مجلس الأمن يجتمع الليلة بشأن غزة

مجلس الأمن يجتمع الليلة بشأن غزة
التاريخ
2/29/2024 2:35:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نيويورك- يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، جلسة مغلقة بطلب من الجزائر بشأن الأحداث في غزة.
وحسب برنامج اجتماعات الأمم المتحدة المحدث، فإن جلسة مجلس الأمن بشأن "الشرق الأوسط"، ستكون الساعة الرابعة والربع بتوقيت نيويورك، أي الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل في الأردن. -(بترا)
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