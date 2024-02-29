مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12630 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس مرتفعًا 19.44 نقطة ليقفل عند مستوى 12630.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال .
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 548 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 110.79 نقاط، ليقفل عند مستوى 26402.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918575
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