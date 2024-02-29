انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية

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تحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض خلال تعاملات الخميس، بعدما كشفت بيانات اقتصادية عن هدوء الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة كما كان متوقعًا.
وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين – الأكثر حساسية للسياسة النقدية – بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.619% في تمام الساعة 07:13 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وهبط العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 4.232%، فيما انخفضت تكلفة الديون التي تستحق السداد بعد 30 عامًا بنحو 4.5 نقطة أساس إلى 4.365%.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي، كما كان متوقعًا، ومقارنة بـ 0.1% و2.6% خلال ديسمبر.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك“جون ويليامز” الأربعاء، إنه الكثير من التقدم تحقق فيما يتعلق بالتضخم، لكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل للوصول إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918564
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