((بيتابس مصر)) تتعاون مع ((سهولة)) لتعزيز محفظة حلول الدفع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ((بيتابس مصر)) لتوفير حلول المدفوعات بين الشركات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة“سهولة”، المتخصصة فى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا.
وتهدف هذه الشراكة إلى التوسع بنطاق حلول الدفع التى تقدمها منصة ((بيتابس مصر)) للتجار من خلال إتاحة خاصية إضافية للشراء الآن والدفع لاحقًا أونلاين.
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وتهدف ((بيتابس مصر)) من خلال إضافة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا إلى باقة حلول الدفع المتاحة للتجار على منصات التجارة الإلكترونية، بالتعاون مع منصة“سهولة”، إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الميسرة المخصصة لعمليات التجارة الإلكترونية.
كما ستساهم هذه الخطوة فى توفير تجربة تسوق سلسة ومرنة للعملاء، مع تمكين المتاجر الإلكترونية من الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، وبالتالى تنمية حجم مبيعاتهم.
وأكد كريم عيادة، المدير العام لشركة“بيتابس مصر”، على التزام الشركة بقيادة قطاع المدفوعات الإلكترونية عبر استكشاف وعقد الشراكات التى تساهم فى تعظيم القيمة للتجار فضلًا عن المساهمة فى تعزيز ذلك القطاع الواعد.
وأضاف أن إضافة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بشركة“سهولة” على منصة“بيتابس مصر”، سوف تساهم فى تحسين العادات الشرائية لدى العملاء وبالتالى إتاحة المزيد من الخيارات للاستمتاع بأنماط حياة فريدة ومتنوعة، بالإضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية للتجار.
وأكد أن هذه الشراكة تحظى بأهمية كبيرة للشركة لأنها تتماشى مع رؤيتها التى تركز على تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى تنمية مجال التجارة الإلكترونية فى مصر.
وقال أحمد الشنوانى، الرئيس التنفيذى لشركة“سهولة”، إن الاتفاقية مع منصة“بيتابس مصر” ستساهم فى إتاحة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بالشركة إلى قاعدة أوسع من العملاء.
وأضاف أن“سهولة” تلتزم بتمكين العملاء والتجار على حدٍ سواء عبر تسهيل حصول العملاء على المزيد من خيارات الدفع المرنة، مشيرًا إلى التزام الشركة الجاد بتوفير تجربة تسوق سلسة وممتعة لجميع الأطراف بالتعاون مع“بيتابس مصر”.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتى فى أعقاب العديد من الشراكات الاستراتيجية التى قامت ((بيتابس مصر)) بتوقيعها مع مجموعة من كبرى العلامات التجارية الرائدة على الساحتين المحلية والإقليمية، ومن بينها ((بيميسPaymes)) و((منجم mngm)).
ونجحت شركة ((بيتابس مصر)) من خلال هذه الاتفاقيات فى تقديم تجربة دفع موثوقة وميسرة لكل من التجار والعملاء عبر مختلف المنصات والقنوات.
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