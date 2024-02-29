((الأشهب للألبان)) يستهدف زيادة قطيع الماشية 50%

(MENAFN
- Al-Borsa News) 200 مليون جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية العام الحالى
يستهدف مركز الأشهب للألبان زيادة رؤوس الماشية فى المزارع التابعة له 50% قبل نهاية العام الحالى.
قال صلاح الأشهب، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ الشركة لديها مزرعتان للماشية لتوفير الألبان اللازمة لمركز التجميع ومصنع إنتاج الجبن التابعين لها، مشيراً إلى أن طاقة المزارع الحالية 200 رأس من المستهدف إضافة 300 رأس ماشية تم التعاقد عليها بالفعل لتصل قبل نهاية العام الحالى.
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أضاف ((الأشهب)) لـ((البورصة))، أن الطاقة الإنتاجية لمركز تجميع الألبان التابع للشركة يبلغ 100 طن يومياً يتم توفيرها من خلال المزارع التابعة لها، بينما تقدر الطاقة الإنتاجية لمصنع الجبن 35 طناً يومياً تتنوع بين الجبن الإسطمبولى والرومى والبراميلى.
أوضح أن الشركة حاصلة على شهادة الأيزو، وبدأت فى تصدير منتجاتها من الجبن بداية من العام الحالى لبعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات.
أشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى مصنع الجبن، خلال الفترة المقبلة، ورفع طاقته الإنتاجية 3 أضعاف الطاقة الحالية بجانب زيادة رؤوس الماشية إلى ألف رأس خلال العام المقبل.
أوضح أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، وأنها بتقوم بتوريد الألبان من خلال مركز التجميع التابع لها للعديد من الشركات الكبرى مثل شركتى ((بيتى)) و((جهينة)).
وأوضح أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يسهم فى توفير المنتجات بمواصفات جيدة وصحية وآمنة، وأيضاً بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن مصانع الجبن المصرية قادرة على منافسة المنتج الأجنبى خاصة مع الاشتراطات التى تطبقها الشركات فى الوقت الحالى ضمن اشتراطات هيئة سلامة الغذاء.
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