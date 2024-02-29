((إكسبولينك)) تناقش آليات حل مشكلات التصدير الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تناقش جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، آليات حل المشكلات التى تواجه المصدرين، فى محاولة لمضاعفة أعداد الشركات، وتحقيق طموحات الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وقال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إنه من المقرر أن تتضمن النسخة الأولى لمبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصرى عدداً من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من الخبراء المعنيين بملف التصدير والاستثمار.
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أوضح ((قاسم))، فى بيان، أن المحاور تتضمن مناقشة مبادرة ((التصدير طوق النجاة))، و((الاستثمار من أجل التصدير)) بهدف إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصرى وآليات تذليل العقبات التى تواجه المصدرين.
ووفقاً لـ((قاسم))، سيتم إصدار حزمة من التوصيات الختامية للجلسات تمثل رؤية لأهم التحديات والحلول لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.
نوه بأن الجمعية ستطلق أكاديمية التصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادى أولى من برنامج الأفتياس، التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتهدف الأكاديمية إلى بناء القدرة التصديرية لرواد الأعمال، وسيدات الأعمال وكذا الخريجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلى والعربى والأفريقى للتمكين من التصدير باحترافية إلى الأسواق العالمية.
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