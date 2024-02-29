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خيمة أبناء الرمثا.. مبادرة لتخفيف تكاليف بيوت العزاء والأفراح

2/29/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح رئيس بلدية الرمثا أحمد الخزاعلة بحضور اعضاء المجلس البلدي ووجهاء من الرمثا والبويضة، مبادرة (خيمة أبناء الرمثا).
واكد الخزاعلة ان هذه الخيمة مع كافة ملحقاتها تخدم ابناء الرمثا من ذوي الدخل المحدود من اجل استخدامها في المناسبات المختلفة للافراح او لبيوت العزاء.

وجاء الهدف من هذه المبادرة ضمن الخطة الإستراتيجية لبلدية الرمثا للعام 2024 في تحقيق التكافل الإجتماعي ضمن بلدية الرمثا لتخفيف الأعباء المالية التي ترهق كاهل المواطنين غير المقتدرين ماديا في المناسبات المختلفة.

واشار الخزاعلة الى ان الخيمة تحتوي ملحقات عديدة من إنارة ومغاسل وكراسي وطاولات وسجاد وصوبات تقدمها البلدية لابناء الرمثا والبويضة مجانا.

وأشاد عدد من المتحدثين بجهود بلدية الرمثا في تحسين جودة الخدمات المقدمة من البلدية والشعور بظروف المواطنين.

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