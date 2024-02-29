تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة، كما غادرته 11 سفينة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها في الميناء 42 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الخميس – أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3822 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة.. بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5032 شاحنة.

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وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 63 ألفا و227 طنًا، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بالميناء 90 ألفا و731 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفا و433 طنا.. بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41 ألفا و627 طنا.

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