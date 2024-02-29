Interactive Brokers تزيح الستار عن منصَّة التداول من الجيل التالي: IBKR Desktop

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يَسرُّ شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: IBKR)، إحدى شركات الوساطة الإلكترونية العالمية المؤتمتة، الإعلان عن طرح تطبيق تداول سطح المكتب الجديد من الجيل التالي، IBKR Desktop، لنظامي التشغيل Windows وMac، والتي تم تصميمها خصيصًا لمتداولي الحاليين الذين يأملون في الحصول على تصميم مبسَّط ولكنهم يقدَّرون حقًا أدوات التداول القوية التي تقدمها Interactive Brokers. يؤشر تطبيق IBKR Desktop إلى بداية فصل جديد للابتكار والتركيز على تجربة المستخدم البسيطة في Interactive Brokers.
"تتمتع شركة Interactive Brokers بسجل حافل في تقديم التكنولوجيا الرائدة في السوق. واستجابةً لطلبات عملائنا للحصول على أدوات تداول قوية في واجهة سهلة الاستخدام، قمنا بتوظيف خبرتنا في تصميم حلول تداول متطورة لإنشاء منصة الجيل الأحدث لدينا. وباستخدام تطبيق IBKR Desktop، يمكن للمتداولين من جميع المستويات الاستمتاع بقدرات التداول المتقدمة التي توفرها Interactive Brokers،" حسبما صرَّح Milan Galik، الرئيس التنفيذي لشركة Interactive Brokers. "صمَّمنا من خلال الجمع بين عقود من الخبرة في الوساطة المالية وأحدث التطورات في واجهة المستخدم، منصَّة تتيح للمتداولين الطموحين وذوي الخبرة الاستفادة من إمكانات السوق الكاملة. يُشكِّل تطبيق IBKR Desktop الأساس الذي سنواصل من خلاله الابتكار خلال العقد القادم وما بعده. وفي هذا الصدد، نحن ندعو عملاءنا للمساعدة في تشكيل مستقبل هذه المنصَّة الجديدة من خلال ترك تعليقاتهم داخل التطبيق."
يوفر تطبيق IBKR Desktop عند إطلاقه إمكانية استخدام الأسهم والخيارات والعقود الآجلة في أكثر من 150 سوقًا على مستوى العالم، إلى جانب أدوات التداول الحصرية المصمَّمة للارتقاء بمستوى استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك:
MultiSort: يُمكِّن MultiSort المستخدمين من فرز البيانات باستخدام العديد من العوامل في وقتٍ واحد. يُعدُّ هذا أمرًا ضروريًا للمتداولين والمستثمرين الذين يحتاجون إلى إجراء تقييم للمعلومات متنوعة، مثل البيانات الأساسية والأداء السابق والمؤشرات الفنية. يُسهِّل MultiSort إدخال العديد من التفضيلات وإرجاع النتائج الأكثر صلة بسرعة.
خيار الشبكة (Option Lattice): خيار الشبكة (Option Lattice) عبارة عن عرض سلسلة خيارات رسومية يبرز القيم الخارجية المحتملة في المقاييس الرئيسية، مثل التقلب الضمني أو الفائدة المفتوحة أو الحجم أو السعر الأخير. يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الفئات للحصول على عرض شامل والاطّلاع على الأداء التاريخي للأساس للحصول على تحليل أكثر استنارة.
تلتزم Interactive Brokers بإحراء تحديثات مستمرة على تطبيق IBKR Desktop، مع خطط لتوسيع الدعم لاستيعاب المزيد من المنتجات ودمج الأدوات المتقدمة التي تعيد تعريف ما يمكن أن يتوقعه المتداولون من منصَّة التداول، مما يضمن أن عملاء Interactive Brokers دائمًا ما يسبقون بخطوة في عالم التداول.
وبالتزامن مع إطلاق التطبيق، طوَّرت شركة Interactive Brokers دورة IBKR Desktop للتداول على سطح المكتب، والتي تحتوي على 10 دروس تتناول كيف يمكن للمتداولين استخدام المنصَّة لإرسال أوامر الخيارات، وعرض الأخبار والأبحاث، وتخصيص الرسوم البيانية والأعمدة وطرق العرض، من بين موضوعات أخرى. الدورة التدريبية المجانية متوفِّرة من خلال حرم IBKR: أو في أوروبا: .
للحصول على معلومات إضافية، تفضَّل بزيارة:
الولايات المتحدة والدول التي تعمل فيها IB LLC:
كندا:
المملكة المتحدة:
أوروبا: desktop
هونغ كونغ:
سنغافورة:
أستراليا:
الهند:
اليابان:
نبذة عن شركة Interactive Brokers Group, Inc. :
توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group خدمات تنفيذ التداولات المؤتمتة وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في بلدان مختلفة وعملات متنوعة من منصَّة واحدة موحّدة للعملاء حول العالم. ونقدم خدماتنا للمستثمرين من الأفراد، وصناديق التحوط، ومجموعات التداول الخاصة، والمستشارين الماليين والوسطاء المعرِّفين. وأتاح لنا تركيزنا على التكنولوجيا والأتمتة، على مدى عقودٍ أربعة، إمكانية تزويد عملائنا بمنصَّة متطورة على نحو فريد، لإدارة حافظاتهم الاستثمارية. كما نسعى إلى تزويد عملائنا بأسعار تنفيذ تداول متميزة، وأدوات لإدارة المخاطر والحافظات، ومرافق البحث والمنتجات الاستثمارية بأسعار منخفضة أو بدون مقابل، ما يضعهم في موقع يمكنهم من تحقيق عوائد عالية على الاستثمارات. وقامت مجلة "Barron's"، للعام الخامس على التوالي، بتصنيف "Interactive Brokers" في المرتبة الأولى حيث منحتها 5 نجوم من أصل 5 في تقييم "أفضل شركات للوساطة عبر الإنترنت" الخاص بها والصادر بتاريخ 9 يونيو 2023.
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