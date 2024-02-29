Liveramp تطلق منصة موحدة للتعاون في مجال البيانات تتميز بتقنية قابلة للتكوين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة LiveRamp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RAMP) كشفت اليوم عن الجيل التالي من منصة LiveRamp للتعاون في مجال البيانات، التي تجمع الحلول لدورة حياة التسويق الشاملة على منصة واحدة. يقدم العرض الموحد قدرات جديدة مثل واجهة مستخدم مبسطة، وتقنية مركبة للتشغيل البيني عبر السحابة، وسوق شريك حيث يمكن لمطوري الطرف الثالث المبتكرين بناء تطبيقات تعرض خبراتهم الموثوقة. توفر منصة LiveRamp للتعاون في مجال البيانات، المبنية على أساس تقنية متينة ومصادقة مصممة لتحمل فقدان الإشارة، وظائف لمعالجة اعتبارات الخصوصية المتطورة بشكل استباقي مع تسريع حالات استخدام التعاون التطلعي للبيانات.

تُظهر نتائج Gartner® أن "التسويق له دور كبير في أنشطة البيانات والتحليلات عبر المؤسسة، حيث يكون 71% من فرق بيانات التسويق والتحليلات مسؤولة عن امتلاك عنصر واحد على الأقل من إستراتيجية البيانات لمؤسستهم". من خلال جلب جميع قدراتها إلى واجهة مستخدم واحدة مع تنسيق مبسط، تُمكن LiveRamp العملاء من ربط الجماهير بسهولة أكبر عبر الشركاء. إن دعم هياكل البيانات الحديثة مع التركيز على البيانات اللامركزية يقلل من تعقيد السحابة، مما يحسن قابلية الاستخدام السحابي لجميع مستخدمي الأعمال مع حل قيود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تشمل مزايا العملاء سهولة أكبر في الاستخدام ووظائف مبسطة تطلق قيمة أكبر عبر جميع احتياجات التعاون في البيانات الخاصة بهم.



زيادة البساطة باستخدام واجهة مستخدم واحدة مبنية على أساس الهوية الأفضل في فئتها، والاتصال العالمي المصادق عليه، وتقنيات تعزيز الخصوصية الخاصة

تعزيز تجربة المستخدم وتسريع السرعة إلى القيمة باستخدام مسارات الاستيعاب الجديدة التي تقلل وقت التنفيذ من أيام إلى ساعات. تسمح أدوات الخدمة الذاتية بالسماح لمجموعات البيانات والقطاعات، ونظام إعلام جديد -قادر على التكامل مع أدوات مكان العمل بما في ذلك Slack- يُمكّن المستخدمين من التحكم في كيفية تلقيهم المعلومات

الوصول إلى الجماهير على مستوى النظام البيئي باستخدام تجربة تنشيط وتجزئة محسنة تتمحور حول المستخدمين والحملات والتجزئة عبر الجمهور. تحسين الأداء التسويقي بشكل أكبر من خلال التكامل مع تقنيات مثل Google PAIR المصممة لمكافحة فقدان ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية وإشارات الإيقاف الأخرى.

أطلق العنان لشراكات جديدة عبر بيانات الطرف الثاني والثالث مع مرونة التعاون أينما توجد بيانات الطرف الأول لديك، عبر أكبر مجموعة من حالات الاستخدام، ومن مكان واحد الاستفادة من سوق تطبيقات الشركاء الجديد بدءًا من الاكتشاف المتكامل والوصول إلى حلول القياس ونشرها من شبكة شركاء LiveRamp العالمية

قال Evan Hovorka، نائب رئيس المنتج والابتكار في مجموعة Albertsons Media Collective: "إن أحد المبادئ الأساسية لمجموعة Albertsons Media Collective هو تعزيز نظام بيئي أكثر ترابطًا وتعاونًا يزيد من الوصول إلى البيانات مع تقليل حركة البيانات إلى الحد الأدنى". "لقد ساعدتنا LiveRamp على المضي قدمًا في هذا التعهد من خلال حلول جاهزة للمستقبل تعمل على زيادة دقة الإشارة وتعزيز الخصوصية وتوسيع نطاق التعاون في البيانات عبر القنوات الأكثر أهمية لشبكتنا. إن الجمع بين هذه القدرات معًا بسلاسة أكبر من LiveRamp لن يؤدي فقط إلى تسريع شراكتنا الخاصة، بل أيضًا القيمة النهائية التي نقدمها لعملائنا والمعلنين والنظام البيئي بشكل عام.

قال Harvey Goldhersz، نائب الرئيس التنفيذي للمنتج في Circana: "يتضمن حل تعزيز النتائج من Circana، وهو معيار ذهبي في قياس البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة، بيانات على مستوى الأسرة لفتح رؤى مهمة للمعلنين، وتمكينهم من قياس استثمارات الوسائط وتحسينها لتحسين أداء المبيعات". "من خلال LiveRamp، يمكن للمعلنين الآن تحديد الرسائل الإبداعية وتنسيقات الإعلانات وشرائح الجمهور ومواضع الوسائط التي تدفع مبيعات التجزئة بشكل أكثر فعالية وكفاءة. يعمل المعلنون الذين يستخدمون حل تعزيز النتائج من Circana على تحسين العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) بنسبة تصل إلى 80%. يسعدنا تشغيل هذه الإمكانية لـ LiveRamp، مما يوفر سرعة Circana وتغطيتها الفائقة ودقتها لجمهور أوسع".

يأتي إطلاق منصة LiveRamp للتعاون في مجال البيانات الموحدة بعد استحواذ الشركة على Habu لتسريع التعاون في مجال البيانات من خلال تقنية الغرف النظيفة المحسنة. يمكن للعملاء الذين يستخدمون الغرف النظيفة من LiveRamp، المدعومة من Habu على منصتها، قياس الحملات عبر جميع الحدائق المسورة ومنصات الوسائط والقنوات البرمجية أثناء ربط البيانات بسلاسة عبر السحابة والمستودعات والغرف النظيفة.

أضافت Kimberly Bloomston، الرئيس التنفيذي للمنتجات في LiveRamp: "كان عملاء LiveRamp يطالبون بحلول تتسم بقدر أكبر من البساطة وعلى نطاق أكبر لإطلاق قيمة البيانات وتحقيق ميزة تنافسية". "إن إطلاق منصتنا الموحدة بالكامل يلبي هذه الحاجة من خلال وضع معيار جديد للتعاون القوي في مجال البيانات المبني على تقنيات تعزيز الخصوصية التي تتحمل فقدان الإشارة ومتطلبات الخصوصية المتطورة. إن استحواذ LiveRamp مؤخرًا على Habu يعزز قدرتنا على مساعدة العملاء على التعاون مع أي شخص، وتنشيط البيانات في أي مكان، وقياس ما يرغبون في قياسه.

تعرف على المزيد حول المجموعة الواسعة من حالات استخدام التعاون في البيانات التي يمكن لـ LiveRamp فتحها لشركتك على liveramp/our-platform .

حول LiveRamp

LiveRamp هي منصة التعاون في مجال البيانات المفضلة للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. تعتبر LiveRamp شركة رائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات البيانات وهوية المؤسسة، وهي تضع معيارًا جديدًا لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما مع حماية العلامة التجارية الثمينة وثقة المستهلك. توفر LiveRamp مرونة كاملة للتعاون أينما توجد البيانات لدعم أوسع نطاق من حالات استخدام التعاون في البيانات، داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية الرائدة من الشركاء ذوي الجودة العالية.

يلجأ المئات من المبتكرين العالميين، بدءًا من العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة وعمالقة التكنولوجيا إلى البنوك وتجار التجزئة وقادة الرعاية الصحية، إلى LiveRamp لبناء قيمة دائمة للعلامة التجارية والأعمال من خلال تعميق مشاركة العملاء وولائهم، وتفعيل شراكات جديدة، وتعظيم قيمة بيانات الطرف الأول الخاصة بهم مع البقاء في طليعة متطلبات الامتثال والخصوصية سريعة التطور. يقع مقر LiveRamp في سان فرانسيسكو، بكاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد على .

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