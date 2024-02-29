مسئولو إنفيديا يبيعون أسهمًا بقيمة 80 مليون دولار في أسبوع واحد

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باع مسئولو“إنفيديا” 99 ألف سهم من أسهم صانعة الرقائق بقيمة 80 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لوثائق قدمتها الشركة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وجاءت تلك المبيعات في الأيام التي أعقبت صدور نتائج أعمال الشركة الأمريكية للربع الرابع، والتي دفعت السهم لأعلى مستوياته على الإطلاق.
وأنهى سهم“إنفيديا” تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 1.3% ليغلق عند 776.63 دولار للسهم، لكنه لا يزال مرتفعًا منذ بداية العام حتى الآن 60%.
وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع سهم“إنفيديا” أيضًا بأكثر من 200% بدعم من الطلب على الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بفضل الطفرة التكنولوجية.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918576
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