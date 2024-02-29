مسئولو إنفيديا يبيعون أسهمًا بقيمة 80 مليون دولار في أسبوع واحد

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات

باع مسئولو“إنفيديا” 99 ألف سهم من أسهم صانعة الرقائق بقيمة 80 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لوثائق قدمتها الشركة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وجاءت تلك المبيعات في الأيام التي أعقبت صدور نتائج أعمال الشركة الأمريكية للربع الرابع، والتي دفعت السهم لأعلى مستوياته على الإطلاق.

وأنهى سهم“إنفيديا” تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 1.3% ليغلق عند 776.63 دولار للسهم، لكنه لا يزال مرتفعًا منذ بداية العام حتى الآن 60%.

وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع سهم“إنفيديا” أيضًا بأكثر من 200% بدعم من الطلب على الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بفضل الطفرة التكنولوجية.

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