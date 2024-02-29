مشتريات المصريين والعرب تحول دفة البورصة للصعود فى الختام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات اليوم الخميس، وسط صافى مشتريات من المصريين والعرب بلغت 104 مليون جنيه و164 مليون جنيه على التوالى قلصت من تراجعات البورصة بمستهل التداولات.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 28876 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.24% لمستوى 7289 نقطة.
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وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى مستوى 10239 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 0.57% عند مستوى 36227 نقطة.
شهد السوق قيم تداولات 4.8 مليار جنيه، من خلال تداول 918 مليون سهم، بتنفيذ 153 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 65 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“وادي كوم امبو” بنسبة 16.49%، و”سوديك” بنسبة 12.04%.
وتراجعت أسعار 87 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب العبور- 3” بنحو 30.68%، وسهم“الجوهرة” بنحو 5.83%، فيما لم تتغير أسعار 54 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 104 مليون جنيه و164 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 88.71% و4.18%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 268 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.11%.
وسجل الأفراد 71.67% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى شراء بقيمة 316 مليون جنيه و0.45 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 121 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 28.32% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 212 مليون جنيه و268 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية إلى الشراء بقيمة 43 مليون جنيه.
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