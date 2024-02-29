Thursday, 29 February 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رغم وجود 62 مركزا صحيا بالكرك.. شكاوى من تدني مستوى الخدمات

2/29/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة يشكو سكان بمحافظة الكرك خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة أنه رغم كثرة المراكز الصحية بمحافظة الكرك، إلا أنها لا تقدم الرعاية الصحية اللازمة، كونها تكاد تخلو في غالبيتها من العيادات التخصصية التي تعفي المواطنين من الذهاب إلى مستشفيي الكرك الحكومي والأغوار الجنوبية للحصول على الخدمات، معتبرين أن هذه المراكز هي فقط لتقديم الخدمات العلاجية البسيطة.
ويطالب سكان في العديد من المناطق وخاصة في ألوية القطرانه والقصر، بإنشاء مراكز صحية متقدمة، لتجنيب المواطنين قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية.
ويشكو سكان في بعض البلدات من عدم التزام الأطباء بالدوام في المراكز الشاملة، التي من المفترض أن تقدم الخدمة للمراجعين على مدار 24 ساعة، خاصة في ساعات المساء، بالإضافة إلى شكوى مواطنين حول نقص بالاختصاصات والأدوية في بعض المراكز البعيدة عن مركز المحافظة.
وقال الموطن سلامة ابو رحمة من سكان ضاحية الجرمة ببلدة زحوم، إن المنطقة تعاني من تواضع الخدمات الصحية، ولا يوجد بالبلدة سوى عيادة طبية أولية، وليس مركز صحي.
وأشار إلى أن بعض السكان ممن تقع منازلهم في الأطراف، يضطرون إلى السير مسافة طويلة للوصول إلى البلدة من أجل زيارة العيادة الطبية فيها، والتي لا يغطيها طبيب مقيم بشكل دائم.
ووفق تقرير التنمية المحلية لمحافظة الكرك، فانه رغم كثرة المراكز الصحية بالمحافظة، حيث يوجد بها 62 مركزا بين أولي وشامل، إلا أن نوعية الخدمة المقدمة غير كفؤة بدرجة عالية، وذلك نظرا للنقص في التجهيزات والمعدات الطبية والعلاجات، والنقص في الكوادر الطبية ذات الاختصاص.
غير أن مدير صحة محافظة الكرك الدكتور أيمن الطراونه يؤكد أن عدد المراكز الصحية بالمحافظة يبلغ حاليا 62 مركزا، بعد إغلاق خمسة مراكز هي مراكز أم حماط والمنشية والحامدية والمشيرفة والهاشمية، مشيرا إلى أن هناك فقط 5 مراكز صحية بمبان مستأجرة.
ولفت إلى أن المديرية في نيتها قريبا إغلاق جميع المراكز الصحية المستأجرة وبشكل نهائي، لافتا إلى وجود مراكز شاملة هي مؤاب والمزار الجنوبي والربة والقطرانة والكرك وعي، ومراكز تعمل حتى ساعات المساء هي مراكز الطيبة وفقوع وطلاق، كما يوجد في هذه المراكز أعداد كافية من الأطباء يقدمون الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفر الأدوية لجميع الحالات المرضية.
ولفت إلى أن زهاء 95 %، من هذه المراكز المنتشرة ببلدات المحافظة، هي أبنية حكومية، إما أبنية جديدة أو قديمة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت ببناء مراكز جديدة في مناطق الياروت ومدين وسيتم افتتاحها قريبا، كما سيتم بناء مركز في بلدة زحوم، ووضع حجر الأساس لمركز شامل في غور المرزعة.
ولفت إلى أن المديرية قامت خلال السنوات الماضية بإغلاق عدد من المراكز الصحية الأولية في بلدات الخالدية وجحرا وقرى العمرو والصالحية.
ويؤكد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة أن موازنة العام الحالي 2024 والبالغ قيمتها حوالي 8 ملايين و600 ألف دينار، كانت رفضت في أول الاجتماعات لمناقشتها بعد ورودها من الجهات الرسمية، بسبب تدني قيمتها للعام الرابع على التوالي وعدم الأخذ بملاحظات المجلس من قبل الجهات الرسمية حول ضرورة رفع الموازنة وفقا لاحتياجات المحافظة.
وبين أن موازنة العام الحالي توزعت على 16 قطاعا، شملت مختلف القطاعات التنموية بالمحافظة، بواقع 137 مشروعا.
وأشار إلى أن هذه القطاعات هي الأشغال العامة بنسبة 31 % والتربية والتعليم بنسبة 19 % والصحة بنسبة 12 %، وهي الثلاثة قطاعات الأكثر استحواذا على الموازنة بنسبة 62 %.
وأشار إلى أنه كان هناك مشاريع لبناء مراكز صحية في موازنة العام الماضي في بعض المناطق، ولكنها لم تنفذ بسبب أن جزءا من موازنة العام الحالي بقيمة مليون ونصف مليون دينار ذهبت لسداد ديون العام قبل الماضي لحساب المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها.

MENAFN29022024000072011014ID1107918638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث