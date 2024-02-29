مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف البروفيسور توماس سودهوف الحائز على نوبل فى الطب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت كلية التكنولوجيا الحيوية، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن تنظيم المؤتمر الدولى الثالث للتكنولوجيا الحيوية، والمقرر عقده يومى 5 و6 مارس المقبل بدار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برعاية الأستاذ خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور نهاد المحبوب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تبادل الخبرات والأبحاث العلمية فى مجال التكنولوجيا الحيوية.
ويرفع المؤتمر شعار“ثورة التكنولوجيا الحيوية وتشكيل مستقبل الحياة”، ويشارك فى نسخة هذا العام من المؤتمر نخبة من العلماء من أمريكا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، كوريا، السعودية، والأردن، يجتمعون لأول مرة تحت سقف واحد، لتبادل الخبرات فيما وصلت إليه أحدث الأبحاث العلمية، وتقديم رؤية متفردة حول مستقبل التكنولوجيا الحيوية، من بينهم بروفيسور توماس سودهوف، جامعة ستانفورد، والحائز على جائزة نوبل فى الطب 2013، كيزميكيا كوربيت، جامعة هارفارد، وهى واحدة من أهم العلماء الذين شاركوا فى تطوير لقاح موديرنا لفيروس كوفيد-19، بانوس ديلوكاس، كلية لندن الطبية المملكة المتحدة، والبروفيسور فهد عبد العزيز المهنا، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.
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فضلاً عن العديد من العلماء المصريين المتخصصين فى مجالات التكنولوجيا الحيوية من مختلف الجامعات المصرية منهم الدكتورة نجوى البدري، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حسين أباظة، مستشار أول لوزير البيئة فى مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وقال خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:“يسعدنا أن نستضيف نخبة من العلماء من مختلف دول العالم فى المؤتمر الدولى الثالث للتكنولوجيا الحيوية، ونثق أن هذا المؤتمر سيكون فرصة مثمرة لتبادل الخبرات والمعرفة بين العلماء والباحثين فى هذا المجال، ونأمل أن يساهم المؤتمر فى تحقيق أهدافه فى مناقشة أحدث التطورات فى مجال التكنولوجيا الحيوية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية فى هذا المجال، والارتقاء بقدرات أبنائنا الطلاب البحثية والعلمية”.
وقال الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:“يأتى تنظيم المؤتمر الدولى الثالث للتكنولوجيا الحيوية فى إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز البحث العلمى فى مجال التكنولوجيا الحيوية ودعم التعاون الدولى بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية فى هذا المجال، ونؤمن بأهمية التكنولوجيا الحيوية فى تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المجالات مثل: الطب، الزراعة، الصناعة، والبيئة، ونحرص على توفير بيئة أكاديمية متميزة للطلاب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم فى هذا المجال”.
وتهدف النسخة الثالثة من المؤتمر الدولى للتكنولوجيا الحيوية إلى إيجاد حلول للتحديات البيئية والصحية، وتطوير الحياة داخل المجتمع من خلال تحفيز الابتكار وتطوير تقنيات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات البحثية فى مختلف دول العالم، وإتاحة الفرصة للطلاب للتواصل مع العلماء والخبراء فى مجال التكنولوجيا الحيوية، فى إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب، وحرصها على توفير بيئة تعليمية متميزة تُمكنهم من الارتقاء بقدراتهم البحثية والعلمية.
وتضم جلسات المؤتمر نخبة من المحاضريين العالميين فى مجال البحث العلمي، منهم هانز برايتنجر، عميد كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية، سانجسو تشون أستاذ الصحة العالمية والبيئة البشرية فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة، ويشهد المؤتمر عدة فعاليات متنوعة، وجلسات علمية تناقش مختلف موضوعات التكنولوجيا الحيوية، وعروض تقديمية لأحدث الأبحاث العلمية فى مجال التكنولوجيا الحيوية.
وتعد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من الكليات الرائدة، وتضم نخبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والتكنولوجيا الحيوية، يعملون بشكل متناغم لتقديم برنامج دراسى متميز يقدم خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والدولى.
وتولى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماما خاصا بالكلية، حيث تعتبر التكنولوجيا الحيوية بمجالاتها الطبية والصيدلانية والصناعية والزراعية والبيئية هى ثورة القرن الحادى والعشرين فى علوم الحياة، فهى الأمل العالمى فى توفير وضمان الأمن الغذائى، وحدوث ثورة فى العناية بصحة الإنسان سواء فى طرق الوقاية أو التشخيص أو العلاج لجميع أمراض الإنسان، كما تستفيد التكنولوجيا الحيوية من تطبيقات التكنولوجيات الحديثة ذات العلاقة كالنانوتكنولوجى وتكنولوجيا المعلومات.
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