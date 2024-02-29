((الأشهب للألبان)) يستهدف زيادة قطيع الماشية 50%

يستهدف مركز الأشهب للألبان زيادة رؤوس الماشية فى المزارع التابعة له 50% قبل نهاية العام الحالى.

قال صلاح الأشهب، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ الشركة لديها مزرعتان للماشية لتوفير الألبان اللازمة لمركز التجميع ومصنع إنتاج الجبن التابعين لها، مشيراً إلى أن طاقة المزارع الحالية 200 رأس من المستهدف إضافة 300 رأس ماشية تم التعاقد عليها بالفعل لتصل قبل نهاية العام الحالى.

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أضاف ((الأشهب)) لـ((البورصة))، أن الطاقة الإنتاجية لمركز تجميع الألبان التابع للشركة يبلغ 100 طن يومياً يتم توفيرها من خلال المزارع التابعة لها، بينما تقدر الطاقة الإنتاجية لمصنع الجبن 35 طناً يومياً تتنوع بين الجبن الإسطمبولى والرومى والبراميلى.

أوضح أن الشركة حاصلة على شهادة الأيزو، وبدأت فى تصدير منتجاتها من الجبن بداية من العام الحالى لبعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات.

أشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى مصنع الجبن، خلال الفترة المقبلة، ورفع طاقته الإنتاجية 3 أضعاف الطاقة الحالية بجانب زيادة رؤوس الماشية إلى ألف رأس خلال العام المقبل.

أوضح أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، وأنها بتقوم بتوريد الألبان من خلال مركز التجميع التابع لها للعديد من الشركات الكبرى مثل شركتى ((بيتى)) و((جهينة)).

وأوضح أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يسهم فى توفير المنتجات بمواصفات جيدة وصحية وآمنة، وأيضاً بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن مصانع الجبن المصرية قادرة على منافسة المنتج الأجنبى خاصة مع الاشتراطات التى تطبقها الشركات فى الوقت الحالى ضمن اشتراطات هيئة سلامة الغذاء.