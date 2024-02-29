تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة، كما غادرته 11 سفينة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها في الميناء 42 سفينة.
وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الخميس – أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3822 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة.. بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5032 شاحنة.
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وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 63 ألفا و227 طنًا، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بالميناء 90 ألفا و731 طنًا.
وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفا و433 طنا.. بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41 ألفا و627 طنا.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918567
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