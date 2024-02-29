انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار لأدنى مستوى منذ نوفمبر

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تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة في بداية عام 2024، لتسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023 حين بلغ المؤشر 73.9 نقطة (مستوى نشاط العقود في عام 2001 يساوي 100 نقطة).
ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 4.9% إلى 74.3 نقطة في يناير، فيما هبطت على أساس سنوي بنسبة 8.8%.
وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“سوق العمل قوي، ووصل إجمالي ثروة البلاد إلى مستوى قياسي بسبب مكاسب سوق الأسهم وأسعار المنازل، وهذا المزيج من الظروف الاقتصادية مناسب لشراء المنازل”.
وأضاف“يون” في التقرير الصادر الخميس:” مع ذلك، يظهر المستهلكون حساسية إضافية للتغيرات في فائدة الرهن العقاري في دورة التشديد الحالية، وهذا يؤثر على مبيعات المنازل”.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918572
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