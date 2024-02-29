Thursday, 29 February 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

2/29/2024 2:28:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الخميس، عند مستوى 4554.85 نقطة مرتفعًا 22.2 نقطة وبنسبة 0.49% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4532.63 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت 53 مليونًا و260 ألفًا و29 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 102.2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 26 مليونًا و338 ألفًا و673 ريالًا عُمانيًّا.

موضوعات متعلقة الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.527% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.78 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و557 ألف ريال عُماني بنسبة 2.92%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 49 مليونًا و902 ألف ريال عُماني بنسبة 93.69%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 48 مليونًا و345 ألف ريال عُماني وبنسبة 90.77%.

المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107918578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث