تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسارع معدل التضخم في روسيا بشكل طفيف في الأسبوع الثالث من فبراير الجاري، حيث ارتفع إلى 7.58% من 7.57% في الأسبوع السابق، وفقًا لأحدث بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن هذه الزيادة جاءت على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي والذي بلغ ذروته في ديسمبر الماضي ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 16%.
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ويشهد الاقتصاد الروسي نشاطا محموما بفضل النفقات العسكرية، ويكافح البنك المركزي الروسي لاحتواء التضخم، الذي يظل يمثل الصداع الاقتصادي الرئيسي لروسيا.
وخلال الأسبوع المذكور، بلغ معدل التضخم في السوق الاستهلاكية 0.13% على أساس سنوي، مع اختلاف ملحوظ في معدل نمو الأسعار في مختلف القطاعات.
ومنذ بداية شهر فبراير الجاري، شهدت أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0.56%، مع ارتفاع سنوي بنسبة 1.42% حتى آخر الشهر. وبلغ معدل التضخم السنوي 7.58% حتى 26 فبراير 2024.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918573
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