((المصريين الأفارقة)) تخطط لدخول 25 سوقًا جديدًا من خلال مبادرة ((نفاذ))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لدخول 25 سوقًا أفريقيًا جديدًا عبر مبادرة برنامج ((نفاذ أفريقى))، بالتعاون مع جامعة سنجور بالإسكندرية.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس ((المصريين الأفارقة))، على هامش إطلاق البرنامج بحضور ممثلين عن بنك التنمية الأفريقى، و20 شركة، إنَّ البرنامج يأتى ضمن مبادرة ((برنامج تعزيز الشراكات التجارية للقطاع الخاص فى أفريقيا)) الذى تنفذه الجمعية حاليًا.
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أضاف ((الشرقاوى))، أن البرنامج خطوة مهمة نحو بناء شراكات قوية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا، وتعزيز دور الشباب الأفريقى فى تطوير الصناعات، وتعزيز الاقتصاد بالقارة السمراء.
أوضح أن البرنامج يرتكز عليه توفير منصة للتفاعل والتبادل بين الشركات والمؤسسات الصناعية فى مصر وبين الطلاب الأفارقة الذين يدرسون فى مختلف التخصصات ذات الصلة.
ويستهدف البرنامج ربط شركات ومؤسسات مجتمع الأعمال مع طلاب الدراسات العليا الأفارقة، لتعزيز فهمهم للأسواق بهدف اختراق 25 سوقًا أفريقيًا.
ووفقًا لـ((الشرقاوى))، يفتح البرنامج الباب أمام الشركات لاستكشاف فرص التعاون فى مجالات متعددة مثل البيئة والتنمية المستدامة وإدارة الأزمات والكوارث.
قال الدكتور تييرى فردل، رئيس جامعة سنجور، إنه من المستهدف توسيع نطاق البرنامج ليصل لأكثر من 100 شركة وكيان مصرى.
وبلغ حجم الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى، نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13% وفقًا لإحصاءات حكومية.
ويعد الرخام، والأسمنت، والبولى إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.
يذكر أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المنطقة تعد أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقى، و8 مجموعات اقتصادية إقليمية.
وتسعى المنطقة إلى إنشاء سوق قارى واحد يبلغ عدد سكانه حوالى 1.3 مليار نسمة بإجمالى ناتج محلى 3.4 تريليون دولار.
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