Interactive Brokers تزيح الستار عن منصَّة التداول من الجيل التالي: IBKR Desktop

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يَسرُّ شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: IBKR)، إحدى شركات الوساطة الإلكترونية العالمية المؤتمتة، الإعلان عن طرح تطبيق تداول سطح المكتب الجديد من الجيل التالي، IBKR Desktop، لنظامي التشغيل Windows وMac، والتي تم تصميمها خصيصًا لمتداولي الحاليين الذين يأملون في الحصول على تصميم مبسَّط ولكنهم يقدَّرون حقًا أدوات التداول القوية التي تقدمها Interactive Brokers. يؤشر تطبيق IBKR Desktop إلى بداية فصل جديد للابتكار والتركيز على تجربة المستخدم البسيطة في Interactive Brokers.

"تتمتع شركة Interactive Brokers بسجل حافل في تقديم التكنولوجيا الرائدة في السوق. واستجابةً لطلبات عملائنا للحصول على أدوات تداول قوية في واجهة سهلة الاستخدام، قمنا بتوظيف خبرتنا في تصميم حلول تداول متطورة لإنشاء منصة الجيل الأحدث لدينا. وباستخدام تطبيق IBKR Desktop، يمكن للمتداولين من جميع المستويات الاستمتاع بقدرات التداول المتقدمة التي توفرها Interactive Brokers،" حسبما صرَّح Milan Galik، الرئيس التنفيذي لشركة Interactive Brokers. "صمَّمنا من خلال الجمع بين عقود من الخبرة في الوساطة المالية وأحدث التطورات في واجهة المستخدم، منصَّة تتيح للمتداولين الطموحين وذوي الخبرة الاستفادة من إمكانات السوق الكاملة. يُشكِّل تطبيق IBKR Desktop الأساس الذي سنواصل من خلاله الابتكار خلال العقد القادم وما بعده. وفي هذا الصدد، نحن ندعو عملاءنا للمساعدة في تشكيل مستقبل هذه المنصَّة الجديدة من خلال ترك تعليقاتهم داخل التطبيق."

يوفر تطبيق IBKR Desktop عند إطلاقه إمكانية استخدام الأسهم والخيارات والعقود الآجلة في أكثر من 150 سوقًا على مستوى العالم، إلى جانب أدوات التداول الحصرية المصمَّمة للارتقاء بمستوى استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك:

MultiSort: يُمكِّن MultiSort المستخدمين من فرز البيانات باستخدام العديد من العوامل في وقتٍ واحد. يُعدُّ هذا أمرًا ضروريًا للمتداولين والمستثمرين الذين يحتاجون إلى إجراء تقييم للمعلومات متنوعة، مثل البيانات الأساسية والأداء السابق والمؤشرات الفنية. يُسهِّل MultiSort إدخال العديد من التفضيلات وإرجاع النتائج الأكثر صلة بسرعة.

خيار الشبكة (Option Lattice): خيار الشبكة (Option Lattice) عبارة عن عرض سلسلة خيارات رسومية يبرز القيم الخارجية المحتملة في المقاييس الرئيسية، مثل التقلب الضمني أو الفائدة المفتوحة أو الحجم أو السعر الأخير. يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الفئات للحصول على عرض شامل والاطّلاع على الأداء التاريخي للأساس للحصول على تحليل أكثر استنارة.

تلتزم Interactive Brokers بإحراء تحديثات مستمرة على تطبيق IBKR Desktop، مع خطط لتوسيع الدعم لاستيعاب المزيد من المنتجات ودمج الأدوات المتقدمة التي تعيد تعريف ما يمكن أن يتوقعه المتداولون من منصَّة التداول، مما يضمن أن عملاء Interactive Brokers دائمًا ما يسبقون بخطوة في عالم التداول.

وبالتزامن مع إطلاق التطبيق، طوَّرت شركة Interactive Brokers دورة IBKR Desktop للتداول على سطح المكتب، والتي تحتوي على 10 دروس تتناول كيف يمكن للمتداولين استخدام المنصَّة لإرسال أوامر الخيارات، وعرض الأخبار والأبحاث، وتخصيص الرسوم البيانية والأعمدة وطرق العرض، من بين موضوعات أخرى. الدورة التدريبية المجانية متوفِّرة من خلال حرم IBKR: أو في أوروبا: .

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الولايات المتحدة والدول التي تعمل فيها IB LLC:

كندا:

المملكة المتحدة:

أوروبا: desktop

هونغ كونغ:

سنغافورة:

أستراليا:

الهند:

اليابان:

نبذة عن شركة Interactive Brokers Group, Inc. :

توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group خدمات تنفيذ التداولات المؤتمتة وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في بلدان مختلفة وعملات متنوعة من منصَّة واحدة موحّدة للعملاء حول العالم. ونقدم خدماتنا للمستثمرين من الأفراد، وصناديق التحوط، ومجموعات التداول الخاصة، والمستشارين الماليين والوسطاء المعرِّفين. وأتاح لنا تركيزنا على التكنولوجيا والأتمتة، على مدى عقودٍ أربعة، إمكانية تزويد عملائنا بمنصَّة متطورة على نحو فريد، لإدارة حافظاتهم الاستثمارية. كما نسعى إلى تزويد عملائنا بأسعار تنفيذ تداول متميزة، وأدوات لإدارة المخاطر والحافظات، ومرافق البحث والمنتجات الاستثمارية بأسعار منخفضة أو بدون مقابل، ما يضعهم في موقع يمكنهم من تحقيق عوائد عالية على الاستثمارات. وقامت مجلة "Barron's"، للعام الخامس على التوالي، بتصنيف "Interactive Brokers" في المرتبة الأولى حيث منحتها 5 نجوم من أصل 5 في تقييم "أفضل شركات للوساطة عبر الإنترنت" الخاص بها والصادر بتاريخ 9 يونيو 2023.

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