عقود الغاز الأمريكية تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ مارس 2020

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار البنزين والديزل مع تثبيت سعر السولار مصر تتعاقد مع استشارى دولى لإحكام صياغات عقود الهيدروجين الأخضر “مدبولي” يوجه بإعلان حوافز للشركات الموقعة على اتفاقيات للطاقة الخضراء

تتجه العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك، لتسجيل خسائر للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ مارس 2020، في ظل ارتفاع الإنتاج مع وفرة المخزونات وضعف الطلب.

وخلال تعاملات الخميس، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% عند 1.871 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتعتبر منخفضة منذ بداية شهر فبراير بأكثر من 11%.

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى متوسط 105 مليارات قدم مكعبة يوميًا في فبراير، من 102.1 مليار قدم مكعبة يوميًا في يناير، لكنه لا يزال أقل من المستوى القياسي الشهري البالغ 106.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 96 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.374 تريليون قدم مكعبة، لكنها تعتبر أعلى بنسبة 26.5% أو نحو 498 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023).

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