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بوتين يحذر من نشوب حرب نووية بعد تصريحات ماكرون بشأن أوكرانيا

2/29/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات

حذر الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين” دول الناتو من خطر نشوب صراع نووي مع بلاده، إذا أقدم حلف شمال الأطلسي على نشر قوات في الأراضي الأوكرانية.

وذكر“بوتين” في خطابه السنوي الخميس:“يجب عليهم (الغرب) أن يدركوا أن لدينا أيضًا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم، وكل هذا يهدد حقًا بصراع تُستخدم فيه الأسلحة النووية وتدمير الحضارة، ألا يفهمون ذلك”.

وتأتي تصريحات“بوتين” على ما يبدو ردًا على تعليقات الرئيس الفرنسي“إيمانويل ماكرون” هذا الأسبوع، والتي ألمح خلالها إلى إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا عند مرحلة ما من الصراع.

وأثارت تصريحات“ماكرون” تعليقات قلقة من الجانبين الروسي والغربي، حيث سارعت دول“الناتو” إلى نفي إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، فيما حذرت موسكو من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى صراع“حتمي” مع حلف شمال الأطلسي.

وفي خطابه اليوم، اتهم“بوتين” الغرب بمحاولة جر بلاده إلى“سباق تسلح”، مضيفًا أن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، لكنها لن تُجبر على المحادثات.

المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107918569

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