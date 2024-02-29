Thursday, 29 February 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن يجتمع الليلة بشأن غزة

2/29/2024 2:35:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيويورك- يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، جلسة مغلقة بطلب من الجزائر بشأن الأحداث في غزة.
وحسب برنامج اجتماعات الأمم المتحدة المحدث، فإن جلسة مجلس الأمن بشأن "الشرق الأوسط"، ستكون الساعة الرابعة والربع بتوقيت نيويورك، أي الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل في الأردن. -(بترا)

MENAFN29022024000072011014ID1107918650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث