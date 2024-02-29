رأس الحكمة تفقد الذهب بريقه وتهبط بسعره 450 جنيها خلال يوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فقدت أسعار الذهب بريقها عقب إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة، الجمعة، وإعلان استثمار نحو 35 مليار دولار خلال شهرين، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار الموازى من مستوياته القياسية أمام العملة المحلية.
قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب فى نزيف مستمر حاليا، بعد الإعلان عن الصفقة.
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أضاف لـ”البورصة”، أن جرام الذهب حقق خسائر تصل إلى 450 جنيها خلال يوم ومازال مستمرًا فى التراجع.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضى، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 590 جنيهًا، من بينها 220 جنيهًا مع بداية تعاملات السبت، ومقارنة بختام تعاملات الجمعة، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2980 جنيهًا، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 2035 دولارًا.
أَوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بفعل تراجع الدولار بالسوق الموازى.
أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3406 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2554 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1987 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23840 جنيهًا. فى حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.1% وبقيمة 22 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهى مساء الجمعة، عقب تصريحات بعض مسئولى الفيدرالى الأمريكى عززت من التوقعات بقرب خفض الفائدة.
أشار إلى أن استمرار التدفقات الدولارية، المؤشر الوحيد على انتهاء الأزمة، وأن قيمة الصفقة قد تعزز من الاستقرار المؤقت للأسواق، لاسيما وأن قيمة الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثى الديون الخارجية للبلاد، وفق لبيانات البنك المركزى، ومن ثم سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتى تعادل نحو 20% من إجمالى الديون الخارجية، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال العام الجارى.
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