مشتريات المصريين والعرب تحول دفة البورصة للصعود فى الختام

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات اليوم الخميس، وسط صافى مشتريات من المصريين والعرب بلغت 104 مليون جنيه و164 مليون جنيه على التوالى قلصت من تراجعات البورصة بمستهل التداولات.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 28876 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.24% لمستوى 7289 نقطة.

موضوعات“المهندس للتأمين” تربح 119.5 مليون جنيه في النصف الأول “ركاز” تقرر الاستحواذ على شركة خدمات مالية وتوفيق الأوضاع للقيد بالسوق الرئيسي “الكابلات الكهربائية” تضاعف أرباحها السنوية إلى 1.25 مليار جنيه

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى مستوى 10239 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 0.57% عند مستوى 36227 نقطة.

شهد السوق قيم تداولات 4.8 مليار جنيه، من خلال تداول 918 مليون سهم، بتنفيذ 153 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 65 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“وادي كوم امبو” بنسبة 16.49%، و”سوديك” بنسبة 12.04%.

وتراجعت أسعار 87 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب العبور- 3” بنحو 30.68%، وسهم“الجوهرة” بنحو 5.83%، فيما لم تتغير أسعار 54 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 104 مليون جنيه و164 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 88.71% و4.18%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 268 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.11%.

وسجل الأفراد 71.67% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى شراء بقيمة 316 مليون جنيه و0.45 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 121 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 28.32% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 212 مليون جنيه و268 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية إلى الشراء بقيمة 43 مليون جنيه.