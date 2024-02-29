تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب للشهر الرابع على التوالي

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في آخر جلسات شهر فبراير، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، وترقبٍ لاجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في منطقة اليورو الأسبوع المقبل.
وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 494.6 نقطة، لكن المؤشر الأوروبي أنهى تعاملات شهر فبراير مرتفعًا بنسبة 1.85%، محققًا مكاسب للشهر الرابع على التوالي.
وفي حين انخفض سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7927 نقطة، استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7630 نقطة.
بينما صعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.45% عند 17678 نقطة، محققًا الإغلاق القياسي الـ 15 منذ بداية هذا العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 2.5% في القراءة الأولية لشهر فبراير، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021 (+2.4%)، بعد تسجيله 2.9% خلال يناير.
وانخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير، عقب تراجع بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وخلافًا لتوقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.5%، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاض.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918568
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