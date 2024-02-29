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صحة غزة: استشهاد 4 أطفال آخرين نتيجة الجوع والجفاف

2/29/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، عن استشهاد 4 أطفال آخرين نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.
وأشار في منشور على موقع الوزارة في (فيسبوك) اليوم الجمعة، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف إلى 10 شهداء شمال غزة.
ولفت إلى أن توقف مولدات مستشفيات شمال غزة يجعلها بمثابة نقاط طبية ضعيفة، وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير ممر إنساني آمن لوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود لمنع الكارثة الإنسانية والصحية شمال غزة. -(بترا)

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