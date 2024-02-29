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قرية العباسية بالعقبة.. معزولة بعمق الصحراء بلا طريق يوصل الخدمات

2/29/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - يعزل غياب طريق باستثناء واحد متهالك غير معبد تغمره مياه السيول وقت تساقط الأمطار، قرية العباسية بمحافظة العقبة عن العالم الخارجي، ويبقيها خارج دائرة الاهتمام، بعيدة عن كل الخدمات في عمق الصحراء بما يزيد على 18 كلم.
ويؤكد سكان بالقرية التي يقطنها أكثر من 250 نسمة، أنه ومنذ 30 عاما، وهم يطالبون بتعبيد الشارع الوحيد الموصل لقريتهم، كونه مطلبا رئيسا لتمكين مختلف الجهات من الوصول إلى القرية وتقديم خدماتها. ويشير السكان إلى أن الشارع حال تم تعبيده، ستحل مشاكل عدم وصول شبكتي الكهرباء والمياه.
وبينوا أنهم راجعوا أكثر من مرة شركتي مياه وكهرباء العقبة من أجل إيصال الخدمات لهم، غير أن عدم وجود طريق معبد أبقى هذه الخدمات غائبة حتى الآن.
وقال المواطن عيد المناجعة إن سكان القرية يعيشون حياة بدائية تعتمد على الرعي، ولم يسبق أن رأوا من العالم سوى قاعدة عسكرية قريبة منهم، مؤكداً أن أكبر حلمهم في هذه الفترة أن يكون هناك شارع معبد يمكنهم من مغادرة القرية والعودة اليها، وايصال خدمتي الكهرباء والماء.
وأشار المناجعة أن العديد من المسؤولين زاروا المنطقة في اوقات سابقة، واطلعوا على معاناة الأهالي واستمعوا لمطالبهم، ووعدوا بتحقيق الممكن منها، إلا أنه ولغاية الآن لم يتحقق أي شيء.
وقال المواطن محمد المناجعة إن القرية تعاني من نقص الخدمات على الرغم من وقوعها بالقرب من موقع آثار العباسية التاريخي الشهير في محافظة العقبة، ويعيش سكان القرية منذ عقود طويلة وضعا صعبا، ويعانون من الحصول على أبسط الخدمات، إذ يصارع سكانها كل الظروف الصعبة من أجل البقاء بقريتهم، ويتحملون قسوة الحياة وفاء لمسقط رأسهم، في مشهد بات غير موجود في ظل التطور الذي تشهده كافة مناطق المملكة. ولفت إلى أنه وحال تعرض أحد سكان القرية لحادث او حالة مرضية طارئة، فإن مركبات الدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى القرية، ومن الممكن ان يفقد الشخص حياته حينها.
ويمثل غياب الخدمات الصحية معاناة إضافية للأهالي، الذين يؤكدون أن المريض بالقرية عليه تحمل آلامه لصعوبة الوصول به إلى مركز صحي أو مستشفى، خاصة إذا ما كانت الأمطار تتساقط والتي تقطع مياه السيول القادمة من جبال الشراه الطريق بشكل كامل، وتصبح القرية في عزلة تامة.
من جهته، أقر متصرف لواء القويرة الدكتور خالد القرارعة بان القرية تفتقر للعديد من الخدمات، موضحا أنه وجميع مدراء الدوائر كانوا قد زاروا المنطقة واطلعوا على واقعها. وأكد على محاولات تبذل من أجل ايصال التيار الكهربائي، لكن عدم وجود طريق يصعب الأمور، كما أن فتح وتعبيد طريق للقرية هو أمر غاية بالصعوبة، نتيجة وجود أودية تحتاج الى مبالغ كبيرة لشق الطريق عبرها.
وبين أن الجهات المعنية قامت بتغيير مسار الشارع ولكنه سيعبر من قطع أراض مملوكة لمواطنين، وهذا يتطلب استملاكات من قبل وزارة الأشغال، قائلا "ننتظر حاليا عملية ترسيم الشارع حتى تقوم وزارة الأشغال بفتحه خدمة لأهالي المنطقة وايصال التيار الكهربائي والمياه كما يجب".
وقال عضو مجلس المحافظة ممثل المنطقة سالم القدمان إن منطقة العباسية تبعد عن مدينة العقبة 75 كلم، وتفتقر إلى ادنى مقومات البنية التحتية والخدمات الصحية وهي بأمس الحاجة إلى ايصال الخدمات، مؤكداً ان مجلس المحافظة رصد مبلغ 250 ألف دينار، لإنشاء نواة مدرسة في منطقة الحميمة، وهناك اجتماعات بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي للخروج بعدد من التوصيات من أجل خدمة أهالي المنطقة.

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