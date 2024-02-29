انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار لأدنى مستوى منذ نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات

تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة في بداية عام 2024، لتسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023 حين بلغ المؤشر 73.9 نقطة (مستوى نشاط العقود في عام 2001 يساوي 100 نقطة).

ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 4.9% إلى 74.3 نقطة في يناير، فيما هبطت على أساس سنوي بنسبة 8.8%.

وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“سوق العمل قوي، ووصل إجمالي ثروة البلاد إلى مستوى قياسي بسبب مكاسب سوق الأسهم وأسعار المنازل، وهذا المزيج من الظروف الاقتصادية مناسب لشراء المنازل”.

وأضاف“يون” في التقرير الصادر الخميس:” مع ذلك، يظهر المستهلكون حساسية إضافية للتغيرات في فائدة الرهن العقاري في دورة التشديد الحالية، وهذا يؤثر على مبيعات المنازل”.

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