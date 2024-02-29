OUD تتعاقد مع بلازا إن لإدارة فندق دوار العاشر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية“OUD” مع شركة“بلازا إن لإدارة الفنادق”، وذلك لإدارة فندق“دوار العاشر” بمدينة العاشر من رمضان.
حضر توقيع العقود محمد محمد فريد خميس المالك والمؤسس لمجموعة الشرقيون للتنمية العمرانية، وكريم سالم رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، وجمال حلمى الرئيس التنفيذى، ونشأت حجازى نائب رئيس شركة“بلازا إن”، وريمون نجيب عضو مجلس إدارة شركة“بلازا إن”.
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وقال الدكتور على متولى، رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن التعاقد مع شركة“بلازا إن” يأتى فى إطار حرص شركة“OUD” على تقديم أفضل الخدمات والتحديث الدائم لمشروعاتها.
وأوضح أن الفندق بعد التعاقد سيحمل اسم“دوار بلازا إن”، حيث يعد أحد أشهر فنادق مدينة العاشر من رمضان، وتم افتتاحه عام 2000 وتبلغ طاقته الفندقية 73 غرفة.
ويتخطى حجم استثمارات شركة الشرقيون للتنمية العمرانية نحو 3.1 مليار دولار بالسوق المصرى من خلال 25 مشروعا متنوعا تم تنفيذهم ما بين السكنى والخدمى والسياحى والصناعى والزراعى حيث تمتلك الشركة أكبر محفظة أراضى بمختلف المناطق داخل القاهرة وخارجها.
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