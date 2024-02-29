الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب للشهر الرابع على التوالي

اعتمدت الحكومة الهندية خطة لاستثمار ما يزيد قليلًا على 15 مليار دولار في منشآت لتصنيع أشباه الموصلات، بما في ذلك مشروع مجموعة“تاتا” لبناء أول مركز رئيسي لإنتاج الرقائق في البلاد.

وقال وزير التكنولوجيا“أشويني فايشناو” للصحفيين في نيودلهي الخميس، إن الحكومة وافقت على خطة“تاتا” لبناء مصنع بتكلفة 11 مليار دولار، والذي سيكون قادرًا على إنتاج نحو 50 ألف رقاقة شهريًا.

كما وافقت الحكومة على خطة منفصلة لشركة“تاتا”، لإنشاء مصنع لتجميع الرقائق بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، ومشروع آخر لشركة“رينيساس” اليابانية للإلكترونيات وشركة“سي جي باور آند إندستريال سولوشنز” التابعة لمجموعة“موروغابا”.

ورغم أن هذه الموافقات لا تزال مجرد مخططات أولية، فإنها تعمل على تعزيز طموح الهند في مجال أشباه الموصلات، ووفقًا للوزير، ستبدأ البلاد في إنشاء مصنع“تاتا” في غضون 100 يوم.

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