45 شركة مصرية لمواد البناء تشارك في معرض BIG5

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشارك 45 شركة مصرية لمواد البناء، في فعاليات معرض BIG5 Construct Saudi، في السعودية، خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.
وتشارك 24 شركة مصرية بقطاع مواد البناء ضمن جناح كبير، كما تشارك 21 شركة مصرية كمشاركة فردية، وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري لمواد البناء وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، وبتنظيم من إكسبو كونسلتنت العالمية، من أجل زيادة الصادرات المصرية بقطاع مواد البناء إلي السوق السعودية.
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وتشهد النسخة الحالية من معرض BIG5 حضور أكثر من 1300 عارض من أكثر من 47 دولة، ومشاركة 55000 من الخبراء والرائدين في صناعة البناء والجهات الحكومية والمشترين والمستوردين، مما يجعل هذا المعرض فرصة كبيرة لتنمية الصادرات المصرية للسوق السعودي وأسواق المنطقة.
ويشهد معرض بيج 5 مشاركة جميع أنواع مواد وأدوات البناء بما في ذلك الصلب والأخشاب والعزل والسباكة والكهرباء والأجهزة والمواد الكيميائية، وكذلك مشاركة دول عدة منهم مصر والهند والأردن والكويت وإسبانيا وتركيا وقطر والبرتغال واليونان والولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية.
وقال المجلس التصديري لمواد البناء، إن السوق السعودي يعد أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس، حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الأسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.
يشار إلى أن صادرات مواد البناء المصرية حققت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 زيادة قدرها 20% لتسجل ما قيمته 6.27 مليار دولار؛ مقابل 5.22 مليار دولار خلال عام 2022، مما يجعل قطاع مواد البناء أكبر قطاع تصديري مصري.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107918557
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