مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف البروفيسور توماس سودهوف الحائز على نوبل فى الطب

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت كلية التكنولوجيا الحيوية، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن تنظيم المؤتمر الدولى الثالث للتكنولوجيا الحيوية، والمقرر عقده يومى 5 و6 مارس المقبل بدار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برعاية الأستاذ خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور نهاد المحبوب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تبادل الخبرات والأبحاث العلمية فى مجال التكنولوجيا الحيوية.

ويرفع المؤتمر شعار“ثورة التكنولوجيا الحيوية وتشكيل مستقبل الحياة”، ويشارك فى نسخة هذا العام من المؤتمر نخبة من العلماء من أمريكا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، كوريا، السعودية، والأردن، يجتمعون لأول مرة تحت سقف واحد، لتبادل الخبرات فيما وصلت إليه أحدث الأبحاث العلمية، وتقديم رؤية متفردة حول مستقبل التكنولوجيا الحيوية، من بينهم بروفيسور توماس سودهوف، جامعة ستانفورد، والحائز على جائزة نوبل فى الطب 2013، كيزميكيا كوربيت، جامعة هارفارد، وهى واحدة من أهم العلماء الذين شاركوا فى تطوير لقاح موديرنا لفيروس كوفيد-19، بانوس ديلوكاس، كلية لندن الطبية المملكة المتحدة، والبروفيسور فهد عبد العزيز المهنا، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

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فضلاً عن العديد من العلماء المصريين المتخصصين فى مجالات التكنولوجيا الحيوية من مختلف الجامعات المصرية منهم الدكتورة نجوى البدري، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حسين أباظة، مستشار أول لوزير البيئة فى مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وقال خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:“يسعدنا أن نستضيف نخبة من العلماء من مختلف دول العالم فى المؤتمر الدولى الثالث للتكنولوجيا الحيوية، ونثق أن هذا المؤتمر سيكون فرصة مثمرة لتبادل الخبرات والمعرفة بين العلماء والباحثين فى هذا المجال، ونأمل أن يساهم المؤتمر فى تحقيق أهدافه فى مناقشة أحدث التطورات فى مجال التكنولوجيا الحيوية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية فى هذا المجال، والارتقاء بقدرات أبنائنا الطلاب البحثية والعلمية”.

وقال الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:“يأتى تنظيم المؤتمر الدولى الثالث للتكنولوجيا الحيوية فى إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز البحث العلمى فى مجال التكنولوجيا الحيوية ودعم التعاون الدولى بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية فى هذا المجال، ونؤمن بأهمية التكنولوجيا الحيوية فى تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المجالات مثل: الطب، الزراعة، الصناعة، والبيئة، ونحرص على توفير بيئة أكاديمية متميزة للطلاب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم فى هذا المجال”.







وتهدف النسخة الثالثة من المؤتمر الدولى للتكنولوجيا الحيوية إلى إيجاد حلول للتحديات البيئية والصحية، وتطوير الحياة داخل المجتمع من خلال تحفيز الابتكار وتطوير تقنيات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات البحثية فى مختلف دول العالم، وإتاحة الفرصة للطلاب للتواصل مع العلماء والخبراء فى مجال التكنولوجيا الحيوية، فى إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب، وحرصها على توفير بيئة تعليمية متميزة تُمكنهم من الارتقاء بقدراتهم البحثية والعلمية.

وتضم جلسات المؤتمر نخبة من المحاضريين العالميين فى مجال البحث العلمي، منهم هانز برايتنجر، عميد كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية، سانجسو تشون أستاذ الصحة العالمية والبيئة البشرية فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة، ويشهد المؤتمر عدة فعاليات متنوعة، وجلسات علمية تناقش مختلف موضوعات التكنولوجيا الحيوية، وعروض تقديمية لأحدث الأبحاث العلمية فى مجال التكنولوجيا الحيوية.

وتعد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من الكليات الرائدة، وتضم نخبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والتكنولوجيا الحيوية، يعملون بشكل متناغم لتقديم برنامج دراسى متميز يقدم خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والدولى.

وتولى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماما خاصا بالكلية، حيث تعتبر التكنولوجيا الحيوية بمجالاتها الطبية والصيدلانية والصناعية والزراعية والبيئية هى ثورة القرن الحادى والعشرين فى علوم الحياة، فهى الأمل العالمى فى توفير وضمان الأمن الغذائى، وحدوث ثورة فى العناية بصحة الإنسان سواء فى طرق الوقاية أو التشخيص أو العلاج لجميع أمراض الإنسان، كما تستفيد التكنولوجيا الحيوية من تطبيقات التكنولوجيات الحديثة ذات العلاقة كالنانوتكنولوجى وتكنولوجيا المعلومات.