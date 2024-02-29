أورجانون وflat6labs يدشنان برنامج مسرعة أعمال الشركات الناشئة النسائية

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت أورجانون العاملة فى الرعاية الصحية، بالشراكة مع Flat6Labs الدورة الثانية من برنامج تسريع الشركات الناشئة النسائية فى الرعاية الصحية الرقمية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة فى مجال الصحة الرقمية من خلال تقديم حلول لتعزيز صحة المرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

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وقال رامى قوسة، نائب الرئيس المساعد فى أورجانون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إن الاستثمار فى صحة المرأة ينعكس بشكل إيجابى على الأرباح، ففى مقابل كل دولار مستثمر، هناك ما يقرب من 3 دولارات تصب فى النمو الاقتصادى.

وأضاف أن الاستثمار فى تحسين صحة المرأة لا يؤدى إلى تحسين جودة حياتها فحسب، بل يمكّنها من المشاركة الفعالة فى سوق العمل.

وأوضح أن إطلاق الدورة الثانية من برنامج مسرعة أعمال الشركات الناشئة لصحة المرأة تأكيدًا قويًا على التزام أورجانون المتواصل بالنهوض بصحة المرأة فى المنطقة.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة فى تعزيز التعاون والابتكار وتمكين الشركات الناشئة المهتمة بتطوير صحة المرأة فى مجال الرعاية الصحية الرقمية.

وقال يحيى حورى، المدير التنفيذى لقطاع البرامج فى Flat6Labs، إنه مع بداية الدورة الثانية من برنامج مسرعة أعمال الشركات الناشئة لصحة المرأة، يسعدنا التوسع فى نطاق دعمنا لرائدات الأعمال، اللواتى يشكلن مستقبل الرعاية الصحية للمرأة، فهذه المبادرة لا تقتصر على الابتكار فحسب بل يتعلق الأمر بتمكين العقول صاحبة الرؤية لإحداث تأثير دائم.

وأضاف أن شراكتنا المستمرة مع أورجانون والعمل على تطوير هذه الدورة يؤكدان الالتزام بتعزيز نظام بيئى نشط للشركات الناشئة المهتمة بصحة المرأة.

جدير بالذكر، أن الدورة الأولى لبرنامج مسرعة أعمال الشركات الناشئة لصحة المرأة شهدت فوز شركة“OMGYNO”التى أسستها دورين توتيكيان وإليزابيث ميلينى فى اليونان ولبنان، وشركة“Siira” التى أسستها ساندرا سلامة فى لبنان، وشركة“Maternally” التى أسستها ياسمين المعلم فى الإمارات.

وتخطط المبادرة لتسريع نمو 15 شركة ناشئة، والتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة، مما يؤدى إلى تخريج شركات ناشئة جاهزة للانطلاق ومواجهة التحديات الحالية فى مجال صحة المرأة.

وتستهدف دورة هذا العام الشركات الناشئة التى تعمل فى عدة دول، بما فى ذلك الكويت، ولبنان، وعمان، وتركيا، ومصر، والأردن، والسعودية، والإمارات.