بوتين يحذر من نشوب حرب نووية بعد تصريحات ماكرون بشأن أوكرانيا

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حذر الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين” دول الناتو من خطر نشوب صراع نووي مع بلاده، إذا أقدم حلف شمال الأطلسي على نشر قوات في الأراضي الأوكرانية.
وذكر“بوتين” في خطابه السنوي الخميس:“يجب عليهم (الغرب) أن يدركوا أن لدينا أيضًا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم، وكل هذا يهدد حقًا بصراع تُستخدم فيه الأسلحة النووية وتدمير الحضارة، ألا يفهمون ذلك”.
وتأتي تصريحات“بوتين” على ما يبدو ردًا على تعليقات الرئيس الفرنسي“إيمانويل ماكرون” هذا الأسبوع، والتي ألمح خلالها إلى إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا عند مرحلة ما من الصراع.
وأثارت تصريحات“ماكرون” تعليقات قلقة من الجانبين الروسي والغربي، حيث سارعت دول“الناتو” إلى نفي إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، فيما حذرت موسكو من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى صراع“حتمي” مع حلف شمال الأطلسي.
وفي خطابه اليوم، اتهم“بوتين” الغرب بمحاولة جر بلاده إلى“سباق تسلح”، مضيفًا أن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، لكنها لن تُجبر على المحادثات.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918569
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