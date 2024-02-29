ارتفاع الأسهم الأمريكية مع هدوء الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ما من شأنه خلق شعور بالارتياح لدى المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.20% أو نحو 78 نقطة إلى 39027 نقطة.
وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.50% إلى 5094 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.85% إلى 16081 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير، و2.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.1% و2.6% على الترتيب في ديسمبر.
وارتفع المؤشر الأساسي – الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة – بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير، وبنسبة 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.1% و2.9% في ديسمبر على الترتيب.
كانت هذه القراءات متطابقة تقريبًا مع توقعات المحللين، وفي حين لم يهبط التضخم بعد إلى هدف الفيدرالي المحدد عند 2%، لكنها تشير إلى تباطؤ تدريجي في الضغوط، ما يعزز فرص تخفيف السياسة النقدية مبكرًا أو على الأقل دون تأخير أكثر.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918579
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