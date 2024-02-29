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ارتفاع الأسهم الأمريكية مع هدوء الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة

2/29/2024 2:28:51 PM
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ما من شأنه خلق شعور بالارتياح لدى المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.20% أو نحو 78 نقطة إلى 39027 نقطة.

وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.50% إلى 5094 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.85% إلى 16081 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير، و2.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.1% و2.6% على الترتيب في ديسمبر.

وارتفع المؤشر الأساسي – الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة – بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير، وبنسبة 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.1% و2.9% في ديسمبر على الترتيب.

كانت هذه القراءات متطابقة تقريبًا مع توقعات المحللين، وفي حين لم يهبط التضخم بعد إلى هدف الفيدرالي المحدد عند 2%، لكنها تشير إلى تباطؤ تدريجي في الضغوط، ما يعزز فرص تخفيف السياسة النقدية مبكرًا أو على الأقل دون تأخير أكثر.

المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107918579

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