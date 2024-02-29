((عز)) تخفض أسعار حديد التسليح 7 آلاف جنيهًا للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفضت شركة حديد عز أسعارها بقيمة 7 آلاف جنيه للطن لتسجل حالياً 46.6 ألف جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، مقابل 53.6 ألف، وفقاً لبيان الشركة.
وتوقع مسئول المبيعات بشركة الأخوين لتجارة الحديد، تراجع أسعار الحديد تسليم أرض المصنع، خلال الأسبوع المقبل، إلى 42 ألف جنيه بانخفاض يصل إلى 10 آلاف جنيه إذا وصل الدولار إلى 45 جنيهاً.
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أضاف لـ((البورصة))، أن التجار تنازلوا عن هامش الربح للتخلص من الكميات المخزونة لديهم؛ خوفاً من النزول المفاجئ بالأسعار وتعرضهم للخسائر، لكنَّ المستهلكين يترقبون مزيداً من التراجعات الكبيرة؛ تأثراً بالمعادن النفيسة.
وأبلغت شركة حديد الجارحى وكلاءها وموزعيها من خلال إخطار رسمى قبل يومين، بتخفيض سعر طن حديد التسليح بقيمة 6 آلاف جنيه، ليصل سعره تسليم أرض المصنع إلى 47.3 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.
قال أشرف الجارحى، رئيس مبيعات شركة حديد الجارحى، إنَّ خفض أسعار الشركة جاء بدعم من تراجع الدولار فى السوق الموازى للمستويات الحالية ((وإذا تراجع سعر الدولار عن مستوى 50 جنيهاً ستخفض الشركة أسعارها بمعدلات كبيرة)).
وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازى منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة ((رأس الحكمة))، إلى نحو 50 جنيهاً، مقابل 63 جنيهاً قبل الإعلان.
ووقعت مصر الصفقة مع شركة القابضة الإماراتية، بإجمالى استثمارات 35 مليار دولار ستحصل عليها الدولة خلال شهرين.
وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالى 7.9 مليون طن، وحوالى 4.5 مليون طن من البيليت.
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