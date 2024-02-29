((يوليا للملابس الجاهزة)) تستهدف تحقيق 120 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة يوليا للملابس الجاهزة، تحقيق مبيعات بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، وذلك بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة لعدد من الدول العربية والأفريقية.
وقال ياسر رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ ((يوليا)) تستهدف زيادة الكميات المصدرة إلى 60% من إجمالى الطاقة الإنتاجية مقابل 10% خلال السنوات الماضية.
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وأضاف ((رمضان))، لـ((البورصة))، أن شركات الملابس تكافح خلال الفترة الحالية لفتح أسواق تصديرية جديدة فى السوقين الأفريقى والأوروبى من خلال التراجع الكبير فى قيمة العملة المحلية والتى تعزز القدرة التنافسية للشركات فى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الشركة تتعامل مع شريك أجنبى يسهم معها فى رأس المال، ما يجعل لديها السيولة الكافية لزيادة حجم الإنتاج. مؤكداً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات جديدة لزيادة عملية الإنتاج لتحقيق خطة الشركة التصديرية.
ولفت إلى أن المستوردين فى الخارج الذين تتعامل معهم الشركة يدفعون نحو 60% من قيمة المنتجات، ما يجعل السيولة متوفرة لدى الشركة وتكفى للتشغيل والتصنيع لفترات طويلة.
وشدد على ضرورة أن تتم إقامة معارض للملابس داخل وخارج مصر للتوسع فى عملية الترويج، والسماح للمستثمرين بالدخول إلى السوق المصرى.
وسجلت صادرات قطاع الملابس خلال2023 نحو 2.437 مليار دولار وفقاً للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
وتأسست شركة يوليا للملابس الجاهزة فى العام 2007، وتعمل فى تصنيع الملابس الجاهزة خاصة الملابس المنزلية ملابس الداخلية، كما تقوم الشركة بالتصنيع لعلامات تجارية أخرى داخل وخارج مصر.
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