مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12630 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس مرتفعًا 19.44 نقطة ليقفل عند مستوى 12630.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 548 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 110.79 نقاط، ليقفل عند مستوى 26402.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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