الصين تؤسس منطقة شانغهاي للتعاون التجاري لتعزيز التبادلات التجارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة الصينية للجمارك أن الصين أصدرت خطة رئيسية لتأسيس منطقة جديدة للتعاون التجاري في شانغهاي تهدف إلى تعزيز تبادلات الأعمال الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الخميس، أنه بحسب الهيئة، تسمح منطقة مركز شانغهاي الشرقي للتعاون التجاري الدولي، وهي منطقة تبلغ مساحتها 880 ألف متر مربع مجاورة لمطار شانغهاي بودونج الدولي، للزوار الأجانب الذين يدخلون المطار بالبقاء لمدة 30 يوما دون التحقق من تأشيرة الدخول. وبالإضافة إلى ذلك، ستخضع أمتعتهم الشخصية إلى تفتيش أمني سريع عند الوصول.
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وتهدف التدابير المواتية التي توفر بيئة مريحة لاجتماعات ومفاوضات الأعمال التجارية إلى تلبية احتياجات أنشطة الأعمال التجارية الدولية قصيرة الأجل بشكل أفضل.
وسينتهي بناء المنطقة التجريبية في عام 2025، وسيبدأ تشغيل المنطقة بأكملها تحت إدارة مغلقة في عام 2028 وسيتم إنشاؤها بالكامل بحلول عام 2030.
وصرح سون يوي نينج، نائب رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بأن المنطقة الجديدة ستحسن منطقة التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي، وتساعد المدينة على أداء دورها الرائد بشكل أفضل في الإصلاح والانفتاح، فضلا عن الابتكار وتعزيز الانفتاح في البلاد.
وباعتبارها نافذة رئيسية للتبادلات الأجنبية في الصين، تعد شانغهاي موطنا لأكثر من 75 ألف مؤسسة أجنبية التمويل، مع 956 مقرا و561 مركزا للبحث والتطوير.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918577
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