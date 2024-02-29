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إذا ما اندلعت.. كيف ستكون الحرب بين الاحتلال وحزب الله؟

2/29/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - إذا اندلعت الحرب ما بين حزب الله والاحتلال، ما السيناريوهات المحتلة، وماذا سيحصل في الجبهة الداخلية للاحتلال مع تعدد الجبهات.
وفي هذا السياق قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل وحزب الله اللبناني أصبحا على شفا حرب شاملة منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ولكن الحقيقة المروعة أنه إذا فتحت جبهة أخرى مع لبنان وامتداده الإقليمي فما حجم الهجمات المدمرة للبنية التحتية المدنية التي ستحدث، خصوصا مع غياب الدعم الأميركي لهذه الحرب؟
وأوضحت الصحيفة في تقرير للكاتبة والباحثة داليا شيندلين أن حزب الله بدأ بإطلاق النار على المواقع الإسرائيلية من جنوب لبنان منذ اليوم الأول لهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل، مما أدى إلى إجلاء نحو 80 ألف إسرائيلي و75 ألف لبناني من المناطق الحدودية، وانتقلت القوات من الجانبين إلى مواقعها.
ورغم أن الحزب يفضل تجنب حرب واسعة النطاق كما ظهر في خطب زعيمه حسن نصر الله فإن بعض الشخصيات الإسرائيلية تدعو إلى اتباع نهج أكثر عدوانية، بل إن الحكومة الإسرائيلية أوشكت أن توجه ضربة تصعيدية كبيرة، وقد أيد وزير الدفاع يوآف غالانت إجراء وقائيا جديا، لكن الولايات المتحدة ثنته عن ذلك.
لقد اتبعت القيادة السياسية للكيان الاسرائيلي خطا خطابيا صارما ومتشددا أمام الجمهور، ودعت إلى الضرب بقوة، وهدد العضو في حكومة الحرب بيني غانتس بأنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي فإن إسرائيل ستلجأ إلى الخيار العسكري.
وقال غالانت مؤخرا إن إسرائيل يمكنها القيام بعمل عسكري ضد حزب الله بغض النظر عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس.
والحقيقة كما تقول الصحيفة هي أن الإسرائيليين كانت لديهم هذه الفكرة قبل الحرب الحالية بوقت طويل حين دعا مقال رأي في الصحيفة اليومية الأكثر انتشارا في البلاد "إسرائيل اليوم" اليمينية إلى ضرب لبنان في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، أي قبل عام كامل من هجوم حماس.
وإذا كان حزب الله سيتوجه إلى البنية التحتية أولا كما تقول الصحيفة فهل يمكن تخيل كيف ستعمل تل أبيب بدون كهرباء ومدارس ومستشفيات ومحلات السوبرماركت؟
واستغربت الصحيفة كيف تقنع إسرائيل نفسها بضرورة فتح جبهة أخرى مع حزب الله الذي يمتلك أسلحة أكثر تدميرا وأكثر بأضعاف مضاعفة مما تمتلكه حماس، وتساءلت: هل فكر أحد في التكاليف؟
وقال الباحث السعودي في السياسة الخارجية عزيز الغشيان أن إيران ملتزمة بحزب الله أكثر من حماس، مضيفا أنها ستظهر دعما أكبر لحزب الله.
وفي ذلك تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تجنب حرب إقليمية، وستكون "الأولوية القصوى بالنسبة لها هي إيقافها بسرعة" كما كتب لي فريدريك هوف الدبلوماسي المقيم في كلية بارد.
وأوضح هوف أن الإدارة تشعر بالقلق من أن "حزب الله سيستهدف المدنيين، وقد وعد المسؤولون الإسرائيليون بالفعل بتحميل لبنان المسؤولية عن تصرفات الحزب".
ومن شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى "خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية على جانبي الخط الأزرق".
وتساءلت الصحيفة: من سيكون على وجه التحديد إلى جانب إسرائيل في مثل هذا الحريق إذا كانت هي المبادرة إليه؟ ومن سيقف إلى جانبها في المستقبل؟
ويعتقد الغشيان أن السعودية قد تستنتج أنه لا يمكن الوثوق بإسرائيل لتجنب التصعيد الإقليمي، وأنها تمثل عبئا أمنيا، وليست مجرد رصيد إستراتيجي محتمل.
وختمت الصحيفة بأن الهجمات المدمرة على البنية التحتية المدنية وامتدادات الحرب الإقليمية وغياب الدعم الأميركي لها والعلاقات المتوترة أو المتراجعة مع الدول التي تأمل إسرائيل في التطبيع معها هي التكاليف التي يتجاهلها القادة السياسيون الإسرائيليون والمحللون على حد سواء.
وفي دراسة أمنية سابقة نشرتها صحيفة "كلكليست" بينت أن الحرب المحتملة ستبدأ بإطلاق حزب الله صواريخ ضخمة ومكثفة ومدمرة في كل مكان تقريبا في إسرائيل، بمعدل 2500 إلى 3 آلاف عملية إطلاق يوميا، وستشمل صواريخ غير دقيقة وأخرى دقيقة بعيدة المدى.
كما سيطلق الحزب وابلا هائلا من الصواريخ على مراكز حساسة تطال قواعد عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي أو مدنا في منطقة تل أبيب الكبرى، التي سيتم استهدافها بمئات الصواريخ في يوم واحد، وسيستمر إطلاق النار يوما بعد يوم حتى اليوم الأخير من الحرب بعد حوالي 3 أسابيع من اندلاعها.
