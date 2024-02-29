أمير القصيم يكرم حبتر لفوزه بجائزة صناعة المحتوى عن التغطية الإعلامية

(MENAFN
- Al Watan) كرم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الزميل الإعلامي ناصر بن حبتر؛ لفوزه بجائزة صناعة المحتوى الرقمي في نسختها الثالثة لفرع التغطية الإعلامية المميزة، وذلك ضمن حفل تكريم 35 فائزًا بجائزة صناعة المحتوى، من الجهات الحكومية والأفراد، بحضور المسؤولين وممثلي الوزارات الفائزة بالجائزة، وذلك بمقر الإمارة بمدينة بريدة. وهنأ أمير منطقة القصيم الزميل حبتر والفائزين بالجائزة من الأفراد والجهات الحكومية على تميزهم، وتأكيدًا على أهمية أن يكون المواطن مسؤولاً ومساهمًا في بناء وطنه وتحقيق رؤيته. وأشار إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من عناية بالإعلام، والحرص على مواكبة التطورات التقنية في مختلف المجالات الإعلامية. ويعد ناصر حبتر، من الكفاءات الإعلامية السعودية المتميزة إذ سبق وأن حصل على جائزة أفضل إعلامي حربي في الوطن العربي من جامعة الدول العربية بحضور وزراء الاعلام العرب، كما توج بجائزة المفتاحة لأفضل إعلامي تليفزيوني، وجائزة مكة للتميز عن الفرع الاجتماعي. وبهذه المناسبة أكد حبتر، أن برنامجه ((من الحرم))، الذي بث على مدى 6 سنوات سيتواصل هذا العام بعد أن حقق أصداء كبيرة في العالمين العربي والإسلامي، من خلال ما قدمه ضيوف الرحمن من شهادات موثقة في كل ما قدم لهم من تسهيلات.
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