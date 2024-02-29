((بيتابس مصر)) تتعاون مع ((سهولة)) لتعزيز محفظة حلول الدفع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ((بيتابس مصر)) لتوفير حلول المدفوعات بين الشركات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة“سهولة”، المتخصصة فى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا.

وتهدف هذه الشراكة إلى التوسع بنطاق حلول الدفع التى تقدمها منصة ((بيتابس مصر)) للتجار من خلال إتاحة خاصية إضافية للشراء الآن والدفع لاحقًا أونلاين.

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وتهدف ((بيتابس مصر)) من خلال إضافة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا إلى باقة حلول الدفع المتاحة للتجار على منصات التجارة الإلكترونية، بالتعاون مع منصة“سهولة”، إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الميسرة المخصصة لعمليات التجارة الإلكترونية.

كما ستساهم هذه الخطوة فى توفير تجربة تسوق سلسة ومرنة للعملاء، مع تمكين المتاجر الإلكترونية من الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، وبالتالى تنمية حجم مبيعاتهم.

وأكد كريم عيادة، المدير العام لشركة“بيتابس مصر”، على التزام الشركة بقيادة قطاع المدفوعات الإلكترونية عبر استكشاف وعقد الشراكات التى تساهم فى تعظيم القيمة للتجار فضلًا عن المساهمة فى تعزيز ذلك القطاع الواعد.

وأضاف أن إضافة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بشركة“سهولة” على منصة“بيتابس مصر”، سوف تساهم فى تحسين العادات الشرائية لدى العملاء وبالتالى إتاحة المزيد من الخيارات للاستمتاع بأنماط حياة فريدة ومتنوعة، بالإضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية للتجار.

وأكد أن هذه الشراكة تحظى بأهمية كبيرة للشركة لأنها تتماشى مع رؤيتها التى تركز على تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى تنمية مجال التجارة الإلكترونية فى مصر.

وقال أحمد الشنوانى، الرئيس التنفيذى لشركة“سهولة”، إن الاتفاقية مع منصة“بيتابس مصر” ستساهم فى إتاحة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بالشركة إلى قاعدة أوسع من العملاء.

وأضاف أن“سهولة” تلتزم بتمكين العملاء والتجار على حدٍ سواء عبر تسهيل حصول العملاء على المزيد من خيارات الدفع المرنة، مشيرًا إلى التزام الشركة الجاد بتوفير تجربة تسوق سلسة وممتعة لجميع الأطراف بالتعاون مع“بيتابس مصر”.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتى فى أعقاب العديد من الشراكات الاستراتيجية التى قامت ((بيتابس مصر)) بتوقيعها مع مجموعة من كبرى العلامات التجارية الرائدة على الساحتين المحلية والإقليمية، ومن بينها ((بيميسPaymes)) و((منجم mngm)).

ونجحت شركة ((بيتابس مصر)) من خلال هذه الاتفاقيات فى تقديم تجربة دفع موثوقة وميسرة لكل من التجار والعملاء عبر مختلف المنصات والقنوات.