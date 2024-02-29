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أمير القصيم يكرم حبتر لفوزه بجائزة صناعة المحتوى عن التغطية الإعلامية

2/29/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كرم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الزميل الإعلامي ناصر بن حبتر؛ لفوزه بجائزة صناعة المحتوى الرقمي في نسختها الثالثة لفرع التغطية الإعلامية المميزة، وذلك ضمن حفل تكريم 35 فائزًا بجائزة صناعة المحتوى، من الجهات الحكومية والأفراد، بحضور المسؤولين وممثلي الوزارات الفائزة بالجائزة، وذلك بمقر الإمارة بمدينة بريدة. وهنأ أمير منطقة القصيم الزميل حبتر والفائزين بالجائزة من الأفراد والجهات الحكومية على تميزهم، وتأكيدًا على أهمية أن يكون المواطن مسؤولاً ومساهمًا في بناء وطنه وتحقيق رؤيته. وأشار إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من عناية بالإعلام، والحرص على مواكبة التطورات التقنية في مختلف المجالات الإعلامية. ويعد ناصر حبتر، من الكفاءات الإعلامية السعودية المتميزة إذ سبق وأن حصل على جائزة أفضل إعلامي حربي في الوطن العربي من جامعة الدول العربية بحضور وزراء الاعلام العرب، كما توج بجائزة المفتاحة لأفضل إعلامي تليفزيوني، وجائزة مكة للتميز عن الفرع الاجتماعي. وبهذه المناسبة أكد حبتر، أن برنامجه ((من الحرم))، الذي بث على مدى 6 سنوات سيتواصل هذا العام بعد أن حقق أصداء كبيرة في العالمين العربي والإسلامي، من خلال ما قدمه ضيوف الرحمن من شهادات موثقة في كل ما قدم لهم من تسهيلات.

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