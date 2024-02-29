((عز)) تخفض أسعار حديد التسليح 7 آلاف جنيهًا للطن

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت شركة حديد عز أسعارها بقيمة 7 آلاف جنيه للطن لتسجل حالياً 46.6 ألف جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، مقابل 53.6 ألف، وفقاً لبيان الشركة.

وتوقع مسئول المبيعات بشركة الأخوين لتجارة الحديد، تراجع أسعار الحديد تسليم أرض المصنع، خلال الأسبوع المقبل، إلى 42 ألف جنيه بانخفاض يصل إلى 10 آلاف جنيه إذا وصل الدولار إلى 45 جنيهاً.

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أضاف لـ((البورصة))، أن التجار تنازلوا عن هامش الربح للتخلص من الكميات المخزونة لديهم؛ خوفاً من النزول المفاجئ بالأسعار وتعرضهم للخسائر، لكنَّ المستهلكين يترقبون مزيداً من التراجعات الكبيرة؛ تأثراً بالمعادن النفيسة.

وأبلغت شركة حديد الجارحى وكلاءها وموزعيها من خلال إخطار رسمى قبل يومين، بتخفيض سعر طن حديد التسليح بقيمة 6 آلاف جنيه، ليصل سعره تسليم أرض المصنع إلى 47.3 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.

قال أشرف الجارحى، رئيس مبيعات شركة حديد الجارحى، إنَّ خفض أسعار الشركة جاء بدعم من تراجع الدولار فى السوق الموازى للمستويات الحالية ((وإذا تراجع سعر الدولار عن مستوى 50 جنيهاً ستخفض الشركة أسعارها بمعدلات كبيرة)).

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازى منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة ((رأس الحكمة))، إلى نحو 50 جنيهاً، مقابل 63 جنيهاً قبل الإعلان.

ووقعت مصر الصفقة مع شركة القابضة الإماراتية، بإجمالى استثمارات 35 مليار دولار ستحصل عليها الدولة خلال شهرين.

وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالى 7.9 مليون طن، وحوالى 4.5 مليون طن من البيليت.