تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب للشهر الرابع على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في آخر جلسات شهر فبراير، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، وترقبٍ لاجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في منطقة اليورو الأسبوع المقبل.

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 494.6 نقطة، لكن المؤشر الأوروبي أنهى تعاملات شهر فبراير مرتفعًا بنسبة 1.85%، محققًا مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

وفي حين انخفض سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7927 نقطة، استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7630 نقطة.

بينما صعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.45% عند 17678 نقطة، محققًا الإغلاق القياسي الـ 15 منذ بداية هذا العام.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 2.5% في القراءة الأولية لشهر فبراير، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021 (+2.4%)، بعد تسجيله 2.9% خلال يناير.

وانخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير، عقب تراجع بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وخلافًا لتوقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.5%، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاض.

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