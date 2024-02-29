الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي

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عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات آخر جلسات شهر فبراير، مع استيعاب بيانات أظهرت هدوء الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، ما يعزز التوقعات بقرب بدء الفيدرالي دورة التيسير النقدي.
وعند تسوية تعاملات الخميس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.6% أو 12 دولارًا عند 2054.7 دولار للأوقية، لتقلص خسائر شهر فبراير عند 0.6%، وتواصل تراجعها للشهر الثاني على التوالي.
فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 104.13 نقطة، بعد تراجع في وقت سابق إلى 103.66 نقطة.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 13 ألف طلب عند 215 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من فبراير، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 210 آلاف طلب.
وتباطأ مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي على الصعيد السنوي، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4% في يناير بعد زيادة قدرها 2.6% في ديسمبر، مع تباطؤ نظيره الأساسي – باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة – إلى 2.8% من 2.9%.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918562
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