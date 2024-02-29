التموين تعلن سعر توريد القمح المحلي الأسبوع المقبل

قال وزير التموين علي المصيلحي، إنه جار، بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة، تحديد سعر شراء القمح المحلي، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن السعر والضوابط الأسبوع المقبل.

وأكد، خلال افتتاحه فرع مجموعة بنده السعودية في منطقة المعادي استثمارات 150 مليون جنيه، أنه لن يتم إلزام المزارعين بتوريد كميات محددة في الموسم الجديد.

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وقال وزير التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة أشهر، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.5 شهر.

وأكد أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، قاما بسداد كافة مستحقات القمح المستورد بالكامل باعتمادات شهر يناير، مشيرا إلى أن هناك التزام وأولوية في هذا الموضوع، مؤكدا أن البنك المركزي قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان.

وفيما يتعلق بالزيت، قال مصيلحي إن احتياطي الزيت يكفي 5 أشهر، فيما يبلغ احتياطي السكر 6 أشهر.

وأرجع سبب الأزمة الحالية إلى عمليات التوزيع؛ حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات.

ولفت إلى أن بعض مصانع البنجر بدات في استلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعا، وبحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون كافة المصانع تعمل بكامل طاقتها.

وأكد أنه سيكون هناك إتاحة من السكر وسيتم ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بسلعة الأرز، قال المصيلحي“لدينا اكتفاء ذاتي منه، ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية”، مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وفيما يتعلق باحتياطي باللحوم والدواجن، قال إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرا، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.

وتوقع تراجع أسعار الزيوت بمقدار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى انخفاض فاتورة استيراد الأقماح والتى يتم استيراد نصف احتياجتنا منها.

من جانبه، قال بندر طلعت حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة بنده السعودية، إن السوق المصري سوق واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن المجموعة استطاعت خلال العام الماضي تحقيق مبيعات بلغت نحو مليار جنيه وتستهدف زيادتها بنحو 20% بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن المجموعة تدرس حاليا التوسع من خلال افتتاح 6 فروع أخرى في منطقة القاهرة الكبرى.