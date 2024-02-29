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الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثاني على التوالي

2/29/2024 2:28:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة انخفاض عوائد سندات الخزانة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الهند تعتمد خطة لاستثمار 15 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب للشهر الرابع على التوالي

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات آخر جلسات شهر فبراير، مع استيعاب بيانات أظهرت هدوء الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، ما يعزز التوقعات بقرب بدء الفيدرالي دورة التيسير النقدي.

وعند تسوية تعاملات الخميس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.6% أو 12 دولارًا عند 2054.7 دولار للأوقية، لتقلص خسائر شهر فبراير عند 0.6%، وتواصل تراجعها للشهر الثاني على التوالي.

فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 104.13 نقطة، بعد تراجع في وقت سابق إلى 103.66 نقطة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 13 ألف طلب عند 215 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من فبراير، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 210 آلاف طلب.

وتباطأ مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي على الصعيد السنوي، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4% في يناير بعد زيادة قدرها 2.6% في ديسمبر، مع تباطؤ نظيره الأساسي – باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة – إلى 2.8% من 2.9%.

المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107918562

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