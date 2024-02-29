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تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا

2/29/2024 2:28:46 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تسارع معدل التضخم في روسيا بشكل طفيف في الأسبوع الثالث من فبراير الجاري، حيث ارتفع إلى 7.58% من 7.57% في الأسبوع السابق، وفقًا لأحدث بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن هذه الزيادة جاءت على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي والذي بلغ ذروته في ديسمبر الماضي ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 16%.

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ويشهد الاقتصاد الروسي نشاطا محموما بفضل النفقات العسكرية، ويكافح البنك المركزي الروسي لاحتواء التضخم، الذي يظل يمثل الصداع الاقتصادي الرئيسي لروسيا.

وخلال الأسبوع المذكور، بلغ معدل التضخم في السوق الاستهلاكية 0.13% على أساس سنوي، مع اختلاف ملحوظ في معدل نمو الأسعار في مختلف القطاعات.

ومنذ بداية شهر فبراير الجاري، شهدت أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0.56%، مع ارتفاع سنوي بنسبة 1.42% حتى آخر الشهر. وبلغ معدل التضخم السنوي 7.58% حتى 26 فبراير 2024.

المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107918573

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