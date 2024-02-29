1.4 مليار دولار حجم التبادل بين مصر والسودان في 2023

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بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتسجل 979.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 954.3 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%
فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 386.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.4 %.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام2023 أوضح الجهاز أنه تم تصدير منتجات مطاحن (شعير ونشا وحبوب) بقيمة 260 مليون دولار. فيما بلغت صادرات السكر ومصنوعات السكرية ما قيمة 79 مليون دولار.
وأضاف بلغت صادرات مصر من“الصابون” إلى السودان ما قيمته 49 مليون دولار، فيما سجلت صادرات“الدائن ومصنوعاتها” ما قيمته 47 مليون دولار، فيما بلغت صادرات“الملابس المستعملة” ما قيمته 45 مليون دولار.
وحول أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2023 أشار الجهاز إلى أنه تم استيراد“حيوانات حية” بقيمة 164 مليون دولار، كما تم استيراد“قطن” بقيمة 115 مليون دولار.
وأوضح أن واردات مصر من“حبوب وأثـمار زيتية” ما قيمته 93 مليون دولار، فيما سجلت واردات مصر من“اللحوم” ما قيمته 10 ملايين دولار.
وذكر الجهاز أن قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بالسـودان بلغت 13.3 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.
وأضاف سجلت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 4 ملايين دولار خلال العام المالى 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 45 %.
وسجــل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة لنفس الفترة .
وأضاف بلـغ عـدد المصــريين المتواجــديـن بدولــة السودان طبقــاً لتقديرات البعثة 15.300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918571
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