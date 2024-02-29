Brightcove تتعاون مع Google Ad Manager لتوسيع خدمة تحقيق الدخل من الإعلانات

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- AETOSWire) -(BUSINESS WIRE )أعلنت Brightcove (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر ثقة في العالم، اليوم أنها تدخل في شراكة إستراتيجية مع Google Ad Manager لتعزيز خدمة تحقيق الدخل من الإعلانات . يعمل هذا التعاون على توسيع عروض Brightcove من خلال دعم العملاء الحاليين والمستقبليين الذين يستفيدون من النظام الأساسي الشامل لمبيعات الإعلانات الرقمية في Google Ad Manager لعملياتهم الإعلانية الرقمية. كما أنها تضع شركة Brightcove في موقع يُمكّنها من تقديم انطباعات إضافية لجماهير أكبر لعملائها.
قال Marc DeBevoise، الرئيس التنفيذي لشركة Brightcove: "إن إقامة هذه الشراكة مع Google Ad Manager يسمح لـ Brightcove بزيادة خيارات الدعم والخدمة لمساعدة العملاء في نهاية المطاف على تحقيق الدخل من محتوى الفيديو الخاص بهم وتحقيق المزيد من الإيرادات من مواقعهم وتطبيقاتهم". "تعكس الشراكة تفانينا في تقديم أفضل حلول البث لعملائنا لتشغيل محتوى الفيديو الخاص بهم، والوصول إلى جماهير أوسع، وتحسين إستراتيجيتهم الإعلانية، وزيادة إيرادات الإعلانات إلى أقصى حد".
يعمل تكامل Brightcove وGoogle Ad Manager على توفير المزيد من السهولة لشركات الإعلام والناشرين والمعلنين الذين يتطلعون إلى تدفق أموال الإعلانات من المنافذ التقليدية نحو خدمات البث عبر الإنترنت وأجهزة CTV. كما أنه يمنح Brightcove إمكانية الوصول إلى سوق الإعلانات الآلية من Google لإطلاق العنان للطلب الإضافي على مخزون إعلانات عملائها.
يمكن لعملاء Brightcove الذين يستخدمون Google Ad Manager أو Ad Manager 360 الآن:
تحفيز المنافسة للحصول على تكلفة أعلى لكل ألف ظهور من خلال إدارة مخزون الفيديو عبر الاتصال من خادم إلى خادم، مما يسمح بتسعير أكثر ديناميكية وأسعار تنافسية استفد من برنامج إدارة العملاء المتعددين من Google للانضمام بسهولة إلى Brightcove Marketplace ، وهو نظام بيئي للتطبيقات وعمليات التكامل التي تزيد من قيمة منصة فيديو Brightcove إدارة مخزون الفيديو مع الطلب الإضافي عبر Google Advertising Exchange (AdX) تلقي المزيد من التقارير الجاهزة من خلال عمليات تصدير التقارير التاريخية إلى لوحات المعلومات تقليل مقدار أخطاء VAST الفادحة التي تحد من طلبات الإعلان عبر الأجهزة
بالإضافة إلى الشراكة مع Google Ad Manager، عززت Brightcove باستمرار خدمة تحقيق الدخل من الإعلانات منذ إنشائها في عام 2023 من خلال تقديم رؤى إعلانية وتشكيل شراكات مع شركات مثل Magnite وPubMatic . وتعزز هذه الشراكات الأخيرة التزام Brightcove بتكوين علاقات مع أبرز منصات الإعلان في الصناعة نيابة عن عملائها لتوفير تجربة سلسة تزيل التحديات الرئيسية لتحقيق الدخل من محتوى الفيديو.
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حول شركة . Brightcove Inc
تصمم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأعلى أمانًا في العالم لتعزيز التواصل بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة التي المستخدمة للاطلاع على المحتوى. في أكثر من 60 بلدًا، تمكّن منصة الفيديو الذكية من "Brightcove" الشركات من بيع منتجاتها للعملاء بشكل أكثر فاعلية، وتتيح لتلك المؤسسات الرائدة في عالم الوسائط إمكانية بث المحتوى واستثماره بشكل أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية. من خلال جائزتي Emmy® للتكنولوجيا والهندسة للابتكار، ووقت التشغيل الذي يقود الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا ندفع باستمرار حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابع Brightcove على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter ) وFacebook وInstagram وThreads وYouTube . تفضل بزيارة Brightcove .
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