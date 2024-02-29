OUD تتعاقد مع بلازا إن لإدارة فندق دوار العاشر

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية“OUD” مع شركة“بلازا إن لإدارة الفنادق”، وذلك لإدارة فندق“دوار العاشر” بمدينة العاشر من رمضان.

حضر توقيع العقود محمد محمد فريد خميس المالك والمؤسس لمجموعة الشرقيون للتنمية العمرانية، وكريم سالم رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، وجمال حلمى الرئيس التنفيذى، ونشأت حجازى نائب رئيس شركة“بلازا إن”، وريمون نجيب عضو مجلس إدارة شركة“بلازا إن”.

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وقال الدكتور على متولى، رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن التعاقد مع شركة“بلازا إن” يأتى فى إطار حرص شركة“OUD” على تقديم أفضل الخدمات والتحديث الدائم لمشروعاتها.

وأوضح أن الفندق بعد التعاقد سيحمل اسم“دوار بلازا إن”، حيث يعد أحد أشهر فنادق مدينة العاشر من رمضان، وتم افتتاحه عام 2000 وتبلغ طاقته الفندقية 73 غرفة.

ويتخطى حجم استثمارات شركة الشرقيون للتنمية العمرانية نحو 3.1 مليار دولار بالسوق المصرى من خلال 25 مشروعا متنوعا تم تنفيذهم ما بين السكنى والخدمى والسياحى والصناعى والزراعى حيث تمتلك الشركة أكبر محفظة أراضى بمختلف المناطق داخل القاهرة وخارجها.