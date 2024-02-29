عقود الغاز الأمريكية تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ مارس 2020

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تتجه العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك، لتسجيل خسائر للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ مارس 2020، في ظل ارتفاع الإنتاج مع وفرة المخزونات وضعف الطلب.
وخلال تعاملات الخميس، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% عند 1.871 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتعتبر منخفضة منذ بداية شهر فبراير بأكثر من 11%.
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى متوسط 105 مليارات قدم مكعبة يوميًا في فبراير، من 102.1 مليار قدم مكعبة يوميًا في يناير، لكنه لا يزال أقل من المستوى القياسي الشهري البالغ 106.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 96 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.374 تريليون قدم مكعبة، لكنها تعتبر أعلى بنسبة 26.5% أو نحو 498 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023).
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918566
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