الصين تؤسس منطقة شانغهاي للتعاون التجاري لتعزيز التبادلات التجارية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة الصينية للجمارك أن الصين أصدرت خطة رئيسية لتأسيس منطقة جديدة للتعاون التجاري في شانغهاي تهدف إلى تعزيز تبادلات الأعمال الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الخميس، أنه بحسب الهيئة، تسمح منطقة مركز شانغهاي الشرقي للتعاون التجاري الدولي، وهي منطقة تبلغ مساحتها 880 ألف متر مربع مجاورة لمطار شانغهاي بودونج الدولي، للزوار الأجانب الذين يدخلون المطار بالبقاء لمدة 30 يوما دون التحقق من تأشيرة الدخول. وبالإضافة إلى ذلك، ستخضع أمتعتهم الشخصية إلى تفتيش أمني سريع عند الوصول.

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وتهدف التدابير المواتية التي توفر بيئة مريحة لاجتماعات ومفاوضات الأعمال التجارية إلى تلبية احتياجات أنشطة الأعمال التجارية الدولية قصيرة الأجل بشكل أفضل.

وسينتهي بناء المنطقة التجريبية في عام 2025، وسيبدأ تشغيل المنطقة بأكملها تحت إدارة مغلقة في عام 2028 وسيتم إنشاؤها بالكامل بحلول عام 2030.

وصرح سون يوي نينج، نائب رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بأن المنطقة الجديدة ستحسن منطقة التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي، وتساعد المدينة على أداء دورها الرائد بشكل أفضل في الإصلاح والانفتاح، فضلا عن الابتكار وتعزيز الانفتاح في البلاد.

وباعتبارها نافذة رئيسية للتبادلات الأجنبية في الصين، تعد شانغهاي موطنا لأكثر من 75 ألف مؤسسة أجنبية التمويل، مع 956 مقرا و561 مركزا للبحث والتطوير.

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