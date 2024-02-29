هبوط تدريجى فى أسعار الأعلاف والدواجن بعد الإعلان عن ((رأس الحكمة))

بدأت أسعار الأعلاف والدواجن فى التراجع تدريجياً، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، نهاية الأسبوع الماضى.

وقال المهندس محمد عبدالحميد، رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ الأنباء الإيجابية عن عوائد صفقة رأس الحكمة، وفرص تعديل المسار الاقتصادى، وانخفاض سعر الدولار أسهمت فى هبوط أسعار الأعلاف بنحو 3 آلاف جنيه فى الطن الواحد.

موضوعات“اقتصادية القناة”: مجمعات صناعية لخفض تكلفة إنتاج الوقود الأخضر والسيارات مصر تتعاقد مع استشارى دولى لإحكام صياغات عقود الهيدروجين الأخضر تمويل من“الاستثمار الأوروبى” لمشروع“الصناعة الخضراء المستدامة”

وأضاف رئيس المجموعة، أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجلت اليوم الثلاثاء، نحو 14 ألف جنيه بدلاً من 17.5 ألف جنيه الأسبوع الماضى، مؤكداً أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج لأى نشاط داجنى أو حيوانى.

وقال رئيس المجموعة، إنَّ سعر الذرة الصفراء الأوكرانى سجل نحو 12.5 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، كما سجلت الصويا الـ44% نحو 31 ألف جنيه بدلاً من 35 ألف جنيه والـ46% نحو 32 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه.

وقال ((عبدالحميد))، إنَّ شركة المؤمن قامت بتخفيض قائمة أسعارها فى الأسواق المحلية بقيمة ألفى جنيه فى طن العلف خلال أسبوع، كما أعلنت عن انخفاض أسعارها بقيمة 500 جنيه لجميع الأصناف ما عدا أسعار أعلاف الماشية خفضتها بنحو 400 جنيه.

وأشار إلى أن سعر علف البادى سوبر 23% سجل نحو 28 ألف جنيه، ونامى سوبر 21% نحو 27.9 ألف جنيه، وناهى سوبر 19% نحو 27.8 ألف جنيه، وست البيت 21.5% نحو 27.7 ألف جنيه، وبادى نامى 21% نحو 27.6 ألف جنيه.

وقال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إنَّ قطاع الدواجن يتطلب أعلافاً وأمصالاً وتطعيمات وتحصينات بنحو 320 مليون دولار شهرياً، بواقع 80 مليون دولار أسبوعياً، واستقرار أسعار الدواجن يبدأ من تكاليف الإنتاج التى تتضمن سعر الكتكوت والأعلاف والتطعيمات والأمصال والتدفئة.

وأضاف أن صفقة راس الحكمة كان لها أصداء إيجابية كبيرة جداً، وستنعكس آثارها على الفترة المقبلة، موضحاً أن هناك حالة رواج كبيرة بين المربين بالتفاؤل العام، خاصة بعد العلم بتوافر المعروض الدولارى، وتراجع سعر الصرف بما ينعكس على السوق الفترة القادمة، ولكن شريطة الاستدامة والاستقرار لضمان استمرار الدورات الإنتاجية.

ولفت إلى أن تراجع سعر كيلو الدواجن أرض المزرعة من 100 جنيه يوم الثلاثاء الماضى إلى 86 جنيهاً اليوم، لافتاً إلى أنه فى حال تحقيق الاستدامة فى الإفراجات سيؤدى ذلك إلى تراجع الأسعار، موضحاً أن شهر رمضان يعد شهراً استهلاكياً ويرتفع فيه الاستهلاك بنسبة 30%، مقارنة بالأيام العادية.

وأعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء الأحد الماضى، أن إجمالى قيمة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف فى الموانئ تصل حالياً إلى 1.3 مليار دولار، وأن هناك خطة للإفراج التدريجى عن هذه السلع من خلال توفير النقد الأجنبى اللازم.

وفى سياق متصل، قال محمد علام، رئيس القطاع التجارى بمجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ الشركة بدأت فى استقبال البضائع الخاصة بها من الموانئ نتيجة الحصول على نموذج 4 والحصول على البضائع وذلك بعد تدبير البنوك المتعاملين مع المجموعة للدولار.

وأوضح أن المجموعة خفضت أسعارها اليوم بنحو 500 جنيه فى الطن الواحد للعلف ليصل إجمالى تخفيض المجموعة بنحو 1500 جنيه خلال 3 أسابيع، متوقعاً الهبوط التدريجى لأسعار الأعلاف فى ظل تراجع مدخلات الإنتاج والتى تشتمل على الذرة الصفراء وفول الصويا.