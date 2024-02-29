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45 شركة مصرية لمواد البناء تشارك في معرض BIG5

2/29/2024 2:27:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تشارك 45 شركة مصرية لمواد البناء، في فعاليات معرض BIG5 Construct Saudi، في السعودية، خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.

وتشارك 24 شركة مصرية بقطاع مواد البناء ضمن جناح كبير، كما تشارك 21 شركة مصرية كمشاركة فردية، وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري لمواد البناء وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، وبتنظيم من إكسبو كونسلتنت العالمية، من أجل زيادة الصادرات المصرية بقطاع مواد البناء إلي السوق السعودية.

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وتشهد النسخة الحالية من معرض BIG5 حضور أكثر من 1300 عارض من أكثر من 47 دولة، ومشاركة 55000 من الخبراء والرائدين في صناعة البناء والجهات الحكومية والمشترين والمستوردين، مما يجعل هذا المعرض فرصة كبيرة لتنمية الصادرات المصرية للسوق السعودي وأسواق المنطقة.

ويشهد معرض بيج 5 مشاركة جميع أنواع مواد وأدوات البناء بما في ذلك الصلب والأخشاب والعزل والسباكة والكهرباء والأجهزة والمواد الكيميائية، وكذلك مشاركة دول عدة منهم مصر والهند والأردن والكويت وإسبانيا وتركيا وقطر والبرتغال واليونان والولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية.

وقال المجلس التصديري لمواد البناء، إن السوق السعودي يعد أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس، حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الأسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء المصرية حققت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 زيادة قدرها 20% لتسجل ما قيمته 6.27 مليار دولار؛ مقابل 5.22 مليار دولار خلال عام 2022، مما يجعل قطاع مواد البناء أكبر قطاع تصديري مصري.

المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107918557

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