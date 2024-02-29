رأس الحكمة تفقد الذهب بريقه وتهبط بسعره 450 جنيها خلال يوم

MENAFN - Al-Borsa News) فقدت أسعار الذهب بريقها عقب إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة، الجمعة، وإعلان استثمار نحو 35 مليار دولار خلال شهرين، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار الموازى من مستوياته القياسية أمام العملة المحلية.

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب فى نزيف مستمر حاليا، بعد الإعلان عن الصفقة.

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أضاف لـ”البورصة”، أن جرام الذهب حقق خسائر تصل إلى 450 جنيها خلال يوم ومازال مستمرًا فى التراجع.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضى، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 590 جنيهًا، من بينها 220 جنيهًا مع بداية تعاملات السبت، ومقارنة بختام تعاملات الجمعة، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2980 جنيهًا، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 2035 دولارًا.

أَوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بفعل تراجع الدولار بالسوق الموازى.

أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3406 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2554 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1987 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23840 جنيهًا. فى حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.1% وبقيمة 22 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهى مساء الجمعة، عقب تصريحات بعض مسئولى الفيدرالى الأمريكى عززت من التوقعات بقرب خفض الفائدة.

أشار إلى أن استمرار التدفقات الدولارية، المؤشر الوحيد على انتهاء الأزمة، وأن قيمة الصفقة قد تعزز من الاستقرار المؤقت للأسواق، لاسيما وأن قيمة الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثى الديون الخارجية للبلاد، وفق لبيانات البنك المركزى، ومن ثم سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتى تعادل نحو 20% من إجمالى الديون الخارجية، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال العام الجارى.