وبحسب الدراسة، فإنه في المراحل الأولى من الحرب التي ستسبب ذعرا للإسرائيليين، سينضم إلى حزب الله المزيد من المنظمات المسلحة من منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها التنظيمات الموالية لإيران في سورية والعراق، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والحوثيون في اليمن.
وبعيدا عن الدمار الهائل الذي لم تعرف إسرائيل مثله من قبل، مع توقع سقوط آلاف القتلى من الجنود والمدنيين، فإن أحد الأهداف الرئيسة لإطلاق النار، سيكون إحداث انهيار لأنظمة الدفاع الجوي لجيش الاحتلال.
وستطلق التنظيمات المسلحة الصواريخ الدقيقة والطائرات دون طيار وصواريخ كروز لإلحاق الضرر الجسدي ببطاريات القبة الحديدية وتدميرها بالكامل، وسيعرّض معدل إطلاق النار وكثافة الرشقات الصاروخية التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية لتحديات لم تواجهها من قبل.
ووفقا لهذه الدراسة، فإن مخزون صواريخ القبة الحديدية ومقلاع داود الاعتراضية سينفد خلال أيام قليلة على الأكثر من بداية القتال، وستكون إسرائيل معرضة لآلاف الصواريخ والقذائف طوال ساعات اليوم دون دفاع جوي فعال، بالتأكيد ليس محكما.
وفي الوقت نفسه، سيحاول حزب الله تعطيل أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي والحد من قدرته على العمل من قواعده، حيث سيتم توجيه الصواريخ الثقيلة والدقيقة إلى المدرجات على فترات تمنع أو تجعل من الصعب استعادتها.
وسيتم توجيه نيران كثيفة نحو مستودعات الطائرات الحربية التي تخزن فيها طائرات "إف 16، وإف 35، وإف 15" (F16 وF35 وF15)، والتي تشكل قاعدة الجزء الأكبر من القوة الجوية القتالية الإسرائيلية.
كما سيتم توجيه الصواريخ الدقيقة ذات الرؤوس الحربية التي تزن مئات الكيلوغرامات، بما فيها صواريخ كروز، إلى مشاريع البنية التحتية الحيوية في دائرة الاستهداف، ومنها محطات توليد الكهرباء والبنى التحتية لقطاع الكهرباء ومرافق تحلية المياه ونقلها، وسيتم إغلاق الموانئ البحرية في حيفا وأسدود وتعليق تجارة البضائع الدولية.
وستطير أسراب من عشرات الطائرات دون طيار الانتحارية على ارتفاع منخفض للغاية نحو أهداف حساسة وعالية الجودة في العمق الإسرائيلي، في محاولة لضرب مصانع الأسلحة ومستودعات الطوارئ التابعة للجيش الإسرائيلي والمستشفيات التي ستكون مكتظة بالجرحى بأعداد هائلة لم تعهدها الفرق الطبية.
وستكون البنى التحتية الحيوية للنقل ووسائل الاتصال والمواقع الإلكترونية للوزارات الحكومية والسلطات المحلية هدفا لهجمات سيبرانية واسعة النطاق، إلى حد خطر تعطيل عمل الاقتصاد الإسرائيلي.
وستشتد الفوضى عندما يرسل حزب الله المئات من مقاتلي الرضوان، قوة الكوماندوز التابعة له، للتوغل إلى الأراضي الإسرائيلية، في محاولة للسيطرة على المستوطنات على طول الحدود مع لبنان ومواقع جيش الاحتلال في الجليل الأعلى.
وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى التعامل مع القتال والفوضى، وخوض معارك واشتباكات مع مقاتلي حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية، وسيكون ذلك على حساب الجهود العسكرية لشن عمليات قتالية فورية في لبنان ومناورات برية للسيطرة على مناطق إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني.
وسيزداد القلق والذعر بصفوف الإسرائيليين، نظرا لكثرة القتلى والأضرار الهائلة وانقطاع الكهرباء والمياه، وتأخر وصول قوات الإنقاذ إلى مواقع الدمار، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية مثل الغذاء، والعلاج الطبي والدواء.
وسيزيد حزب الله من قلق وارتباك الإسرائيليين عبر الحرب النفسية المتواصلة، وسيطلق معركة وعي واسعة النطاق بإغراق وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بالتهديدات والمعلومات المضللة التي من شأنها تعميق الخلافات الداخلية.
بينما أولئك الذين يريدون الفرار للنجاة بحياتهم للخارج، بحسب الدراسة الأمنية، سيجدون أن الاتصال الجوي لإسرائيل مع العالم قد انقطع بسبب إغلاق مطار بن غوريون الذي سيتعرض لهجوم صاروخي غير مسبوق.
طوال فترة الحرب، سيبذل حزب الله قصارى جهده لإشعال النار في كل ساحة ممكنة، عبر الحث على القتال وتشجيع الانتفاضة في الضفة الغربية وبين المواطنين العرب في إسرائيل، لإشغال أكبر عدد من الجيش والشرطة بالحفاظ على النظام العام على الجبهة الداخلية.
وبعد نحو 3 أسابيع من النار والدم، سيؤدي حجم الأضرار غير المسبوقة في لبنان وإسرائيل إلى انتهاء الحرب بشعور محبط بـ"التعادل"، وذلك تحت ضغط المجتمع الدولي.-(وكالات)

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