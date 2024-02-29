3 شركات تفوز بتوريد 60.25 ألف طن زيت دوار الشمس لـالسلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت 3 شركات بتوريد 60.250 ألف طن زيت دوار الشمس الخام لهيئة السلع التموينية، بنظام تسهيلات موردين لمدة 180 يومًا، وذلك فى الممارسة الدولية التي عقدتها الخميس الماضى.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة” إن الشحنة ستصل على دفعتين الأولى حجمها 36.75 ألف طن خلال فترة شحن من 25 مارس وحتى 15 أبريل المقبل، بينما باقى الكمية 23.5 ألف طن ستصل فى الفترة من 16 وحتى 30 أبريل المقبل.
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أوضح المصدر أن السعر داخل الممارسة 920 دولارا للطن وأن الشركات الفائزة تشمل شركة“استون أجرو” التي فازت بتوريد 17.250 ألف طن، و”جرين سابلايرز” بتوريد 19 ألف طن وأخيرًا شركة“توي كومدتس” بتوريد 24 ألف طن.
وذكر أن المخزون الاستراتيجى من الزيوت يكفى لمدة خمسة أشهر
وتعتمد مصر على الاستيراد فى تدبير نحو 95% من حجم استهلاكها من الزيوت عبر مراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد البذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الأكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع استهلاك زيت فول الصويا، وزيوت عباد الشمس، وزيوت النخيل للإنتاج الصناعى والغذاء إلى 2.16 مليون طن خلال موسم 2023-2024 بزيادة 2.8% على الموسم الماضى الذى بلغ فيه الاستهلاك 2.1 مليون طن.
وخلال المواسم من 2017-2018 إلى 2021-2022 استوردت مصر نحو 8.3 مليون طن زيوت نخيل ودوار شمس وفول صويا، موزعة على 5.5 مليون طن زيت نخيل و1.5 مليون طن زيت دوار الشمس، و1.3 مليون طن فول صويا.
ويمثل الزيت الخليط الاستهلاك الأعلى من الزيوت السائلة، حيث يستحوذ زيت الصويا على 31.10% ودوار الشمس يمثل نحو 18.40%، والذرة وزيوت أخرى 4.40%، وزيت النخيل 46.10%.
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