هبوط تدريجى فى أسعار الأعلاف والدواجن بعد الإعلان عن ((رأس الحكمة))

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((عبدالحميد)): 3 آلاف جنيه تراجعاً فى سعر الطن
بدأت أسعار الأعلاف والدواجن فى التراجع تدريجياً، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، نهاية الأسبوع الماضى.
وقال المهندس محمد عبدالحميد، رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ الأنباء الإيجابية عن عوائد صفقة رأس الحكمة، وفرص تعديل المسار الاقتصادى، وانخفاض سعر الدولار أسهمت فى هبوط أسعار الأعلاف بنحو 3 آلاف جنيه فى الطن الواحد.
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وأضاف رئيس المجموعة، أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجلت اليوم الثلاثاء، نحو 14 ألف جنيه بدلاً من 17.5 ألف جنيه الأسبوع الماضى، مؤكداً أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج لأى نشاط داجنى أو حيوانى.
وقال رئيس المجموعة، إنَّ سعر الذرة الصفراء الأوكرانى سجل نحو 12.5 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، كما سجلت الصويا الـ44% نحو 31 ألف جنيه بدلاً من 35 ألف جنيه والـ46% نحو 32 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه.
وقال ((عبدالحميد))، إنَّ شركة المؤمن قامت بتخفيض قائمة أسعارها فى الأسواق المحلية بقيمة ألفى جنيه فى طن العلف خلال أسبوع، كما أعلنت عن انخفاض أسعارها بقيمة 500 جنيه لجميع الأصناف ما عدا أسعار أعلاف الماشية خفضتها بنحو 400 جنيه.
وأشار إلى أن سعر علف البادى سوبر 23% سجل نحو 28 ألف جنيه، ونامى سوبر 21% نحو 27.9 ألف جنيه، وناهى سوبر 19% نحو 27.8 ألف جنيه، وست البيت 21.5% نحو 27.7 ألف جنيه، وبادى نامى 21% نحو 27.6 ألف جنيه. ((الزينى)): مستلزمات الإنتاج بقطاع الدواجن تقدر شهرياً بنحو 320 مليون دولار
وقال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إنَّ قطاع الدواجن يتطلب أعلافاً وأمصالاً وتطعيمات وتحصينات بنحو 320 مليون دولار شهرياً، بواقع 80 مليون دولار أسبوعياً، واستقرار أسعار الدواجن يبدأ من تكاليف الإنتاج التى تتضمن سعر الكتكوت والأعلاف والتطعيمات والأمصال والتدفئة.
وأضاف أن صفقة راس الحكمة كان لها أصداء إيجابية كبيرة جداً، وستنعكس آثارها على الفترة المقبلة، موضحاً أن هناك حالة رواج كبيرة بين المربين بالتفاؤل العام، خاصة بعد العلم بتوافر المعروض الدولارى، وتراجع سعر الصرف بما ينعكس على السوق الفترة القادمة، ولكن شريطة الاستدامة والاستقرار لضمان استمرار الدورات الإنتاجية.
ولفت إلى أن تراجع سعر كيلو الدواجن أرض المزرعة من 100 جنيه يوم الثلاثاء الماضى إلى 86 جنيهاً اليوم، لافتاً إلى أنه فى حال تحقيق الاستدامة فى الإفراجات سيؤدى ذلك إلى تراجع الأسعار، موضحاً أن شهر رمضان يعد شهراً استهلاكياً ويرتفع فيه الاستهلاك بنسبة 30%، مقارنة بالأيام العادية.
وأعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء الأحد الماضى، أن إجمالى قيمة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف فى الموانئ تصل حالياً إلى 1.3 مليار دولار، وأن هناك خطة للإفراج التدريجى عن هذه السلع من خلال توفير النقد الأجنبى اللازم. ((علام)): الشركة بدأت فى استقبال الشحنات العالقة بالموانئ
وفى سياق متصل، قال محمد علام، رئيس القطاع التجارى بمجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ الشركة بدأت فى استقبال البضائع الخاصة بها من الموانئ نتيجة الحصول على نموذج 4 والحصول على البضائع وذلك بعد تدبير البنوك المتعاملين مع المجموعة للدولار.
وأوضح أن المجموعة خفضت أسعارها اليوم بنحو 500 جنيه فى الطن الواحد للعلف ليصل إجمالى تخفيض المجموعة بنحو 1500 جنيه خلال 3 أسابيع، متوقعاً الهبوط التدريجى لأسعار الأعلاف فى ظل تراجع مدخلات الإنتاج والتى تشتمل على الذرة الصفراء وفول الصويا.
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