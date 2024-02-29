حلول نظام دعم الأعمال (BSS) الشاملة من الجيل التالي من Tecnotree تعزِّز التحوُّل مع Nuh Digital

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Tecnotree، المنصَّة الرقمية العالمية الرائدة في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس (5G) والتقنيات المصمَّمة بالأساس للسحابة، عن توقيع اتفاقية تحوُّل رقمي جديدة مع شركة Nuh Digital، لتوفير حلول مجموعة نظام دعم الأعمال (BSS) لتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة وتلبية متطلبات السوق الحالية والمستقبلية.

Nuh Digital هي مشغِّل متنامٍ متخصِّص في شبكات الهاتف المحمول الافتراضية (MVNO)، يعمل على تغيير سيناريو الشمول الرقمي في البرازيل، بهدف تطوير الأعمال من خلال الابتكار والاتصال الذكي. وستمكِّن حلول السوق الرقمية التي تقدمها Tecnotree الشركة من تقديم خدمات رقمية جديدة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

سيتضمَّن النشر الرقمي الكامل للنظام الوساطة، والتوفير، وتبديل نظام دعم الأعمال (BSS) (حل الفوترة المتقاربة، ومدير دورة حياة العميل، وكتالوج المنتجات الموحَّد، ومسرِّع تكامل المؤسسات)، ونظام الشحن الرقمي عبر الإنترنت، وأنظمة الفوترة لقطاع الجملة، وVoMS، ونظام توفير الخدمة، ومسرِّع التكامل الرقمي، ومنصَّة العمليات الرقمية، وسير العمل/المنسَّق، وتوزيع القسائم الإلكترونية، مما يوفر تجربة عملاء رقمية شاملة. وتقدم الحلول نموذجًا موحَّدًا لتمكين النشر السريع للخدمات الجديدة، وإدارة جميع الخدمات بكفاءة، وتقديم عمليات أكثر سلاسة وتجربة عملاء متميزة.

"تمثّل هذه الشراكة مع شركة Tecnotree خطوة مهمة في طريق تقدُّم شركة Nuh Digital. وبينما نواصل التقدُّم في رحلتنا للتحوُّل الرقمي، فإن حلول Tecnotree القابلة للتطوير ستلبي متطلباتنا المُحدَّدة، مما يضمَن تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين مرونة الأعمال، وتحسين القيمة والخدمة لعملائنا،" حسبما صرَّح Laerte Magalhães، الرئيس التنفيذي لشركة Nuh Digital.

"يسرُّنا أن نتشارك مع Nuh Digital ونزودهم بمجموعتنا الكاملة من أدوات نظام دعم الأعمال (BSS) الجاهزة لتقنية 5G" حسبما صرَّحت Padma Ravichander، الرئيسة التنفيذية لشركة Tecnotree Corporation: "يبرز هذا التعاون التزامنا بإحداث ثورة في الصناعة باستخدام التقنيات الرقمية المتطورة. تُعدُّ تجربة العملاء عامل تميُّز مهمًا، ومن خلال اعتماد حزمة نظام دعم الأعمال (BSS) الرقمية من شركة Tecnotree، ستتمكَّن Nuh Digital من تحسين عملياتها، مما يضمن إجراء عمليات تجارية فعَّالة وتجارب سلسة طوال دورة حياة العميل بأكملها.

نبذة حول شركة Tecnotree

تُعدُّ Tecnotree الشركة المزوِّدة لأنظمة دعم الأعمال الرقمية (BSS) القائمة على شبكات 5G وتتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي/التعلُّم الآلي وقابلية التوسُّع في العديد من السحابات. كانت الشركة الأولى في الحصول على شهادة الاعتماد وفق معايير واجهة التطبيق البرمجية المفتوحة من منتدى "TM Forum" من خلال 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، بما في ذلك 9 واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة حقيقية، وهذا دليل على التزام الشركة بالتميز، والسعي الدؤوب لتوفير تجارب وخدمات متميزة باستمرار لمُقدِّمي خدمات الاتصالات ومُقدِّمي الخدمات الرقمية. تتكوّن حزمة خدمات أنظمة دعم الأعمال الرقمية المرنة والمفتوحة المصدر لدينا من إجراءات الأعمال (من الطلب إلى التسديد النقدي) وإدارة الاشتراكات لمزوِّدي خدمات الاتصالات وغيرهم من مزوِّدي الخدمات الرقمية لخلق فرص لا تقتصر على قطاع الاتصالات. توفّر الشركة أيضًا سوقًا رقمية متعددة الخبرات للتكنولوجيا المالية ونموذج "B2B2X" لقاعدة المشتركين من خلال منصة "Tecnotree Moments" لتمكين المجتمعات المتصلة رقميًا عبر قطاعات الألعاب، والصحة، والتعليم، وبثّ المحتوى عبر الإنترنت، وغيرها من الأنظمة الإيكولوجية الرأسية الأخرى. شركة Tecnotree مدرجة في مؤشر بورصة هلسنكي ناسداك بالرمز (TEM1V).

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