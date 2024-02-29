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نتنياهو يسدد ضربة قاصمة لمفاوضات الأسرى

2/29/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين على وقع الحديث عن "هدنة" وشيكة في قطاع غزة قبل شهر رمضان الفضيل؛ سدد الاحتلال ضربة قاسمة لمفاوضات "تبادل الأسرى" بقصفه الجوي الهمجي الكثيف ضد تجمع كبير للمدنيين الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية، وسط سياسة التجويع التي تفتك بهم، فبات "شارع الرشيد" بغزة، شاهداً على مجزرة وحشية جديدة أدت لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتعطيل جهود وقف إطلاق النار.
وفي حين يسعى "كابينيت الحرب" لامتصاص الغضب الدولي على جريمة غزة بترويج نفسه "كحمامة سلام" وكف يد الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" عن المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل، لن يطوي تهديداته بتفجير الأوضاع بالضفة الغربية، بينما سارع رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، إلى سوق الأكاذيب التي تبرر فعلته الشنيعة بزعم استهدافه عناصر من حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، رغم نفي المنظمات الدولية وصور الفيديو المبثوثة من الميدان لادعاءات الاحتلال.
وقد قامت قوات الاحتلال ودباباتها المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" بمنطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، بفتح نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، وتحديداً من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 104 شهداء ونحو 760 مصاباً.
وأمام وجود عدد من الحالات الحرجة، فإن عدد الضحايا المدنيين مرشح للزيادة، في ظل النقص الكبير في المستلزمات والأدوية، وقلة الكوادر الطبية، حيث خرجت 31 مستشفى عن الخدمة جراء القصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود والكهرباء من إجمالي 36، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
ونددت الفصائل الفلسطينية، المجتمعة في موسكو لبحث تشكيل حكومة "تكنوقراط" جديدة؛ بجريمة الاحتلال البشعة في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، وأدت "لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى المدنيين المحاصرين الذين كانوا يبحثون عن لقمة العيش في ظل حرب التجويع التي تُمارس ضدهم منذ أكثر من 146 يوماً".
وقالت الفصائل الفلسطينية، إن هذه الجريمة تؤكد نهج "نتنياهو" وحكومته في القتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وتأتي في سياق حملة الإبادة الجماعية ضده، كما حملت إدارة الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، المسؤولية أيضاً لمنحها الغطاء السياسي والدعم العسكري للاحتلال.
وبينت أن الجريمة تشكل عدوانًا صارخًا، وتحديا لقرارات محكمة العدل الدولية، والمجتمع الدولي الذي يقف عاجزًا أمام وقف الجرائم وإنهاء الحرب، داعية "دول العالم للتدخل العاجل والفوري لوقف آلة القتل".
وأكدت الفصائل المجتمعة وقوفها صفاً واحداً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وضرورة الوحدة الوطنية للتخلص من الاحتلال، ومجابهته والأطراف الخارجية الداعمة له، وفي مقدمتهم واشنطن، وصولًا إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي إلى انعقاد عاجل لاتخاذ قرارات تلزم إسرائيل بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة، بعد مجزرة شارع الرشيد.
وحملت الحركة إسرائيل والرئيس الأميركي جو بايدن كامل المسؤولية عن المجزرة، وعن تصاعد حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وناشدت الحركة الدول العربية إلى الخروج عما سمته "مربع الصمت" تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جريمة إبادة، والتنفيذ الفوري لقرار القمة العربية الإسلامية يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، الذي أكد على كسر الحصار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية فورا للقطاع.
وبمجزرة شارع الرشيد يرتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 30 ألفاً و35 شهيداً، إضافة إلى 70 ألفاً و457 مصاباً.
في حين يسعى "كابينيت الحرب" لترويج نفسه "كحمامة سلام" لتهدئة الأوضاع في شهر رمضان الفضيل، على خلفية قراره بسحب صلاحيات الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" الخاصة بالمسجد الأقصى المبارك، بدفع من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي وجدت في منع صلاة المسلمين بالمسجد تهديد خطير لأمن الضفة الغربية.
وقد يكف القرار يد "بن غفير" اليمينية مباشرة عن "الأقصى" بشهر رمضان، ولكنه لن يطوي صفحة تهديداته الخطيرة بمنع دخول الفلسطينيين لباحاته، وتكثيف اقتحامه من قبل المستوطنين، ما يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
ويؤدي قرار "مجلس الحرب الإسرائيلي" بسحب الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى من "بن غفير"؛ بأنه لن تكون هناك تقييدات على دخول الفلسطينيين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
إلا أن المتطرف "بن غفير" رفض أنباء سحب صلاحياته، وقال، في تدوينة على منصة "X"، "أتوقع من رئيس الوزراء نفي التقرير الذي يفيد بأنه في قضية الحرم القدسي قرر اتباع مفهوم "بيني غانتس" القائل بأن السلام يشترى بالخضوع والاستسلام للإرهاب، ونفي التقرير عن نية سحب الصلاحيات التي يملكها"، وفق قوله.
وكان "نتنياهو" قد وافق على قرار "بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي 1948 والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
غير أن سلطات الاحتلال سارعت لاسترضاء "بن غفير" وأنصاره المتطرفين بالاستيلاء على نحو 2640 دونماً من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق القدس المحتلة، والواقعة بين مستوطنتي "كيدار" و"معاليه أدوميم"، وفق الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان.
وقالت إن سلطات الاحتلال تهدف من الاستيلاء إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنتين، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل القدس المحتلة عن سياقها الفلسطيني.
وكانت حكومة الاحتلال، دفعت مؤخراً، بمخطط لإقامة زهاء 3000 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، كما تعتزم عقد جلسة، خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على مخطط جديد، لإقامة 2350 وحدة استعمارية في مستعمرة "معاليه أدوميم"، و300 وحدة في مستعمرة "كيدار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستعمرة "إفرات" المقامة على الأراضي الفلسطينية بجنوب القدس المحتلة.
وأفادت بتصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشارت إلى إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقاً استعمارياً، وإغلاق المستوطنين للطرق ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، في إطار تصعيد الاحتلال الخطير بالضفة الغربية.

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