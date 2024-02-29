الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب للشهر الرابع على التوالي
اعتمدت الحكومة الهندية خطة لاستثمار ما يزيد قليلًا على 15 مليار دولار في منشآت لتصنيع أشباه الموصلات، بما في ذلك مشروع مجموعة“تاتا” لبناء أول مركز رئيسي لإنتاج الرقائق في البلاد.
وقال وزير التكنولوجيا“أشويني فايشناو” للصحفيين في نيودلهي الخميس، إن الحكومة وافقت على خطة“تاتا” لبناء مصنع بتكلفة 11 مليار دولار، والذي سيكون قادرًا على إنتاج نحو 50 ألف رقاقة شهريًا.
كما وافقت الحكومة على خطة منفصلة لشركة“تاتا”، لإنشاء مصنع لتجميع الرقائق بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، ومشروع آخر لشركة“رينيساس” اليابانية للإلكترونيات وشركة“سي جي باور آند إندستريال سولوشنز” التابعة لمجموعة“موروغابا”.
ورغم أن هذه الموافقات لا تزال مجرد مخططات أولية، فإنها تعمل على تعزيز طموح الهند في مجال أشباه الموصلات، ووفقًا للوزير، ستبدأ البلاد في إنشاء مصنع“تاتا” في غضون 100 يوم.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.