أورجانون وflat6labs يدشنان برنامج مسرعة أعمال الشركات الناشئة النسائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت أورجانون العاملة فى الرعاية الصحية، بالشراكة مع Flat6Labs الدورة الثانية من برنامج تسريع الشركات الناشئة النسائية فى الرعاية الصحية الرقمية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة فى مجال الصحة الرقمية من خلال تقديم حلول لتعزيز صحة المرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
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وقال رامى قوسة، نائب الرئيس المساعد فى أورجانون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إن الاستثمار فى صحة المرأة ينعكس بشكل إيجابى على الأرباح، ففى مقابل كل دولار مستثمر، هناك ما يقرب من 3 دولارات تصب فى النمو الاقتصادى.
وأضاف أن الاستثمار فى تحسين صحة المرأة لا يؤدى إلى تحسين جودة حياتها فحسب، بل يمكّنها من المشاركة الفعالة فى سوق العمل.
وأوضح أن إطلاق الدورة الثانية من برنامج مسرعة أعمال الشركات الناشئة لصحة المرأة تأكيدًا قويًا على التزام أورجانون المتواصل بالنهوض بصحة المرأة فى المنطقة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة فى تعزيز التعاون والابتكار وتمكين الشركات الناشئة المهتمة بتطوير صحة المرأة فى مجال الرعاية الصحية الرقمية.
وقال يحيى حورى، المدير التنفيذى لقطاع البرامج فى Flat6Labs، إنه مع بداية الدورة الثانية من برنامج مسرعة أعمال الشركات الناشئة لصحة المرأة، يسعدنا التوسع فى نطاق دعمنا لرائدات الأعمال، اللواتى يشكلن مستقبل الرعاية الصحية للمرأة، فهذه المبادرة لا تقتصر على الابتكار فحسب بل يتعلق الأمر بتمكين العقول صاحبة الرؤية لإحداث تأثير دائم.
وأضاف أن شراكتنا المستمرة مع أورجانون والعمل على تطوير هذه الدورة يؤكدان الالتزام بتعزيز نظام بيئى نشط للشركات الناشئة المهتمة بصحة المرأة.
جدير بالذكر، أن الدورة الأولى لبرنامج مسرعة أعمال الشركات الناشئة لصحة المرأة شهدت فوز شركة“OMGYNO”التى أسستها دورين توتيكيان وإليزابيث ميلينى فى اليونان ولبنان، وشركة“Siira” التى أسستها ساندرا سلامة فى لبنان، وشركة“Maternally” التى أسستها ياسمين المعلم فى الإمارات.
وتخطط المبادرة لتسريع نمو 15 شركة ناشئة، والتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة، مما يؤدى إلى تخريج شركات ناشئة جاهزة للانطلاق ومواجهة التحديات الحالية فى مجال صحة المرأة.
وتستهدف دورة هذا العام الشركات الناشئة التى تعمل فى عدة دول، بما فى ذلك الكويت، ولبنان، وعمان، وتركيا، ومصر، والأردن، والسعودية، والإمارات.
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