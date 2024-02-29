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ركلات الترجيح تمنح النشميات لقب غرب آسيا للمرة السادسة

2/29/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس حافظ المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم على لقب غرب آسيا للمرة الرابعة على التوالي والسادسة بتاريخه، بعد الفوز على المنتخب النيبالي في المباراة النهائية بفارق ركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما على أرضية ستاد الأمير عبد الله بن الفيصل بالسعودية، ضمن النسخة السادسة للبطولة.
وفازت حارسة مرمى المنتخب الوطني شيرين الشلبي بجائزة أفضل حارسة مرمى، وفازت ميساء جبارة بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.
وأضاف المنتخب الوطني اللقب السادس لخزائنه، بعد أن توج ببطولة النسخة السابعة في عمان بالعام 2022، والنسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي 2010 و2011 اللتين أقيمتا باستضافته.
وكان منتخب السيدات قد تأهل عن المجموعة الأولى للبطولة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على السعودية 3-1، ومنتخب غوام 3-0، والمنتخب اللبناني 2-0، قبل أن يتخطى المنتخب الفلسطيني بالمربع الذهبي
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة مكونة من شيرين الشلبي، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، لانا فراس، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج، ميساء جبارة وسارة أبو صباح.
وعلى الطرف المقابل، أشرك المدير الفني للمنتخب النيبالي راجيندرا تامانج، بصفة أساسية كلا من أنجيلا سوبا، بوجا رانا، أمريتا جاسيس، هيرا بهوجيل، ديبا شاهي، أميشا كاركي، سابيتا ماجار، بريتي راي، ريخا بوديل، جيتا رانا وراشمي جيسينج.
ولم يتأثر المنتخب النيبالي بغياب هدافة البطولة عنه سابيترا بهانداري بهذه المباراة، والتي سجلت 9 أهداف خلال 4 مباريات، وبدأ المباراة بصورة أقوى من المنتخب الوطني، ليترجم أفضليته بهدف التقدم بعد مرور 29 دقيقة عبر اللاعبة سابيتا ماجار، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت باللاعبة لانا فراس قبل دخولها الشباك.
واضطر أبو هنطش لإجراء تبديل فور الهدف بسحب ورقة إيناس الجماعين والزج باللاعبة بانة البيطار، أملا بتحسين المنطقة الهجومية، ومحاولة تعديل الكفة قبل الدخول لغرف الغيار، لتهدر الأخيرة فرصة ثمينة للتعديل بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، ليخرج المنتخب الوطني متأخرا بالنتيجة للمرة الأولى في البطولة، وينتهي الشوط الأول بتقدم نيبال بهدف نظيف.
ولم يتغير الوضع كثيرا مع بداية الشوط الثاني في ظل الخطورة المستمرة للمنتخب المنافس على مرمى الشلبي، قبل أن تتمكن لانا فراس من تعديل الكفة لـ“النشميات” عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء، إثر استثمارها الكرة الطولية من زميلتها رند أبو حسين من منتصف الملعب، ووضع الكرة من اللمسة الأولى بالشباك.
ونجحت مهاجمة نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح بوضع منتخب السيدات في المقدمة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة بتسجيل الهدف الثاني، بعد مجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء، سرعان ما عدل منتخب نيبال النتيجة عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من علامة الجزاء عبر جيتا رانا، ليتم اللجوء لركلات الترجيح، ونجح بتسجيل الركلات من المنتخب الوطني كل من آية المجالي، ميساء جبارة، نور زوقش، سارة أبو صباح وروزبهان فريج.
النبر تشارك باجتماع "النسوية"
شاركت رئيسة اللجنة النسوية وعضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة ستيفاني النبر، في اجتماع اللجنة النسوية التابع لاتحاد غرب آسيا، على هامش البطولة التي اختتمت أمس.
وحضر الاجتماع رئيسة اللجنة النسوية لاتحاد غرب آسيا لمياء البهيان، وبقية الأعضاء أمل بو شلاخ (الإمارات)، رنا نخلة (لبنان)، فاطمة حيات (الكويت) عبر تقنية الفيديو، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا السيد خليل السالم.
وأشارت البهيان خلال الاجتماع، إلى أهمية مشاركة فريقين من خارج غرب آسيا والذي رفع من حدة المنافسة، وأضاف فائدة فنية على جميع المنتخبات المشاركة من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.
بدوره، توجه السالم بالشكر الجزيل للاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن الاستضافة والتنظيم المميز الذي لمسته جميع الوفود المشاركة، مؤكدا على الدور الكبير للاتحاد بهدف رفع شأن الكرة النسوية في غرب آسيا.
وصادقت اللجنة في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع السابق، كما أطلعت على أجندة المسابقات للعام الحالي، وأجندة المسابقات المقترحة للعام المقبل، إذ يستضيف الاتحاد السعودي بطولة أندية السيدات بنسختها الثالثة كموعد مقترح في نهاية العام الحالي. وجرى الاتفاق على تعديل نظام البطولة، من خلال السماح بضم 6 لاعبات أجنبيات لكل فريق، وتواجد 5 منهن داخل الملعب، شريطة أن تكون إحداهن على الأقل من منطقة غرب آسيا.
وأوصت اللجنة على أن يكون عدد الفرق المشاركة في البطولة 8 فرق مع إعطاء الاتحاد المستضيف أفضلية المشاركة بفريق ثان بحال لم يكتمل العدد المطلوب.

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