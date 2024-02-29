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تفاؤل بايدن بتحقيق صفقة تبادل للأسرى حقيقي أم محاولة لتحسين صورته؟

2/29/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واشنطن- رغم اتساع الهوة بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل حول تفاصيل اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.
وقال بايدن إن الاتفاق "سيجلب فترة هدوء فورية ومستمرة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، ويمكننا بعد ذلك تخصيص الوقت لبناء شيء أكثر استدامة".
وأضاف كيربي "نحن نبني على هذا التقدم هذا الأسبوع، ويظل الرئيس وفريقه منخرطين على مدار الساعة مع شركاء متعددين في المنطقة، ولكن كما قال الرئيس خلال الـ24 ساعة الماضية أو نحو ذلك، لا يوجد اتفاق حتى الآن. وهناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به".
واعتبر تشارلز دان، المسؤول السابق بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية والخبير حاليا بالمعهد العربي بواشنطن، والمحاضر بجامعة جورج واشنطن، أن ما يقوله بايدن، و"بافتراض صحته"، لا يعد أكثر من "حل صغير في مشكلة أكبر بكثير، وهي بالطبع التدمير الشامل لغزة".
وقال دان إن "الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مطلب وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى في غزة في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من شباط (فبراير) الماضي، وواشنطن ليست مستعدة بعد للحل الحقيقي، والحل الذي يليه، وهو دولة فلسطين المستقلة، وكل ما يترتب على ذلك هو حركات دبلوماسية، لا مفاجآت هناك".
في حين أشار السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، الذي سبق له العمل في قنصلية بلاده بالقدس، إلى أن بايدن يغير موقفه اعتمادا على تطورات الأحداث واتجاهها.
وقال السفير ماك إن "الرئيس بايدن بطبيعته شخص يميل إلى أن يكون متفائلا. على الأقل، اكتشف أن إظهار التفاؤل كان جيدا لصورته في السياسة الداخلية الأميركية".
وعلى النقيض من ذلك، انتقد السفير ماك موقف نتنياهو، وقال إنه يعتبر "الإدارة الأميركية والحكومات سُذجا ومبالغين في التفاؤل".
وقال "من الآن وحتى الاثنين المقبل، قد نجد أن الحكومة الإسرائيلية لا تقبل شروط الصفقة التي يضغط عليها شركاؤنا العرب في المفاوضات. أما بالنسبة لحماس، فسيجدون صعوبة أكبر في رفض صفقة من شأنها، أن تمنح سكان غزة بعض الراحة خلال شهر رمضان".
وقال دانيال ليفي، وهو مسؤول حكومي إسرائيلي سابق ومفاوض، إن "تعليقات بايدن تعكس على الأرجح محاولة البيت الأبيض لدفع المحادثات قدما دون ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة نتنياهو".
وقال ليفي لصحيفة وول ستريت جورنال "لا أرى ما هو سبب هذا التفاؤل، يستمر نتنياهو في الالتفاف والقول سندخل رفح، وإدارة بايدن لا تضيق الخناق على ذلك".
وقال دبلوماسي أميركي سابق، طلب عدم ذكر اسمه، إن "ما يقوله بايدن قد لا يكون له أساس في الواقع، وقد يعكس ارتفاع عمره، وفقدان لياقته الذهنية، فالرجل يبدو أنه لم يعد يميز بين التمنيات، وبين ما يجري على أرض الواقع في ظل رفض نتنياهو وحماس للأفكار محل التفاوض".-(وكالات)

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