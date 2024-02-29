3 شركات تفوز بتوريد 60.25 ألف طن زيت دوار الشمس لـالسلع التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) فازت 3 شركات بتوريد 60.250 ألف طن زيت دوار الشمس الخام لهيئة السلع التموينية، بنظام تسهيلات موردين لمدة 180 يومًا، وذلك فى الممارسة الدولية التي عقدتها الخميس الماضى.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة” إن الشحنة ستصل على دفعتين الأولى حجمها 36.75 ألف طن خلال فترة شحن من 25 مارس وحتى 15 أبريل المقبل، بينما باقى الكمية 23.5 ألف طن ستصل فى الفترة من 16 وحتى 30 أبريل المقبل.

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أوضح المصدر أن السعر داخل الممارسة 920 دولارا للطن وأن الشركات الفائزة تشمل شركة“استون أجرو” التي فازت بتوريد 17.250 ألف طن، و”جرين سابلايرز” بتوريد 19 ألف طن وأخيرًا شركة“توي كومدتس” بتوريد 24 ألف طن.

وذكر أن المخزون الاستراتيجى من الزيوت يكفى لمدة خمسة أشهر

وتعتمد مصر على الاستيراد فى تدبير نحو 95% من حجم استهلاكها من الزيوت عبر مراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد البذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الأكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع استهلاك زيت فول الصويا، وزيوت عباد الشمس، وزيوت النخيل للإنتاج الصناعى والغذاء إلى 2.16 مليون طن خلال موسم 2023-2024 بزيادة 2.8% على الموسم الماضى الذى بلغ فيه الاستهلاك 2.1 مليون طن.

وخلال المواسم من 2017-2018 إلى 2021-2022 استوردت مصر نحو 8.3 مليون طن زيوت نخيل ودوار شمس وفول صويا، موزعة على 5.5 مليون طن زيت نخيل و1.5 مليون طن زيت دوار الشمس، و1.3 مليون طن فول صويا.

ويمثل الزيت الخليط الاستهلاك الأعلى من الزيوت السائلة، حيث يستحوذ زيت الصويا على 31.10% ودوار الشمس يمثل نحو 18.40%، والذرة وزيوت أخرى 4.40%، وزيت النخيل 46.10%.