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تحفيز الكولاجين خيار مضمون لشد الوجه

2/29/2024 2:28:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد متخصصون واستشاريون في طب التجميل أن عمليات شد الوجه بخياراتها التي يعد تحفيز الكولاجين واحدا من أهمها باتت واحدة من الإجراءات الشائعة في عيادات التجميل والتي تشهد إقبالًا متزايدًا في ظل تقدم التكنولوجيا والابتكارات الحديثة، حيث بات بإمكان الأشخاص الاستفادة من تقنيات جديدة وآمنة للحصول على نتائج فعالة دون الحاجة إلى عمليات جراحية تقليدية لشد الوجه ومكافحة علامات التقدم بالسن وتحسين المظهر العام للبشرة.
والكولاجين هو أحد أهم أنواع البروتينات التي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نضارة وشباب البشرة، كما أنه مهم جدًا للحفاظ على صحة الجسم.
حقن بلا جراحة
بيّن استشاري الأمراض الجلدية الدكتور سعد آل طلحاب أن محفزات الكولاجين تعد أحد الخيارات المتاحة لشد الوجه عن طريق الحقن دون الحاجة إلى الجراحة.
وأشار إلى أن نقص الكولاجين له مسببات عدة منها تقدم العمر والتدخين والتعرض لأشعة الشمس، وغيرها.
ويصنع الجسم الكولاجين بشكله الطبيعي ولكن مع التقدم في العمر، وربما توفر عوامل أخرى، يقل هذا الإنتاج بشكل تدريجي، مما قد ينتج عنه من مشاكل مرتبطة بالتقدم بالعمر مثل التجاعيد وفقدان المرونة في المفاصل.
أكثر العمليات
أوضح استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي الدكتور وليد العجروش ((أن عمليات شد الوجه تتم إما على شكل جراحي أو غير جراحي، وهي تعد من بين أكثر العمليات الجراحية أمانًا وأقل ألمًا.
وكان الأطباء يميلون إلى شد الوجه عبر استخدام الخيوط، وهي خيوط تشد الوجه حوالي 18 شهرًا، وتستغرق جلسة العلاج 45 دقيقة على الأكثر، وتصلح للتخلص من التجاعيد في الخدين أو الجبهة، وبالرغم من أن شد الوجه بالخيوط يعد حلًا مثاليًا لمحاربة التجاعيد، فإن له حدوًدا معينة، إذ لا يمكن اللجوء إليه في حالة التجاعيد الكبيرة التي تشتمل على جلد زائد أو في حالة كانت البشرة رقيقة، أو إذا كانت الأنسجة متهالكة بالفعل)).
إجراءات شائعة
من جهتها، أكدت الدكتورة رشا زين العابدين المتخصصة في الجلدية والتجميل والليزر، أن الفيلر التعبوي أو غير التعبوي والألثيرا من أكثر الإجراءات شيوعًا لإضفاء مظهر متجدد، مشيرة إلى أن عمليات شد الوجه بالخيوط تعتمد على إدخال خيوط رفيعة بواسطة إبر دقيقة جدًا في الأنسجة الدهنية تحت البشرة مباشرة، وتعد من الوسائل غير الجراحية الآمنة بشكل عام، إذ تساعد على التخلص من التجاعيد.
وقالت ((‬‬‬‬تساعد طريقة شد الوجه بالخيوط على زيادة إنتاج الكولاجين، وبالتالي يتم شد الأنسجة بشكل إضافي في المواضع المعالجة، وتتميز هذه الطريقة بأنها إجراء يتم بحد أدنى من التدخل الجراحي، وذلك دون استعمال مشرط جراحي وبشكل خالٍ من الألم تقريبًا)). ‬‬‬‬‬‬
موجات صوتية وليزر
يعتقد الدكتور محمد العجلان استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي أن كثيرًا من العملاء يفضلون الموجات الصوتية أو الليزر لشد الوجه لكونه من أبسط الإجراءات في شد الوجه، وهو إجراء غير جراحي بسيط يختاره كل من النساء والرجال على حدٍ سواء، ويتم استخدامه عادة لشد البشرة التي تعاني من الارتخاء والترهّل.
وأضاف أن حرارة الموجات تزيد إنتاج الكولاجين الذي يجعل البشرة مشدودة ورطبة وتتمتع بمظهر صحي وأكثر حيوية. و يتم إجراء الموجات الصوتية والليزر على مدار بضعة شهور، وذلك بهدف إظهار النتائج النهائية.
وذكر أن هذه الخيارات غير الجراحية تتمتع بدرجة أمان عالية ونتائج جيدة عبر شد البشرة وتحفيز الكولاجين دون التعرض للمضاعفات المحتملة للعمليات الجراحية.
وأشار إلى أنه عادة ما يتم إجراؤها تحت التخدير الموضعي، وتكون فترة الاستشفاء يومين إلى 3 أيام. كما يمكن دمج أكثر من إجراء غير جراحي في نفس الوقت وذلك للحصول على نتائج أفضل.
الكولاجين
ـ الكولاجين أحد أهم أنواع البروتينات الموجودة في جسم الإنسان وأكثرها تواجدًا
ـ يشكل ثلث إجمالي البروتين المتواجد في الجسم
ـ الكولاجين من البروتينات غير القابلة للذوبان
عادات تدمر الكولاجين
ـ الإكثار من التعرض لأشعة الشمس دون وقاية
ـ التدخين
ـ السكريات
ـ الاضطرابات الهرمونية
أطعمة تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين
ـ أطعمة تحتوي على فيتامين سي مثل الحمضيات، الطماطم، البروكلي، الفليفلة.
ـ أطعمة تحتوي على النحاس ومنها المكسرات، خاصة الكاجو، والبقوليات مثل العدس
ـ أطعمة غنية بالأحماض الأمينية والبروتينات ومنها اللحوم، والدجاج، والسمك، والمحار، والبيض
استخدامات الكولاجين في العلاجات التجميلية
ـ حشوات الجلد
ـ تكبير الشفاه والخدود
ـ إخفاء ندوب حب الشباب
ـ تحسين ملامح الوجه والبشرة
ـ علاج علامات التمدد في البشرة (بحقن الكولاجين)

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