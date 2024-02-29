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الذكاء الاصطناعي سلاح الباحثين لمكافحة السرطان

2/29/2024 2:28:59 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أبحاث السرطان تطورات مضطردة بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، في عام 1882 أجرى أحد الجراحين أول عملية استئصال للثدي لعلاج سرطان الثدي، بحلول عام 1950 ربط الباحثون التدخين بسرطان الرئة، وفي عام 2010 وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح لعلاج سرطان البروستاتا.
الآن، اكتشف الباحثون سلاحًا آخر في مكافحة السرطان: الذكاء الاصطناعي، حيث كشف صندوق استثمار الرهن العقاري الاسكتلندي الدور المتزايد الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في أبحاث السرطان.
منشورات أبحاث السرطان
تأثير الذكاء الاصطناعي واضح في الأدبيات العلمية، وقد شهدت (PubMed)، وهي قاعدة بيانات للأبحاث الطبية الحيوية، نموًا في عدد المقالات التي يكون فيها الذكاء الاصطناعي والسرطان موضوعًا رئيسيًا، فمن 40 منشورًا عام 2000 وصلنا إلى 1789 منشورًا في 2022.
إمكانات الذكاء الاصطناعي
يعتقد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل إيجابي على مجال السرطان بعدة طرق، في دراسة أجريت عام 2023، سُئل مؤلفو المقالات العلمية الخاضعة لمراجعة النظراء حول الذكاء الاصطناعي والسرطان عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وقرر هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانيات هائلة في تحديد درجة وتصنيف السرطان، وتوفير تشخيصات أكثر موثوقية، وتحسين خدمات المتابعة، وتقليل تكلفة الفحص، وتحسين التكهنات، ويستخدم على نطاق واسع في رعاية مرضى السرطان، ويساعد في اكتشاف أدوية جديدة.
تصنيف السرطان
قبل كل شيء، يتوقع الباحثون أن يكون للذكاء الاصطناعي أعلى تأثير على المدى القريب على تصنيف السرطان من خلال تحليل الصور.
تشير درجة السرطان إلى الشكل غير الطبيعي للخلايا، حيث تنمو مزيد من الخلايا غير الطبيعية بسرعة أكبر، وبعد ذلك، يعتقد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي سيوفر تشخيصات أكثر موثوقية، ويبدو أن التطورات الأخيرة تدعم هذه المعتقدات.
في نوفمبر 2023، أظهرت أبحاث السرطان الجديدة أن الذكاء الاصطناعي سجل ما يصل إلى 13% من حالات سرطان الثدي في المرحلة المبكرة أكثر، مما حدده الأطباء.
يعد هذا جزءًا كبيرًا من 20% أو أكثر من حالات السرطان التي يُقدر أن يتم تفويتها باستخدام الفحص الحالي غير المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن أداة الذكاء الاصطناعي قُدرت أيضًا أنها توفر ما يقرب من نصف الوقت الذي تقضيه في قراءة فحوصات سرطان الثدي.
مستقبل الرعاية
يتوقع المحللون أن ينمو حجم السوق العالمية للذكاء الاصطناعي في علاج الأورام من 891 مليون دولار في عام 2022 إلى 10.7 مليار دولار في عام 2032. وتتمتع شركة (Tempus) المالكة لأكبر مكتبة بيانات سريرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم، بوضع يمكنها من الاستفادة من هذه الفرصة.
باستخدام الذكاء الاصطناعي لجمع رؤى من أكثر من 6 ملايين سجل مريض، يساعد (Tempus) متخصصي الرعاية الصحية على تشخيص السرطان وعلاجه بشكل أفضل. ليس هذا فحسب، بل تجني شركة (Tempus) إيرادات من خلال فرض رسوم على شركات الأدوية للوصول إلى مكتبة البيانات الخاصة بها، مما يعزز اكتشاف علاجات جديدة.
عدد المقالات التي يكون فيها الذكاء الاصطناعي والسرطان موضوعًا رئيسًا
سنة - عدد المنشورات
2000 40
2005 129
2010 374
2015 351
2020 1.463
2022 1.789
المصدر: PubMed (اعتبارًا من 17 أكتوبر 2023)
وقد ارتفع عدد المنشورات بشكل كبير، خاصة في السنوات القليلة الماضية.

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