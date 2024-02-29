القطاع المصرفي يتصدر مؤشر ثقة المستهلك الرقمية، حسب ما أعلنته تاليس

تعليقًا على النتائج، صرح داني دي فريز، نائب رئيس قسم إدارة الهوية والصلاحيات في تاليس قائلاً: "يولي المستهلكون ثقة أكبر بالخدمات المصرفية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية على صعيد مشاركة البيانات الشخصية، وهو اتجاه عالمي عايشناه في كل الأسواق التي شملتها الدراسة الاستطلاعية. وهذه النتيجة قد لا تكون مفاجئة عند النظر إلى مدى جودة التنظيم في هذه الصناعات، وأنواع المعلومات التي تتولى مسؤولية معالجتها، والتدابير المفعلة بغية الحفاظ على أمان بيانات المستهلكين".

"على حين تخضع الشركات لقوانين خصوصية البيانات الدولية بغض النظر عن القطاع، فإن الشركات القابعة في المراتب الأخيرة في التصنيفات خضعت لعدد أقل من المبادئ التوجيهية التي تحكم مباشرةً كلاً من أمن البيانات وخصوصيتها. ومع زيادة عدد الشركات التي تسعى لتعزيز حضورها على الساحة الرقمية، ثمة دروس يجب على الصناعات غير الخاضعة للقوانين تعلمها أيضًا، في ظل التطور الذي تشهده توقعات المستهلكين."

تصدر مؤشر الثقة الرقمية

كشف البحث عن أن الغالبية العظمى من العملاء (89%) على استعداد لمشاركة بياناتهم مع المؤسسات، ولكن هذا يصاحبه بعض التحفظات غير القابلة للتفاوض.

يتوقع أكثر من أربعة من كل خمسة (87%) توفير مستوى معين من حقوق الخصوصية من الشركات التي يتعاملون معها على الإنترنت. وأهم توقع للعملاء هو الحق في إعلامهم بأن بياناتهم الشخصية قيد الجمع (55%)، يليه مباشرةً الحق في مسح بياناتهم الشخصية (53%). تتضمن حقوق الخصوصية الأخرى التي حددها التقرير ما يلي:



يتوقع 39% التمتع بالحق في تصحيح بياناتهم الشخصية

يتوقع 33% التمتع بالحق في طلب نسخة من بياناتهم الشخصية يتوقع 26% التمتع بالحق في نقل البيانات من منصة إلى أخرى

تؤكد النتائج أن الحق في الخصوصية والأمن غير قابل للتفاوض، فقد بلغ الحال بأكثر من ربع المستهلكين (29%) إلى حد العزوف عن التعامل مع علامات تجارية معينة في غضون الاثني عشر شهرًا الماضية، لأنها طالبت بالكثير من المعلومات الشخصية، كما عزف أكثر من الربع (26%) عن استخدام علامات تجارية أو خدمات معينة بسبب مخاوف متعلقة بكيفية استخدام بياناتهم الشخصية.

الأمن والخبرة يساويان الثقة

بالإضافة إلى متطلبات الخصوصية، يسلط البحث الضوء على أنه يجب على المؤسسات أيضًا تقديم تجربة سلسة على الإنترنت بغية كسب ثقة المستهلكين.

مثلت النوافذ الإعلانية المنبثقة الإحباط الأول لهم (71%)، يليها مباشرةً عمليات إعادة تعيين كلمة المرور (64%) والاضطرار إلى إعادة إدخال المعلومات الشخصية (64%). كما صُنفت أيضًا خيارات ملفات تعريف الارتباط المعقدة بأنها مصدر إحباط كبير من 59% ممن شملتهم الدراسة.

علاوةً على ذلك، توصل البحث إلى أن المستهلكين اليوم زادت درجة إدراكهم للوقت، فقد ذكر أكثر من الخمس (22%) أنهم مستعدون للتخلي عن التفاعل على الإنترنت في غضون دقيقة واحدة حال مواجهتهم تجربة محبطة.

اختتم داني تصريحه قائلاً: "لم تعد المواربة خيارًا مطروحًا، فالعملاء يريدون الأمان والتفاعلات السلسة، وهذا يمثل تحديًا للشركات يدفعها لإضافة المزايا اللازمة للتفاعلات على الإنترنت لأغراض الأمن والخصوصية، ولكن بدون مبالغة حتى لا تفسد تجربة المستخدمين. ولحسن الحظ، فإن الركائز الرئيسية لإدارة الوصول إلى هوية العميل الحديثة، مثل التوصيف التدريجي، وإحضار هويتك الخاصة، وإدارة الموافقة والتفضيلات، والمصادقة القائمة على المخاطر، يمكن أن تساعد كلها في استعادة هذا التوازن. جدير بالذكر أن العلاقة بين الثقة وتجربة المستخدم هي أساس التفاعلات الناجحة على الإنترنت. ومن هنا نستخلص أنه لا بد مما ليس منه بُد: يجب على المؤسسات أن تلتزم التزامًا راسخًا تجاه أمن البيانات وتجربة المستخدم بغية إرساء الأساس لمستقبل تكون الثقة هي قوام التفاعلات الرقمية".

نبذة عن البحث

أجرت البحث شركة سينسسوايد بالتعاون مع ريد كونسالتنسي نيابةً عن شركة تاليس. وقد أُجري على 12,426 فردًا بالغًا في أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وسنغافورة وجنوب أفريقيا وهولندا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. هذا، وتمتثل شركة سينسسوايد بقواعد جمعية أبحاث السوق وتتولى تعيين أعضائها، كما تتبع قواعد السلوك التي تطبقها جمعية أبحاث السوق، والتي تعتمد على مبادئ إيسومار.