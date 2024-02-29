Thursday, 29 February 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب للشهر الرابع على التوالي

2/29/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في آخر جلسات شهر فبراير، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، وترقبٍ لاجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في منطقة اليورو الأسبوع المقبل.

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 494.6 نقطة، لكن المؤشر الأوروبي أنهى تعاملات شهر فبراير مرتفعًا بنسبة 1.85%، محققًا مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

وفي حين انخفض سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7927 نقطة، استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7630 نقطة.

بينما صعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.45% عند 17678 نقطة، محققًا الإغلاق القياسي الـ 15 منذ بداية هذا العام.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 2.5% في القراءة الأولية لشهر فبراير، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021 (+2.4%)، بعد تسجيله 2.9% خلال يناير.

وانخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير، عقب تراجع بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وخلافًا لتوقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.5%، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاض.

المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107918568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث