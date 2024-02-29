ارتفاع مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الخميس، عند مستوى 4554.85 نقطة مرتفعًا 22.2 نقطة وبنسبة 0.49% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4532.63 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت 53 مليونًا و260 ألفًا و29 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 102.2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 26 مليونًا و338 ألفًا و673 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.527% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.78 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و557 ألف ريال عُماني بنسبة 2.92%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 49 مليونًا و902 ألف ريال عُماني بنسبة 93.69%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 48 مليونًا و345 ألف ريال عُماني وبنسبة 90.77%.

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