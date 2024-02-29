Brightcove تتعاون مع Google Ad Manager لتوسيع خدمة تحقيق الدخل من الإعلانات

MENAFN - AETOSWire) -(BUSINESS WIRE )أعلنت ‏Brightcove (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر ثقة في العالم، اليوم أنها تدخل في شراكة إستراتيجية مع Google Ad Manager لتعزيز خدمة تحقيق الدخل من الإعلانات . يعمل هذا التعاون على توسيع عروض Brightcove من خلال دعم العملاء الحاليين والمستقبليين الذين يستفيدون من النظام الأساسي الشامل لمبيعات الإعلانات الرقمية في Google Ad Manager لعملياتهم الإعلانية الرقمية. كما أنها تضع شركة Brightcove في موقع يُمكّنها من تقديم انطباعات إضافية لجماهير أكبر لعملائها.

قال Marc DeBevoise، الرئيس التنفيذي لشركة Brightcove: "إن إقامة هذه الشراكة مع Google Ad Manager يسمح لـ Brightcove بزيادة خيارات الدعم والخدمة لمساعدة العملاء في نهاية المطاف على تحقيق الدخل من محتوى الفيديو الخاص بهم وتحقيق المزيد من الإيرادات من مواقعهم وتطبيقاتهم". "تعكس الشراكة تفانينا في تقديم أفضل حلول البث لعملائنا لتشغيل محتوى الفيديو الخاص بهم، والوصول إلى جماهير أوسع، وتحسين إستراتيجيتهم الإعلانية، وزيادة إيرادات الإعلانات إلى أقصى حد".

يعمل تكامل Brightcove وGoogle Ad Manager على توفير المزيد من السهولة لشركات الإعلام والناشرين والمعلنين الذين يتطلعون إلى تدفق أموال الإعلانات من المنافذ التقليدية نحو خدمات البث عبر الإنترنت وأجهزة CTV. كما أنه يمنح Brightcove إمكانية الوصول إلى سوق الإعلانات الآلية من Google لإطلاق العنان للطلب الإضافي على مخزون إعلانات عملائها.

يمكن لعملاء Brightcove الذين يستخدمون Google Ad Manager أو Ad Manager 360 الآن:



تحفيز المنافسة للحصول على تكلفة أعلى لكل ألف ظهور من خلال إدارة مخزون الفيديو عبر الاتصال من خادم إلى خادم، مما يسمح بتسعير أكثر ديناميكية وأسعار تنافسية

استفد من برنامج إدارة العملاء المتعددين من Google للانضمام بسهولة إلى Brightcove Marketplace ، وهو نظام بيئي للتطبيقات وعمليات التكامل التي تزيد من قيمة منصة فيديو Brightcove

إدارة مخزون الفيديو مع الطلب الإضافي عبر Google Advertising Exchange‏ (AdX)

تلقي المزيد من التقارير الجاهزة من خلال عمليات تصدير التقارير التاريخية إلى لوحات المعلومات تقليل مقدار أخطاء VAST الفادحة التي تحد من طلبات الإعلان عبر الأجهزة

بالإضافة إلى الشراكة مع Google Ad Manager، عززت Brightcove باستمرار خدمة تحقيق الدخل من الإعلانات منذ إنشائها في عام 2023 من خلال تقديم رؤى إعلانية وتشكيل شراكات مع شركات مثل Magnite وPubMatic . وتعزز هذه الشراكات الأخيرة التزام Brightcove بتكوين علاقات مع أبرز منصات الإعلان في الصناعة نيابة عن عملائها لتوفير تجربة سلسة تزيل التحديات الرئيسية لتحقيق الدخل من محتوى الفيديو.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Brightcove .

حول شركة . Brightcove Inc

تصمم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأعلى أمانًا في العالم لتعزيز التواصل بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة التي المستخدمة للاطلاع على المحتوى. في أكثر من 60 بلدًا، تمكّن منصة الفيديو الذكية من "Brightcove" الشركات من بيع منتجاتها للعملاء بشكل أكثر فاعلية، وتتيح لتلك المؤسسات الرائدة في عالم الوسائط إمكانية بث المحتوى واستثماره بشكل أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية. من خلال جائزتي Emmy® للتكنولوجيا والهندسة للابتكار، ووقت التشغيل الذي يقود الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا ندفع باستمرار حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابع Brightcove على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter ) وFacebook وInstagram وThreads وYouTube . تفضل بزيارة Brightcove .

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

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