صحة غزة: استشهاد 4 أطفال آخرين نتيجة الجوع والجفاف

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- Alghad Newspaper) عمان- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، عن استشهاد 4 أطفال آخرين نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.
وأشار في منشور على موقع الوزارة في (فيسبوك) اليوم الجمعة، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف إلى 10 شهداء شمال غزة.
ولفت إلى أن توقف مولدات مستشفيات شمال غزة يجعلها بمثابة نقاط طبية ضعيفة، وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير ممر إنساني آمن لوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود لمنع الكارثة الإنسانية والصحية شمال غزة. -(بترا)
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