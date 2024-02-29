انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب للشهر الرابع على التوالي

تحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض خلال تعاملات الخميس، بعدما كشفت بيانات اقتصادية عن هدوء الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة كما كان متوقعًا.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين – الأكثر حساسية للسياسة النقدية – بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.619% في تمام الساعة 07:13 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وهبط العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 4.232%، فيما انخفضت تكلفة الديون التي تستحق السداد بعد 30 عامًا بنحو 4.5 نقطة أساس إلى 4.365%.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي، كما كان متوقعًا، ومقارنة بـ 0.1% و2.6% خلال ديسمبر.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك“جون ويليامز” الأربعاء، إنه الكثير من التقدم تحقق فيما يتعلق بالتضخم، لكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل للوصول إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

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