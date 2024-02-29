التموين تعلن سعر توريد القمح المحلي الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) احتياطي القمح يكفي 3.5 شهر.. والزيوت 5 أشهر.. والسكر 6 أشهر
قال وزير التموين علي المصيلحي، إنه جار، بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة، تحديد سعر شراء القمح المحلي، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن السعر والضوابط الأسبوع المقبل.
وأكد، خلال افتتاحه فرع مجموعة بنده السعودية في منطقة المعادي استثمارات 150 مليون جنيه، أنه لن يتم إلزام المزارعين بتوريد كميات محددة في الموسم الجديد.
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وقال وزير التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة أشهر، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.5 شهر.
وأكد أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، قاما بسداد كافة مستحقات القمح المستورد بالكامل باعتمادات شهر يناير، مشيرا إلى أن هناك التزام وأولوية في هذا الموضوع، مؤكدا أن البنك المركزي قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان.
وفيما يتعلق بالزيت، قال مصيلحي إن احتياطي الزيت يكفي 5 أشهر، فيما يبلغ احتياطي السكر 6 أشهر.
وأرجع سبب الأزمة الحالية إلى عمليات التوزيع؛ حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات.
ولفت إلى أن بعض مصانع البنجر بدات في استلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعا، وبحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون كافة المصانع تعمل بكامل طاقتها.
وأكد أنه سيكون هناك إتاحة من السكر وسيتم ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بسلعة الأرز، قال المصيلحي“لدينا اكتفاء ذاتي منه، ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية”، مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وفيما يتعلق باحتياطي باللحوم والدواجن، قال إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرا، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.
وتوقع تراجع أسعار الزيوت بمقدار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى انخفاض فاتورة استيراد الأقماح والتى يتم استيراد نصف احتياجتنا منها.
من جانبه، قال بندر طلعت حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة بنده السعودية، إن السوق المصري سوق واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن المجموعة استطاعت خلال العام الماضي تحقيق مبيعات بلغت نحو مليار جنيه وتستهدف زيادتها بنحو 20% بنهاية العام الحالي.
وأضاف أن المجموعة تدرس حاليا التوسع من خلال افتتاح 6 فروع أخرى في منطقة القاهرة الكبرى.
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