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الأولى في الجنوب.. افتتاح جامعة العقبة للعلوم الطبية

2/29/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة اليوم الخميس جامعة العقبة للعلوم الطبية، وهي أول جامعة طبية في الجنوب تسهم في تعزيز السياحة العلاجية والطبية في العقبة.
وتضم الجامعة كليتين؛ هما الطب وطب الأسنان، ومستشفى تعليميا متطورا يخدم الطلاب والباحثين والتدريب السريري في إجراء البحوث من خلال المشاركة في الممارسات الطبية عالية الجودة الموجهة لخدمة المجتمع المحلي.

وقال محافظة خلال حفل الافتتاح الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج والنائب عبيد ياسين والعين خالد أبو العز ورجل الأعمال المستثمر ميشيل الصايغ ورئيس مجلس المحافظة عماد عمرو ومدراء الأجهزة الأمنية والإدارية والأكاديمية وممثلو المجتمع المحلي، إن الجامعة ستخدم إقليم الجنوب بشكل خاص والمملكة بشكل عام من خلال استقبالها للطلبة والخدمة الطبية التي سيقدمها المستشفى الجامعي التابع لها والذي سيضم 200 سرير وعيادات طبية متخصصة وخدمة طوارئ وطب أسنان؛ وذلك بهدف تعزيز الخدمات الطبية في محافظة العقبة والجنوب بشكل عام.

وأضاف أن الجامعة والمستشفى التابع لها سيوفر خدمات طبية متطورة في ظل ارتفاع عدد السكان في مدينة العقبة وفق أحدث المختبرات والعيادات المتخصصة والأطباء الأكفاء الذين استقطبتهم الجامعة للتدريس في كلياتها والعمل في المستشفى التابع لها.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور أخليف الطراونة استمرار السياسة التعليمية للجامعة على نهج الهاشميين التي نشأت منذ عبدالله الأول ومضت إلى الحسين الباني وحتى عبدالله الثاني المعزز، لافتا إلى أن جامعة العقبة الطبية هي أول جامعة طبية مكتملة على أحدث الطرق العالمية معززة بمستشفى جامعي وستوفر حوالي ألف فرصة عمل لأبناء المجتمع وتهدف رسالتها إلى الارتقاء بالمستوى الطبي والصحي في الأردن من خلال تطبيق أفضل المعايير الطبية، وهذا نهج رسمته الجامعة بعيدا عن حسابات الربح والخسارة.

ونوه إلى أنها شاهد جديد على إنجازات عهد الملك عبدالله الثاني لضمان مستقبل التعليم والشباب في الوطن.

من جانبه، قال رئيس الجامعة الدكتور أحمد حياصات إن تأسيس جامعة طبية في مدينة العقبة ثغر الأردن الباسم جاء لخدمة أبناء الوطن والدول المجاورة لمن يرغبون بدراسة الطب وطب الأسنان والذي يميز الوطن وجامعاته بخريجين ذوي سمعة طيبة وكفاءة عالية تنافس إقليميا وعالميا.

وبين الحياصات أن الجامعة هي أول جامعة طبية حاصلة على الاعتماد العام والخاص في محافظة العقبة وتلتزم بتقديم أعلى مستوى من الجودة الأكاديمية والخبرة العلمية من خلال برنامجي البكالوريوس في الطب وطب الأسنان، وترفد القطاع الصحي في الجنوب بتجهيز أول مستشفى جامعي مصمم بأحدث المواصفات العالمية ويتسع لـ200 سرير وعيادات وغرف عمليات وأقسام للطوارئ والإسعاف وسيكون متاحا لزوار العقبة من الأردن وخارجها.

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