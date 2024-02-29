((يوليا للملابس الجاهزة)) تستهدف تحقيق 120 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة يوليا للملابس الجاهزة، تحقيق مبيعات بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، وذلك بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة لعدد من الدول العربية والأفريقية.

وقال ياسر رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ ((يوليا)) تستهدف زيادة الكميات المصدرة إلى 60% من إجمالى الطاقة الإنتاجية مقابل 10% خلال السنوات الماضية.

موضوعات“الصناعات الغذائية” تعقد اجتماعًا للتوعية باشتراطات الهيئة العامة لسلامة الغذاء “مدبولى”: الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع قبل شهر رمضان “المصريين الأفارقة” تطلق مبادرة“نفاذ” بالتعاون مع جامعة“سنجور” لتعزيز التبادل التجارى

وأضاف ((رمضان))، لـ((البورصة))، أن شركات الملابس تكافح خلال الفترة الحالية لفتح أسواق تصديرية جديدة فى السوقين الأفريقى والأوروبى من خلال التراجع الكبير فى قيمة العملة المحلية والتى تعزز القدرة التنافسية للشركات فى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الشركة تتعامل مع شريك أجنبى يسهم معها فى رأس المال، ما يجعل لديها السيولة الكافية لزيادة حجم الإنتاج. مؤكداً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات جديدة لزيادة عملية الإنتاج لتحقيق خطة الشركة التصديرية.

ولفت إلى أن المستوردين فى الخارج الذين تتعامل معهم الشركة يدفعون نحو 60% من قيمة المنتجات، ما يجعل السيولة متوفرة لدى الشركة وتكفى للتشغيل والتصنيع لفترات طويلة.

وشدد على ضرورة أن تتم إقامة معارض للملابس داخل وخارج مصر للتوسع فى عملية الترويج، والسماح للمستثمرين بالدخول إلى السوق المصرى.

وسجلت صادرات قطاع الملابس خلال2023 نحو 2.437 مليار دولار وفقاً للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

وتأسست شركة يوليا للملابس الجاهزة فى العام 2007، وتعمل فى تصنيع الملابس الجاهزة خاصة الملابس المنزلية ملابس الداخلية، كما تقوم الشركة بالتصنيع لعلامات تجارية أخرى داخل وخارج مصر.