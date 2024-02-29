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((إكسبولينك)) تناقش آليات حل مشكلات التصدير الشهر المقبل

2/29/2024 2:27:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تناقش جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، آليات حل المشكلات التى تواجه المصدرين، فى محاولة لمضاعفة أعداد الشركات، وتحقيق طموحات الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وقال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إنه من المقرر أن تتضمن النسخة الأولى لمبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصرى عدداً من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من الخبراء المعنيين بملف التصدير والاستثمار.

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أوضح ((قاسم))، فى بيان، أن المحاور تتضمن مناقشة مبادرة ((التصدير طوق النجاة))، و((الاستثمار من أجل التصدير)) بهدف إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصرى وآليات تذليل العقبات التى تواجه المصدرين.

ووفقاً لـ((قاسم))، سيتم إصدار حزمة من التوصيات الختامية للجلسات تمثل رؤية لأهم التحديات والحلول لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.

نوه بأن الجمعية ستطلق أكاديمية التصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادى أولى من برنامج الأفتياس، التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتهدف الأكاديمية إلى بناء القدرة التصديرية لرواد الأعمال، وسيدات الأعمال وكذا الخريجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلى والعربى والأفريقى للتمكين من التصدير باحترافية إلى الأسواق العالمية.

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