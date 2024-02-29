1.4 مليار دولار حجم التبادل بين مصر والسودان في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“الصناعات الغذائية” تعقد اجتماعًا للتوعية باشتراطات الهيئة العامة لسلامة الغذاء “مدبولى”: الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع قبل شهر رمضان “المصريين الأفارقة” تطلق مبادرة“نفاذ” بالتعاون مع جامعة“سنجور” لتعزيز التبادل التجارى

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتسجل 979.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 954.3 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 386.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.4 %.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام2023 أوضح الجهاز أنه تم تصدير منتجات مطاحن (شعير ونشا وحبوب) بقيمة 260 مليون دولار. فيما بلغت صادرات السكر ومصنوعات السكرية ما قيمة 79 مليون دولار.

وأضاف بلغت صادرات مصر من“الصابون” إلى السودان ما قيمته 49 مليون دولار، فيما سجلت صادرات“الدائن ومصنوعاتها” ما قيمته 47 مليون دولار، فيما بلغت صادرات“الملابس المستعملة” ما قيمته 45 مليون دولار.

وحول أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2023 أشار الجهاز إلى أنه تم استيراد“حيوانات حية” بقيمة 164 مليون دولار، كما تم استيراد“قطن” بقيمة 115 مليون دولار.

وأوضح أن واردات مصر من“حبوب وأثـمار زيتية” ما قيمته 93 مليون دولار، فيما سجلت واردات مصر من“اللحوم” ما قيمته 10 ملايين دولار.

وذكر الجهاز أن قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بالسـودان بلغت 13.3 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وأضاف سجلت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 4 ملايين دولار خلال العام المالى 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 45 %.

وسجــل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة لنفس الفترة .

وأضاف بلـغ عـدد المصــريين المتواجــديـن بدولــة السودان طبقــاً لتقديرات البعثة 15.300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .

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