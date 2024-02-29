((المصريين الأفارقة)) تخطط لدخول 25 سوقًا جديدًا من خلال مبادرة ((نفاذ))

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لدخول 25 سوقًا أفريقيًا جديدًا عبر مبادرة برنامج ((نفاذ أفريقى))، بالتعاون مع جامعة سنجور بالإسكندرية.

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس ((المصريين الأفارقة))، على هامش إطلاق البرنامج بحضور ممثلين عن بنك التنمية الأفريقى، و20 شركة، إنَّ البرنامج يأتى ضمن مبادرة ((برنامج تعزيز الشراكات التجارية للقطاع الخاص فى أفريقيا)) الذى تنفذه الجمعية حاليًا.

موضوعات“الصناعات الغذائية” تعقد اجتماعًا للتوعية باشتراطات الهيئة العامة لسلامة الغذاء “مدبولى”: الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع قبل شهر رمضان “المصريين الأفارقة” تطلق مبادرة“نفاذ” بالتعاون مع جامعة“سنجور” لتعزيز التبادل التجارى

أضاف ((الشرقاوى))، أن البرنامج خطوة مهمة نحو بناء شراكات قوية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا، وتعزيز دور الشباب الأفريقى فى تطوير الصناعات، وتعزيز الاقتصاد بالقارة السمراء.

أوضح أن البرنامج يرتكز عليه توفير منصة للتفاعل والتبادل بين الشركات والمؤسسات الصناعية فى مصر وبين الطلاب الأفارقة الذين يدرسون فى مختلف التخصصات ذات الصلة.

ويستهدف البرنامج ربط شركات ومؤسسات مجتمع الأعمال مع طلاب الدراسات العليا الأفارقة، لتعزيز فهمهم للأسواق بهدف اختراق 25 سوقًا أفريقيًا.

ووفقًا لـ((الشرقاوى))، يفتح البرنامج الباب أمام الشركات لاستكشاف فرص التعاون فى مجالات متعددة مثل البيئة والتنمية المستدامة وإدارة الأزمات والكوارث.

قال الدكتور تييرى فردل، رئيس جامعة سنجور، إنه من المستهدف توسيع نطاق البرنامج ليصل لأكثر من 100 شركة وكيان مصرى.

وبلغ حجم الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى، نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13% وفقًا لإحصاءات حكومية.

ويعد الرخام، والأسمنت، والبولى إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.

يذكر أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المنطقة تعد أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقى، و8 مجموعات اقتصادية إقليمية.

وتسعى المنطقة إلى إنشاء سوق قارى واحد يبلغ عدد سكانه حوالى 1.3 مليار نسمة بإجمالى ناتج محلى 3.4 تريليون دولار.