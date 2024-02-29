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الكورة.. وجهة تنزه بلا خدمات ونشاط سياحي غير مستغل

2/29/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي رغم اعتبار مناطق لواء الكورة من أفضل وجهات التنزه والسياحة، لدى الآلاف من داخل المملكة وخارجها، لما تتمتع به من مواقع ومناظر جميلة، إلا أن تواضع وغياب خدمات البنية التحتية، من مرافق صحية وأكواخ صديقة للبيئة، مشكلة لا زالت تؤرق الزوار، وتهدد بتراجع النشاط السياحي الذي تشهده مناطق اللواء في السنوات الأخيرة.
وحسب مواطنين، فإن غياب المرافق الصحية في مواقع التنزه التي يؤمها المتنزهون من كافة أرجاء المملكة، يؤرق الكثير منهم، حتى أن البعض يضطر أحيانا إلى قطع رحلته والعودة للمنزل لغياب الخدمات.
وأشاروا إلى أن العديد طالبوا من الجهات المعنية ضرورة إيلاء المناطق السياحية في لواء الكورة مزيدا من الاهتمام، لكن إلى حد الآن، لم ينفذ شيء على أرض الواقع، رغم مرور سنوات من اكتشاف العديد من المواقع الأثرية والسياحية وتحول اللواء إلى قبلة التنزه الربيعي.
وتسعى جمعيات في اللواء إلى المحافظة على تنامي وتيرة الحركة السياحية، من خلال تنفيذ مشاريع فردية، وإنشاء مرافق صحية متواضعة لخدمة المتواجدين، بمناطق التنزه والمواقع السياحية، إلا أن كثافة الحركة السياحية التي يشهدها اللواء خاصة في فصل الربيع تحتاج إلى مشاريع كبيرة تتبناها الجهات المعنية.
وأشار متطوع في إحدى الجمعيات الخيرية أحمد الشريدة إلى غياب مركز للزوار في المواقع المؤهلة سياحيا مثل غابات برقش وكهف السيد المسيح ووادي الريان وزقلاب، لتسهل مهمة الزوار والسياح وتشكل عوامل جذب سياحي.
محمد سعيدان يقول حول تجربته الأولى في زيارة منطقة دير العسل والتي باتت مشهورة بـ "أم النمل"، والتي طالما سمع عنها، وشاهد صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المنطقة تتميز بمناظر خلابة وطبيعة جميلة، إلا أنها ما زالت من دون خدمات، وتفتقر إلى مواقف للسيارات والأكشاك، والمرافق الصحية.
ولفت إلى أنه في ظل ما تعانيه المنطقة من غياب كامل للخدمات، فإن الزائر للمنطقة ربما لن يعود إليها مرة أخرى، مشيرا إلى أن المنطقة مخدومة بشوارع ضيقة، ومع كثرة المتنزهين الذين تواجدوا بمركباتهم في نفس الوقت، فقد علق في أزمة سير لأكثر من ساعتين لحين أن استطاع مغادرة المنطقة.
ويقول الناشط علي الدهون إن معظم الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية والأثرية في اللواء غير معبدة، كما لا تتوفر في هذه المناطق الدورات الصحية، ولا يوجد فيها محال تجارية أو استراحات أو أماكن للمبيت، مؤكدا أن إقامة المشاريع في اللواء سيؤمن العديد من فرص العمل لأبناء اللواء.
وأشار إلى أن المناطق السياحية وخصوصا منطقتي وادي الريان ودير العسل، يمكن استغلالهما سياحيا، بإقامة مشاريع مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص لانعاش المنطقة بدلا من أن يكون التنزه عشوائيا، لافتا إلى أن معظم المتنزهين يقومون بإحضار طعامهم ويجلسون في الشارع العام أو تحت اشجار تعود لملكيات خاصة، ويقومون بإشعال الحطب للشواء، ويغادرون مخلفين وراءهم أطنانا من النفايات، دون أي مردود مالي لأي جهة.
وطالب وزارات السياحة والأشغال والبلدية بالاهتمام بصيانة المعالم السياحية، وترميمها وتنظيفها وتنظيم مناطقها وتوسيع الشوارع الموصلة إليها، وتحسين البنية التحتية، مبينا أن الخدمات في العديد من المناطق السياحية معدومة، رغم أنها تمتاز بجاذبية فريدة، ويمكن أن تكون قيمة مضافة لأبناء اللواء إذا ما أحسن استغلالها.
ولا يزال مشروع تطوير وادي الريان واستثماره سياحيا والذي تبنته وزارة السياحة منذ 6 سنوات يراوح مكانه، بسبب وجود معيقات بالمشروع ونقص التمويل الذي يخصصه مجلس المحافظة سنويا لاستكمال المشروع.
وكانت وزارة السياحة والآثار استملكت 5 دونمات قبل 6 سنوات من أجل إقامة مشروع تطوير وادي الريان السياحي، وتم إنجاز دراسة خاصة بقيمة 50 ألف دينار، وتوقف المشروع عند هذا الحد.
والمشروع تقدر "السياحة" بأن تصل كلفته إلى 600 ألف دينار، ويتضمن إنشاء مركز للزوار وبنية تحتية وأكشاك للاستثمار ومرافق ودورات صحية ومواقف للحافلات السياحية والمركبات الصغيرة ومناطق للتنزه وألعاب متنوعة حيث يعول على المشروع في تحقيق انتعاش اقتصادي ليكون وجهة جذب لمزيد من الزوار.
والمشروع متوقف منذ سنوات بانتظار نتائج دراسة تجريها الأشغال لمدخل الطريق المؤدي اليه، كونه حادا جدا، إضافة إلى ضرورة تخصيص جزء من الدونمات التي استملكت لتصبح كمواقف للحافلات.
ويؤم المنطقة في فصل الربيع مئات الآلاف من السياح المحليين والعرب والأجانب، لما تحتويه المنطقة من مناظر خلابة ووجود مجرى مياه في الوادي، ناهيك أن المنطقة محاطة بالأشجار الحرجية وأشجار الرمان والحمضيات مما جعلها وجه للسياحة في فصل الربيع خاصة، غير أن هذا الإقبال ما يزال من دون استثمار ويندرج تحت الزيارات الفردية غير المستثمرة سياحيا.
وحاولت "الغد" الاتصال بمديرة سياحة اربد الدكتورة مشاعل الخصاونة أكثر من مرة، للحصول على معلومات حول الموضوع، إلا أنها لم تجب على هاتفها.
وقال عضو مجلس محافظة اربد وصفي بني حمد إن المشروع متوقف منذ سنوات دون إبداء الأسباب بالرغم من أن مجلس المحافظة ليس لديه أي مشكلة بزيادة المخصصات أو عمل مناقلات من قطاع إلى آخر، إلا أن المشكلة تكمن في عدم طرح العطاءات واستكمال المشروع الحيوي الذي من شأنه إنعاش السياحة في المنطقة.
ولفت إلى أنه تم في العام الماضي رصد ما يقارب 50 ألف دينار لقطاع السياحة في لواء الكورة، ولم تنفذ أي مشاريع، كما تم هذا العام رصد مبلغ مالي لقطاع السياحة، آملا أن تباشر "السياحة" في استكمال المشروع ليرى النور العام المقبل.

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