التموين: بدء موسم توريد بنجر السكر 2024.. والمساحة المزروعة 600 ألف فدان

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد بنجر السكر 2024، لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان أصدرته وزارة التموين اليوم، إن مصانع البنجر من ضمنها مصنع شركة الفيوم للسكر، بدأت في استلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر من البنجر، وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعا، موضحا أنه بحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها.

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وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلي 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جهته قال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، خلال جولة تفقدية اليوم على مصنع شركة الفيوم للسكر بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 الف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024.

وأضاف، أنه طبقًا لقرار وزير التموين رقم 22 لسنة 2024، تم زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيهًا ليتراوح من 1900 إلي 1350 جنيهًا وذلك بعد اضافة الحافز الاضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأوضح كمال أنه سيتم صرف 1900 جنيهًا عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز اضافي عن الطن الواحد.

وتابع كمال، أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيهاً حافز اضافي للطن.

وقال سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيها سعر أساسي و 250 جنيها حافز اضافي للطن.

وأكد كمال أنه يتم توجيه كامل انتاج السكر المنتج من القصب و البنجر لصالح بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيها، إضافة إلي ضخه في معارض وشوادر اهلا رمضان المنتشرة على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد .

بينما قال المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركته قامت بالتعاقد مع 45 الف مزارع لتوريد 85 ألف فدان من 5 محافظات هي الفيوم، بني سويف، شمال المنيا، اسيوط، جنوب الجيزة ، ليتم منها انتاج نحو 1.5 مليون طن بنجر تنتج نحو 200 الف طن سكر ابيض.

وأكد فتحي خلال الجولة التفقدية على مصنع الشركة في محافظة الفيوم، أن موسم استلام بنجر السكر بدأ منتصف فبراير الجاري ويستمر حتي منتصف أغسطس القادم.

وأوضح فتحي أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 الف طن الي 200 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أنه تم التعاقد خلال الموسم الماضي على استيراد 75 الف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية وذلك من حصيلة الشركة من تصدير المولاس و علف البنجر الي دول الاتحاد الأوروبي و دول شرق آسيا.

وأكد المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة الفيوم السكر أنه يتم إنتاج سنويا 80 ألف طن مولاس و 90 ألف طن علف بنجر وذلك من الكميات المستلمة من بنجر السكر.

وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن سكر سنويا بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر ) سنويا ويتم استيراد من 400 الي 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

بينما قال عادل كمال رئيس قطاع المبيعات بشركة الفيوم السكر إنه يتم صرف كافة مستحقات المزارعين الموردين لمحصول بنجر السكر لصالح الشركة، حيث أنه يتم عمل وردتين في اليوم، مشيرا إلي أن الوردية الواحدة بعدد 12 ساعة، كما أن هناك اسطول من سيارات النقل يصل الي 45 سيارة نقل كبير .

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