حلول نظام دعم الأعمال (BSS) الشاملة من الجيل التالي من Tecnotree تعزِّز التحوُّل مع Nuh Digital

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Tecnotree، المنصَّة الرقمية العالمية الرائدة في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس (5G) والتقنيات المصمَّمة بالأساس للسحابة، عن توقيع اتفاقية تحوُّل رقمي جديدة مع شركة Nuh Digital، لتوفير حلول مجموعة نظام دعم الأعمال (BSS) لتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة وتلبية متطلبات السوق الحالية والمستقبلية.
Nuh Digital هي مشغِّل متنامٍ متخصِّص في شبكات الهاتف المحمول الافتراضية (MVNO)، يعمل على تغيير سيناريو الشمول الرقمي في البرازيل، بهدف تطوير الأعمال من خلال الابتكار والاتصال الذكي. وستمكِّن حلول السوق الرقمية التي تقدمها Tecnotree الشركة من تقديم خدمات رقمية جديدة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.
سيتضمَّن النشر الرقمي الكامل للنظام الوساطة، والتوفير، وتبديل نظام دعم الأعمال (BSS) (حل الفوترة المتقاربة، ومدير دورة حياة العميل، وكتالوج المنتجات الموحَّد، ومسرِّع تكامل المؤسسات)، ونظام الشحن الرقمي عبر الإنترنت، وأنظمة الفوترة لقطاع الجملة، وVoMS، ونظام توفير الخدمة، ومسرِّع التكامل الرقمي، ومنصَّة العمليات الرقمية، وسير العمل/المنسَّق، وتوزيع القسائم الإلكترونية، مما يوفر تجربة عملاء رقمية شاملة. وتقدم الحلول نموذجًا موحَّدًا لتمكين النشر السريع للخدمات الجديدة، وإدارة جميع الخدمات بكفاءة، وتقديم عمليات أكثر سلاسة وتجربة عملاء متميزة.
"تمثّل هذه الشراكة مع شركة Tecnotree خطوة مهمة في طريق تقدُّم شركة Nuh Digital. وبينما نواصل التقدُّم في رحلتنا للتحوُّل الرقمي، فإن حلول Tecnotree القابلة للتطوير ستلبي متطلباتنا المُحدَّدة، مما يضمَن تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين مرونة الأعمال، وتحسين القيمة والخدمة لعملائنا،" حسبما صرَّح Laerte Magalhães، الرئيس التنفيذي لشركة Nuh Digital.
"يسرُّنا أن نتشارك مع Nuh Digital ونزودهم بمجموعتنا الكاملة من أدوات نظام دعم الأعمال (BSS) الجاهزة لتقنية 5G" حسبما صرَّحت Padma Ravichander، الرئيسة التنفيذية لشركة Tecnotree Corporation: "يبرز هذا التعاون التزامنا بإحداث ثورة في الصناعة باستخدام التقنيات الرقمية المتطورة. تُعدُّ تجربة العملاء عامل تميُّز مهمًا، ومن خلال اعتماد حزمة نظام دعم الأعمال (BSS) الرقمية من شركة Tecnotree، ستتمكَّن Nuh Digital من تحسين عملياتها، مما يضمن إجراء عمليات تجارية فعَّالة وتجارب سلسة طوال دورة حياة العميل بأكملها.
نبذة حول شركة Tecnotree
تُعدُّ Tecnotree الشركة المزوِّدة لأنظمة دعم الأعمال الرقمية (BSS) القائمة على شبكات 5G وتتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي/التعلُّم الآلي وقابلية التوسُّع في العديد من السحابات. كانت الشركة الأولى في الحصول على شهادة الاعتماد وفق معايير واجهة التطبيق البرمجية المفتوحة من منتدى "TM Forum" من خلال 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، بما في ذلك 9 واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة حقيقية، وهذا دليل على التزام الشركة بالتميز، والسعي الدؤوب لتوفير تجارب وخدمات متميزة باستمرار لمُقدِّمي خدمات الاتصالات ومُقدِّمي الخدمات الرقمية. تتكوّن حزمة خدمات أنظمة دعم الأعمال الرقمية المرنة والمفتوحة المصدر لدينا من إجراءات الأعمال (من الطلب إلى التسديد النقدي) وإدارة الاشتراكات لمزوِّدي خدمات الاتصالات وغيرهم من مزوِّدي الخدمات الرقمية لخلق فرص لا تقتصر على قطاع الاتصالات. توفّر الشركة أيضًا سوقًا رقمية متعددة الخبرات للتكنولوجيا المالية ونموذج "B2B2X" لقاعدة المشتركين من خلال منصة "Tecnotree Moments" لتمكين المجتمعات المتصلة رقميًا عبر قطاعات الألعاب، والصحة، والتعليم، وبثّ المحتوى عبر الإنترنت، وغيرها من الأنظمة الإيكولوجية الرأسية الأخرى. شركة Tecnotree مدرجة في مؤشر بورصة هلسنكي ناسداك بالرمز (TEM1V).
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