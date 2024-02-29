ارتفاع مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الخميس، عند مستوى 4554.85 نقطة مرتفعًا 22.2 نقطة وبنسبة 0.49% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4532.63 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت 53 مليونًا و260 ألفًا و29 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 102.2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 26 مليونًا و338 ألفًا و673 ريالًا عُمانيًّا.
موضوعات متعلقة
الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.527% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.78 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و557 ألف ريال عُماني بنسبة 2.92%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 49 مليونًا و902 ألف ريال عُماني بنسبة 93.69%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 48 مليونًا و345 ألف ريال عُماني وبنسبة 90.77%.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918578
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.