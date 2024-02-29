Liveramp تطلق منصة موحدة للتعاون في مجال البيانات تتميز بتقنية قابلة للتكوين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة LiveRamp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RAMP) كشفت اليوم عن الجيل التالي من منصة LiveRamp للتعاون في مجال البيانات، التي تجمع الحلول لدورة حياة التسويق الشاملة على منصة واحدة. يقدم العرض الموحد قدرات جديدة مثل واجهة مستخدم مبسطة، وتقنية مركبة للتشغيل البيني عبر السحابة، وسوق شريك حيث يمكن لمطوري الطرف الثالث المبتكرين بناء تطبيقات تعرض خبراتهم الموثوقة. توفر منصة LiveRamp للتعاون في مجال البيانات، المبنية على أساس تقنية متينة ومصادقة مصممة لتحمل فقدان الإشارة، وظائف لمعالجة اعتبارات الخصوصية المتطورة بشكل استباقي مع تسريع حالات استخدام التعاون التطلعي للبيانات.
تُظهر نتائج Gartner® أن "التسويق له دور كبير في أنشطة البيانات والتحليلات عبر المؤسسة، حيث يكون 71% من فرق بيانات التسويق والتحليلات مسؤولة عن امتلاك عنصر واحد على الأقل من إستراتيجية البيانات لمؤسستهم". من خلال جلب جميع قدراتها إلى واجهة مستخدم واحدة مع تنسيق مبسط، تُمكن LiveRamp العملاء من ربط الجماهير بسهولة أكبر عبر الشركاء. إن دعم هياكل البيانات الحديثة مع التركيز على البيانات اللامركزية يقلل من تعقيد السحابة، مما يحسن قابلية الاستخدام السحابي لجميع مستخدمي الأعمال مع حل قيود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تشمل مزايا العملاء سهولة أكبر في الاستخدام ووظائف مبسطة تطلق قيمة أكبر عبر جميع احتياجات التعاون في البيانات الخاصة بهم.
زيادة البساطة باستخدام واجهة مستخدم واحدة مبنية على أساس الهوية الأفضل في فئتها، والاتصال العالمي المصادق عليه، وتقنيات تعزيز الخصوصية الخاصة
تعزيز تجربة المستخدم وتسريع السرعة إلى القيمة باستخدام مسارات الاستيعاب الجديدة التي تقلل وقت التنفيذ من أيام إلى ساعات. تسمح أدوات الخدمة الذاتية بالسماح لمجموعات البيانات والقطاعات، ونظام إعلام جديد -قادر على التكامل مع أدوات مكان العمل بما في ذلك Slack- يُمكّن المستخدمين من التحكم في كيفية تلقيهم المعلومات
الوصول إلى الجماهير على مستوى النظام البيئي باستخدام تجربة تنشيط وتجزئة محسنة تتمحور حول المستخدمين والحملات والتجزئة عبر الجمهور. تحسين الأداء التسويقي بشكل أكبر من خلال التكامل مع تقنيات مثل Google PAIR المصممة لمكافحة فقدان ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية وإشارات الإيقاف الأخرى.
أطلق العنان لشراكات جديدة عبر بيانات الطرف الثاني والثالث مع مرونة التعاون أينما توجد بيانات الطرف الأول لديك، عبر أكبر مجموعة من حالات الاستخدام، ومن مكان واحد
الاستفادة من سوق تطبيقات الشركاء الجديد بدءًا من الاكتشاف المتكامل والوصول إلى حلول القياس ونشرها من شبكة شركاء LiveRamp العالمية
قال Evan Hovorka، نائب رئيس المنتج والابتكار في مجموعة Albertsons Media Collective: "إن أحد المبادئ الأساسية لمجموعة Albertsons Media Collective هو تعزيز نظام بيئي أكثر ترابطًا وتعاونًا يزيد من الوصول إلى البيانات مع تقليل حركة البيانات إلى الحد الأدنى". "لقد ساعدتنا LiveRamp على المضي قدمًا في هذا التعهد من خلال حلول جاهزة للمستقبل تعمل على زيادة دقة الإشارة وتعزيز الخصوصية وتوسيع نطاق التعاون في البيانات عبر القنوات الأكثر أهمية لشبكتنا. إن الجمع بين هذه القدرات معًا بسلاسة أكبر من LiveRamp لن يؤدي فقط إلى تسريع شراكتنا الخاصة، بل أيضًا القيمة النهائية التي نقدمها لعملائنا والمعلنين والنظام البيئي بشكل عام.
قال Harvey Goldhersz، نائب الرئيس التنفيذي للمنتج في Circana: "يتضمن حل تعزيز النتائج من Circana، وهو معيار ذهبي في قياس البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة، بيانات على مستوى الأسرة لفتح رؤى مهمة للمعلنين، وتمكينهم من قياس استثمارات الوسائط وتحسينها لتحسين أداء المبيعات". "من خلال LiveRamp، يمكن للمعلنين الآن تحديد الرسائل الإبداعية وتنسيقات الإعلانات وشرائح الجمهور ومواضع الوسائط التي تدفع مبيعات التجزئة بشكل أكثر فعالية وكفاءة. يعمل المعلنون الذين يستخدمون حل تعزيز النتائج من Circana على تحسين العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) بنسبة تصل إلى 80%. يسعدنا تشغيل هذه الإمكانية لـ LiveRamp، مما يوفر سرعة Circana وتغطيتها الفائقة ودقتها لجمهور أوسع".
يأتي إطلاق منصة LiveRamp للتعاون في مجال البيانات الموحدة بعد استحواذ الشركة على Habu لتسريع التعاون في مجال البيانات من خلال تقنية الغرف النظيفة المحسنة. يمكن للعملاء الذين يستخدمون الغرف النظيفة من LiveRamp، المدعومة من Habu على منصتها، قياس الحملات عبر جميع الحدائق المسورة ومنصات الوسائط والقنوات البرمجية أثناء ربط البيانات بسلاسة عبر السحابة والمستودعات والغرف النظيفة.
أضافت Kimberly Bloomston، الرئيس التنفيذي للمنتجات في LiveRamp: "كان عملاء LiveRamp يطالبون بحلول تتسم بقدر أكبر من البساطة وعلى نطاق أكبر لإطلاق قيمة البيانات وتحقيق ميزة تنافسية". "إن إطلاق منصتنا الموحدة بالكامل يلبي هذه الحاجة من خلال وضع معيار جديد للتعاون القوي في مجال البيانات المبني على تقنيات تعزيز الخصوصية التي تتحمل فقدان الإشارة ومتطلبات الخصوصية المتطورة. إن استحواذ LiveRamp مؤخرًا على Habu يعزز قدرتنا على مساعدة العملاء على التعاون مع أي شخص، وتنشيط البيانات في أي مكان، وقياس ما يرغبون في قياسه.
تعرف على المزيد حول المجموعة الواسعة من حالات استخدام التعاون في البيانات التي يمكن لـ LiveRamp فتحها لشركتك على liveramp/our-platform .
حول LiveRamp
LiveRamp هي منصة التعاون في مجال البيانات المفضلة للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. تعتبر LiveRamp شركة رائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات البيانات وهوية المؤسسة، وهي تضع معيارًا جديدًا لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما مع حماية العلامة التجارية الثمينة وثقة المستهلك. توفر LiveRamp مرونة كاملة للتعاون أينما توجد البيانات لدعم أوسع نطاق من حالات استخدام التعاون في البيانات، داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية الرائدة من الشركاء ذوي الجودة العالية.
يلجأ المئات من المبتكرين العالميين، بدءًا من العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة وعمالقة التكنولوجيا إلى البنوك وتجار التجزئة وقادة الرعاية الصحية، إلى LiveRamp لبناء قيمة دائمة للعلامة التجارية والأعمال من خلال تعميق مشاركة العملاء وولائهم، وتفعيل شراكات جديدة، وتعظيم قيمة بيانات الطرف الأول الخاصة بهم مع البقاء في طليعة متطلبات الامتثال والخصوصية سريعة التطور. يقع مقر LiveRamp في سان فرانسيسكو، بكاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد على .
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